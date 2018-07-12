'ZabÄ±talar yÃ¼rÃ¼me engelli kiÅŸiyi kaldÄ±rÄ±ma bÄ±raktÄ±' iddiasÄ±

ÅžiÅŸli'de mendil satarak geÃ§imini saÄŸlayan yÃ¼rÃ¼me engelli bir kiÅŸinin, zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ma bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de mendil satarak geçimini saÄŸlayan yürüme engelli bir kiÅŸinin, zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan alÄ±narak KaÄŸÄ±thane'de kaldÄ±rÄ±ma bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Yetkililerden yardÄ±m isteyen kiÅŸi, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KaÄŸÄ±thane'de, Sadabat Mesire alanÄ±n kenarÄ±nda kaldÄ±rÄ±mda yerde yatan kiÅŸi olduÄŸunu gören vatandaÅŸlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, isminin Ufuk Kozan olduÄŸu öÄŸrenilen kiÅŸi için saÄŸlÄ±k ekipleri istedi. Kozan, kendisinin zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan ÅžiÅŸli'de 4 kiÅŸi ile birlikte alÄ±narak buraya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Mendil satarak geçimini saÄŸlayan yürüme engelli Ufuk Kozan, "ZabÄ±talar Mecidiyeköy'den alÄ±p beni buraya bÄ±raktÄ±lar. 4 kiÅŸi daha vardÄ± yanÄ±mda onlar buradan gitti. Damar tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±m var, ayaklarÄ±mÄ±n üzerine basamÄ±yorum. Dün gece ben uyurken tekerlekli sandalyemi çaldÄ±lar. DÄ±ÅŸarÄ±da parklarda yatÄ±yorum. Åžimdi niye böyle yapÄ±yorlar bilmiyorum. Tekerlekli sandalye benim elim ayaÄŸÄ±mdÄ±. Beni ÅžiÅŸli'de akaryakÄ±t istasyonu var oraya bÄ±raksalar keÅŸke. Orada özürlü tuvaleti var. Ne olur bana yardÄ±mcÄ± olun" diye konuÅŸtu.

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri evsiz, yürüme engelli Kozan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptÄ±. Kozan, daha sonra ambulans ile ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 23:52

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