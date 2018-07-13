'YargÄ±Ã§, iktidarÄ±n koltuÄŸunun altÄ±ndan Ã§Ä±karak adalet Ã¼retebilir'

YargÄ±Ã§lar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± KarÅŸÄ±yaka Hakimi AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan ile yargÄ± alanÄ±ndaki dÃ¼zenlemeleri konuÅŸtuk.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ä°stanbul

703 sayÄ±lÄ± KHK ile idari hakimlik konusuna getirilen düzenleme ile birlikte idari hakim olabilme ÅŸartlarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. ArtÄ±k idari hakim olmak için hukuk fakültesi okuma zorunluluÄŸu olmayacak. Önceden sadece iktisat fakültesi mezunlarÄ± ile, hukuk fakültesi mezunlarÄ± bu görevi üstlenirken ÅŸimdi herhangi bir alanda mezuniyet ÅŸartÄ± yeterli sayÄ±labilecek. Tabii bu da ‘yandaÅŸlarÄ±n’ hakim yapÄ±lacaÄŸÄ± endiÅŸesini getirdi.

AyrÄ±ca yeni hükümet sisteminin gereÄŸi olarak yargÄ±da da yapÄ±sal deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmiÅŸti. 16 Nisan referandumun hemen ardÄ±ndan HSYK, HSK olmuÅŸ, atamalarda, üye sayÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Hükümet sistemi ile beraber hukukun da tek adamÄ±n boyunduruÄŸuna gireceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yeni sistemle beraber hukukun aldÄ±ÄŸÄ± kararlar daha çok dikkat çekici olabilir. Tüm bu deÄŸiÅŸiklikleri sorduÄŸumuz YargÄ±çlar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± KarÅŸÄ±yaka Hakimi AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan’a göre, yargÄ±nÄ±n asÄ±l sorunu “Egemen iradeye ram eden yargÄ± mensuplarÄ±”ndan kaynaklÄ±. Pehlivan’Ä±n görüÅŸü liyakatin kalmadÄ±ÄŸÄ±, deÄŸiÅŸen maddeler karÅŸÄ±sÄ±nda tecrübesiz bilgi eksikliÄŸi olan isimlerin hakim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda adalete dair sorunlarÄ±n çözülemeyeceÄŸi yönünde.

YargÄ±çlar SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan’Ä±n Evrensel'e yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye göre hakimlik konusuna getirilen düzenlemede bundan sonra Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ihtiyacÄ± belirleyecek, üniversite mezunu olanlar da bu görevi yürütebilecek. Yani mühendislik, tÄ±p, ziraat, ilahiyat, güzel sanatlar vs. diplomasÄ± olanlar idari yargÄ±ç olarak görev yapabilecek.

Böyle bir ihtiyaca gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pehlivan, “O kadar çok hukuk fakültesi varken, mezunu da çokken niçin bu yol açÄ±lÄ±yor? Makul ve mantÄ±klÄ± bir açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gerekirdi” dedi.

YargÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde çözülemeyeceÄŸini söyleyen AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan, yargÄ±nÄ±n asÄ±l sorununun “Yetersiz bilgi sahibi ve egemen iradeye ram eden yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n çokluÄŸu” olduÄŸunu söyledi.

Pehlivan “Bilgi eksikliÄŸi olan, liyakatin hakim kÄ±lÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, baÅŸka kriterlerin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± elemelerle mesleÄŸe baÅŸlayanlarÄ±n, mevzuatÄ±n çokluÄŸu, sürekli deÄŸiÅŸen kanunlar ve yeterli hukuk nosyonunun olmamasÄ± nedeniyle katledilen hukukla hak arayan, adalet bekleyen insanlara neler yapabiliyor hep beraber gördük” dedi. Hakim AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan; MadÄ±mak, Hopa davasÄ±, Hizbullah Pamukova Cumhuriyet gazetesi, 10 Ekim davasÄ± Ergenekon, Balyoz, ve FETÖ yargÄ±lamalarÄ±nÄ± örnek olarak sundu.

Almanya, Ä°spanya, Portekiz, Romanya gibi Avrupa ülkelerinde yargÄ±çlarÄ±n hukuk fakültesi mezunu olmalarÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu, Ä°ngiltere ve Fransa’da bu durumun esnek olduÄŸunu Ä°talya’da ise, vergi mahkemelerinde çalÄ±ÅŸanlar dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin hukuk fakültesi mezunu olduÄŸu bilgisini paylaÅŸan Hakim Pehlivan, “BazÄ± ülkelerde ikinci üniversite olarak hukuk öÄŸrenimi görenler arasÄ±ndan yargÄ±ç alÄ±nÄ±yor. Ben de bu uygulamayÄ± doÄŸru buluyorum” dedi.

TÜM ANAYASALAR MASAYA YATIRILMALI

YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sorununu çözmesi için sorunu görmek gerektiÄŸine iÅŸaret eden AyÅŸe SarÄ±su Pehlivan, “Gerçekten çözüm isteniyorsa 1961, 1971 AnayasasÄ± ve 1980 AnayasasÄ±’nÄ±n yürürlükte olduÄŸu dönem ile 2010’a kadar olan dönem, 2010 sonrasÄ±, 2016 Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile getirilen düzenleme, hepsinin masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir. KÄ±sacasÄ± yargÄ±çlarÄ±n bu dönemlerdeki egemen iradenin koltuÄŸunun altÄ±ndan çÄ±kmayarak ne kadar adalet ürettiÄŸidir sorun. Bu saydÄ±ÄŸÄ±m dönemlerde daha az veya daha çok denilerek tartÄ±ÅŸÄ±labilir. Bunlar görmezden gelinerek yargÄ±yÄ± dizayn etmek felakete yol açar. Yeni dönem baÅŸlÄ±yor. YaÅŸayarak öÄŸrenen bir toplumuz. ÖÄŸrendiklerimizden de ders almÄ±yoruz. Durun bakalÄ±m daha ne olacak sözünü tekrarlayan bir yÄ±ÄŸÄ±n halinde yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz gibi görünüyor” dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:50

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