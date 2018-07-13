Dr. Arzu YÄ±lmaz: TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¼nyada ÅŸahlandÄ±ÄŸÄ±na dair bir emare yok

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemini, Alman UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik EnstitÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Dr. Arzu YÄ±lmaz ile konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan yeni sistem 9 Temmuz’da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda ÅŸaÅŸaalÄ± bir törenle baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu. Alman UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik Enstitüsünde (SWP) akademik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Dr. Arzu YÄ±lmaz ile ErdoÄŸan’Ä±n törenini konuÅŸtuk.

‘Yeni sistemin ilk töreni’ için YÄ±lmaz, “Mutlak iktidarÄ±n gücünü sergileme amacÄ± taÅŸÄ±yan bir siyasi pornografi olarak tanÄ±mlamak yanlÄ±ÅŸ olmaz” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Törene uluslararasÄ± alanda katÄ±lanlardan çok, belki de katÄ±lmayanlara bakmak gerektiÄŸini belirten YÄ±lmaz, “Türkiye’nin öyle iddia edildiÄŸi gibi bölgede ve dünyada ÅŸahlanarak hak ettiÄŸi yeri bulacaÄŸÄ±na dair bir emare yoktu” dedi. Daha çok dünyadaki yerini ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve mevcut hiç bir kontekste uymayan bir fotoÄŸrafÄ±n verildiÄŸini anlatan YÄ±lmaz, “Belki bu duruma da tÄ±pkÄ± yeni rejimi meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için baÅŸvurulan ‘Türk tipi baÅŸkanlÄ±k’ misali ‘Türk tipi baÄŸlantÄ±sÄ±zlÄ±k’ denilecek çok yakÄ±nda” deÄŸerlendirmesinde bulundu. YÄ±lmaz yeni sistemden Kürt sorununa kadar pek çok soruyu yanÄ±tladÄ±.

Yetkilerin tek adamda toplandÄ±ÄŸÄ± için eleÅŸtirilen yeni sistemin ilk töreni TekirdaÄŸ Çorlu’da tren kazasÄ±nÄ±n ve cumhuriyet tarihinin en büyük iÅŸ cinayeti olan Soma davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün gerçekleÅŸtirildi. Bu baÄŸlamda, yeni sistemin ilk törenine dair deÄŸerlendirmeniz nedir?

Bu tören sembolleri, ritüelleri ve yarattÄ±ÄŸÄ± atmosferle bana bir cenaze törenini anÄ±msattÄ±. AslÄ±na bakarsanÄ±z sergilenen bu gösterinin muradÄ± da zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin öldüÄŸünün resmen ilan edilmesiydi. Sonuçta Cumhuriyet ‘devlet’ için vatandaÅŸÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± hiçe saymakla maluldü. Cumhuriyeti yaÅŸatmak vatandaÅŸÄ± yaÅŸatmaktan hep daha önemli oldu. Ortaya çÄ±kan yeni rejim ise Soma ve Çorlu’da yaÅŸananlar baÄŸlamÄ±nda bir kez daha gösterdi ki ‘ErdoÄŸan’ ve onun kiÅŸiliÄŸinde vücut bulan ‘mutlak iktidar’ için sadece vatandaÅŸ deÄŸil, her ÅŸey feda edilebilir: Devlet , hukuk, normlar, vicdan, ahlak…

Seyircisi olduÄŸumuz ÅŸey aslÄ±nda bir yönüyle de siyasi bir pornografi. Mutlak iktidar için yapÄ±lanlar imaya baÅŸvurulmadan ya da daha açÄ±k bir ifadeyle yaÅŸanan düÅŸkünlüÄŸe bir kÄ±lÄ±f uydurma ihtiyacÄ± duyulmadan , göstere göstere sergileniyor.

Bu baÄŸlamda, eÄŸer bu töreni ‘yeni sistemin ilk töreni’ olarak deÄŸerlendirmek gerekirse mutlak iktidarÄ±n gücünü sergileme amacÄ± taÅŸÄ±yan bir siyasi pornografi olarak tanÄ±mlamak yanlÄ±ÅŸ olmaz.

‘KATILANLARDAN ÇOK, BELKÄ° DE KATILMAYANLARA BAKMAK LAZIM’

FotoÄŸraf: Evrensel

Yeni sistemin ilk törenine çok sayÄ±da ülkeden baÅŸbakan ve parlamento baÅŸkanÄ± da katÄ±ldÄ±. Misafir listesi yeni rejimin dÄ±ÅŸ politikasÄ± hakkÄ±nda hangi ipuçlarÄ±nÄ± veriyor?

KatÄ±lanlarÄ±n bir çoÄŸunun Türkiye devletinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir davete icabet etmekten öte bu törene bir anlam yüklediÄŸini sanmÄ±yorum. Ya da davetin özel bir seçicilikle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek zor. Öyle bile olsa katÄ±lanlarÄ±n profili bu konuda net bir fikir vermiyor. DolayÄ±sÄ±yla katÄ±lanlardan çok, belki de katÄ±lmayanlara bakmak lazÄ±m. ÖrneÄŸin AB üyesi ülkelerin yöneticileri düzeyinde tek katÄ±lÄ±m Bulgaristan’dan oldu. Arap ülkelerinden yok denecek düzeydeki temsil dikkat çekiciydi. Rusya’nÄ±n Medvedev’le temsili görece en göze çarpan katÄ±lÄ±mdÄ±…

AslÄ±nda yeni rejimin dÄ±ÅŸ politikasÄ± hakkÄ±nda fikir yürütmek için bu törene bakmaya gerek yok, ama illa bu tören üzerinden bir yorum yapmak gerekirse Türkiye’nin öyle iddia edildiÄŸi gibi bölgede ve dünyada ÅŸahlanarak hak ettiÄŸi yeri bulacaÄŸÄ±na dair bir emare yoktu. Daha çok dünyadaki yerini ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve mevcut hiç bir kontekste uymayan bir fotoÄŸraf verildi. Belki bu duruma da tÄ±pkÄ± yeni rejimi meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için baÅŸvurulan ‘Türk tipi baÅŸkanlÄ±k’ misali ‘Türk tipi baÄŸlantÄ±sÄ±zlÄ±k’ denilecek çok yakÄ±nda…

LOZAN, TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°’NÄ°N KURULUÅž BELGESÄ°DÄ°R

Lozan AntlaÅŸmasÄ±’nÄ±n 100. yÄ±l dönümü üzerinden ErdoÄŸan törende 2023 hedeflerini bir kez daha açÄ±kladÄ±. Nedir bu Lozan’Ä±n 100. yÄ±lÄ±? ErdoÄŸan’Ä±n bahsettiÄŸi hedeflerine Lozan AntlaÅŸmasÄ± üzerinden ulaÅŸmasÄ± mümkün mü?

Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluÅŸ belgesidir. Ve cumhuriyete dair hem iç hem dÄ±ÅŸ politik düzenlemeler baÄŸlamÄ±nda sembolik bir deÄŸer taÅŸÄ±r. YukarÄ±da da söylediÄŸim gibi cumhuriyetin cenazesi 9 Temmuz 2018’de yapÄ±lan törenle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yani ortada Lozan üzerinden deÄŸil, tam aksine Lozan’Ä±n laÄŸvedilmesi üzerinden bir yeni Türkiye tahayyülü var. Ve her ne kadar 9 Temmuz 2018 ‘ülkemizin en önemli tarihi’ olarak ilan edilmiÅŸ olsa da belli ki yeni Türkiye’nin 2023’e kadar tekabül edeceÄŸi öngörülüyor. O gün geldiÄŸinde de 100 yÄ±lÄ±n rövanÅŸÄ± baÄŸlamÄ±nda Türkiye Cumhuriyeti’nin adÄ± OsmanlÄ± Federal Cumhuriyeti mi olur ya da Türk Ä°slam Cumhuriyeti mi uygun görülür, göreceÄŸiz. Ama o aÅŸamaya gelene kadar yaÅŸanacak daha çok ÅŸey var…

‘KALICILIK Ä°DDÄ°ASI TAÅžIYACAK BÄ°R TÜRK-KÜRT BARIÅžININ ZEMÄ°NÄ° YOK’

Yeni sistemde çözüm sürecine iliÅŸkin gerekli kararlarÄ± tek kiÅŸi, ErdoÄŸan alacak. MHP ile kurulan ittifakÄ±n süreceÄŸi mesajÄ± da verildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±nda bir görev deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ± ama Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar Milli Savunma BakanÄ± oldu. Bu geliÅŸmelerle birlikte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Suriye-Rojova’ya yönelik ayrÄ±ca içeride Kürt sorununda nasÄ±l bir politika izlenecek?

2012 yÄ±lÄ±nda bu yana Türkiye’nin Kürt politikasÄ±nÄ± belirleyen en temel dinamik dÄ±ÅŸ politik geliÅŸmeler oldu. Bu baÄŸlamda 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± etki bir istisnaydÄ±. Öyle görünüyor ki, bundan sonra iç dinamikler daha fazla belirleyici olacak. Zira hem Irak hem Suriye KürdistanÄ±’nda Kürtlerin kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ± konusunda önemli bir aÅŸamaya gelindi. En önemlisi Kürtlerin mevcut politik sÄ±nÄ±rlarÄ± silikleÅŸtiren ve Kürdistan’Ä±n doÄŸal sÄ±nÄ±rlarÄ±na doÄŸru geniÅŸleyen askeri kontrolü zayÄ±flatÄ±ldÄ±. Åžimdi konsantrasyon sÄ±nÄ±rlar içine çekilen Kürt siyasal mobilizasyonu üzerinde yoÄŸunlaÅŸacaktÄ±r. Bu çerçevede bir ‘normalleÅŸme’ arayÄ±ÅŸÄ± söz konusu olabilir. Buna hem iktidarÄ±n hem de Kürt siyasal hareketinin ihtiyacÄ± var. Ama bu normalleÅŸmeden Ä°mralÄ± ölçeÄŸinde iddialÄ± bir barÄ±ÅŸ projesi beklenmemeli. Yani kalÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ± taÅŸÄ±yacak bir Türk-Kürt barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n zemini yok. Her ÅŸeyden önce Türk ve Kürt olma hallerinin biçimi deÄŸiÅŸti artÄ±k. Bu her bir kimliÄŸin referanslarÄ± yeniden inÅŸa oluyor. Ve bu yeni inÅŸa süreçlerinin dinamikleri her iki tarafta da giderek dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve karÅŸÄ±tlÄ±k içeren bir nitelik kazanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla geldiÄŸimiz aÅŸamada en fazla olmakta olana iliÅŸkin bir yorum yapabiliriz, ne olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin politik karar mekanizmalarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bulunanlarÄ±n bile net bir cevap verebilecek durumda olduklarÄ±nÄ± sanmÄ±yorum.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:02

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