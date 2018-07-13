Kocaeli'de Soma eylemi: Emek cephesi olmadÄ±kÃ§a bu cinayetler sÃ¼rer

Kocaeli Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi Meclisi Soma eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi, Soma davasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± eylemde, "Örgütlü bir emek cephesi olmadÄ±kça bu cinayetler sürüp gider" dedi.

Ä°zmit Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±'nda düzenlenen eyleme çeÅŸitli siyasi parti, sendika, oda ve dernek destek verdi. Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi'nin Soma davasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Gizem Güzel, "Soma'dan bu güne en az 242 maden emekçisi daha çalÄ±ÅŸÄ±rken Ä°SÄ°G önlemlerinin alÄ±nmamasÄ± nedeni ile iÅŸverenlerin daha fazla kar hÄ±rsÄ±na kurban edilmiÅŸtir" dedi.

Soma'nÄ±n sadece alÄ±nmayan Ä°SÄ°G önlemlerinden kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güzel, "Soma sadece alÄ±nmayan Ä°SÄ°G önlemlerinin deÄŸil, siyasal aÄŸlarÄ±n, kölelik olarak nitelendirilebilecek dayÄ± baÅŸÄ±, hadi hadi, taÅŸeron, rödavans tipi çalÄ±ÅŸmalarÄ±n, muhasebeciliÄŸe indirgenmiÅŸ sendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, açlÄ±ÄŸÄ±n, yoksulluÄŸun, yoksunluÄŸun, hukuksuzluÄŸun, ÅŸiddetin en çÄ±plak hali ile ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, öncesi ve sonrasÄ± ile büyük bir faciadÄ±r" dedi. Hala hiç bir dersin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayan Güzel, "Ne yazÄ±k ki bu facia ile ortaya çÄ±kan durum bugün de varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmektedir. Hiçbir ders alÄ±nmamÄ±ÅŸ, emekçilerin ölümlerine, sakatlanmalarÄ±na neden olacak çalÄ±ÅŸma tipleri ile giderek sistemli hale getirilmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

'SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMADI'

Soma katliamÄ± davasÄ±nda sorumlularÄ±n hepsinin yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güzel, "Katliam davasÄ±nda mahkeme heyeti kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu aÅŸamaya gelene kadar siyasal iktidar her alanda olduÄŸu gibi yargÄ± alanÄ±nda da adaletsizliÄŸi kurumsallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve gerçek sorumlularÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n yargÄ± önünde hesap vermesinin önüne geçmiÅŸtir. SorumlularÄ±n hepsi yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmadÄ±" dedi. Siyasi iktidarÄ±n da ÅŸirket yetkilileri kada sorumlu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Güzel, "Bu katliamda rödavans sistemini sürdüren, madenlerde kullanÄ±lacak ekipmanlarÄ±n ATEX uygunluÄŸuna iliÅŸkin sorumluluk ile yaÅŸam odalarÄ±nÄ±n kurulma zorunluluÄŸunu iÅŸverenlerin istekleri doÄŸrultusunda ileri tarihlere öteleyen siyasi iktidarda en az ÅŸirket yetkileri kadar ölümlerden sorumludur. Ä°nsan hayatÄ±nÄ± her türlü siyasi ve ekonomik çÄ±karÄ±n üstünde tutan bir politika, adil bir yargÄ±lama süreci, örgütlü bir emek cephesi olmadÄ±kça bu cinayetler sürüp gider" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 00:38

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