Muharrem Ä°nce: Yerel seÃ§imden sonra kurultaya gidilmeli

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce 24 Haziran sonrasÄ± ilk defa canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸtu. Ä°nce, kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce , 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan ilk defa televizyonda açÄ±klamalarda bulundu.

Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Didem Arslan YÄ±lmaz’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ä°nce, Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimden sonra CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiÄŸini söyledi.

Bir kez daha cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°nce, Ä°nce, HDP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä± ziyaretine iliÅŸkin olarak "Yine olsa giderim" dedi.

'CHP'NÄ°N YAPISAL SORUNLARI VAR'

CHP'nin yapÄ±sal sorunlarÄ± olduÄŸunu söyleyen Ä°nce, partinin yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n toptan deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini ifade etti. Ä°nce, Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimden sonra CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiÄŸini belirtti: "Yerel seçimden sonra CHP kurultaya gitmeli, yenilenmeli. HazÄ±rlÄ±klarÄ±na hemen baÅŸlamalÄ±dÄ±r. BunlarÄ± yapÄ±p milletin karÅŸÄ±sÄ±na öyle çÄ±kmalÄ±dÄ±r. Yapmazsa baÅŸarÄ±sÄ±z olur. 'Ey millet görüyor musun benim tüzüÄŸümü, ben evimi temizledim ÅŸimdi Türkiye'yi temizlemeliyim' demeli. Ben bunlarÄ± söylemeye mecburum. Bu partinin bu tüzüÄŸü bu programÄ± orada durduÄŸu sürece CHP'nin Türkiye siyasetinde bir ÅŸey demeye hakkÄ± yok. Bu kadrolar gitmeli, bu tüzük, bu program deÄŸiÅŸmelidir. Bunu yapmalÄ±yÄ±z. Bu tüzük böyle deÄŸildi, bu kadrolar bu hale getirdi, çok daha demokratikti.''

Ä°nce, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile seçim sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede dile getirdiÄŸi deÄŸiÅŸim talebini hatÄ±rlatarak "Dedim ki yeniden bir yapÄ±lanma yapmamÄ±z lazÄ±m. Hepimizin Cumhuriyet Halk Partisi yapmamÄ±z lazÄ±m. Bir milyon genç üye yapmamÄ±z lazÄ±m. Söylemimizi, kadrolarÄ±mÄ±zÄ±, iddialarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeliyiz. 'Bu iddialarÄ± yapabilmek için sizinle yarÄ±ÅŸmak istemiyorum ama beni genel baÅŸkan yapÄ±n, sizi de onursal baÅŸkan yapalÄ±m. Hemen çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayalÄ±m' dedim" ifadelerini kullandÄ±.

'YENÄ° PARTÄ° KURMAYACAÄžIM'

Yeni parti kurup kurmayacaÄŸÄ±na dair sorulara "Yeni parti kurmayacaÄŸÄ±m, yok öyle bir ÅŸey. Benim aÄŸzÄ±mdan yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok" yanÄ±tÄ±nÄ± veren Ä°nce, "CHP kendini yenilemelidir, genel baÅŸkanÄ±nÄ± da kadrolarÄ±nÄ± da, tüzüÄŸünü de, programÄ±nÄ± da yenilemelidir" dedi.

'APOLET TARTIÅžMASINI UZATARAK HATA YAPTIM'

Muharrem Ä°nce seçim sürecine dair ''HatalarÄ±mÄ± biliyorum, apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± fazla uzattÄ±m.'' dedi. Ä°nce ayrÄ±ca daha çok miting yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi: ''ErdoÄŸan 32 miting yaptÄ± ben 107 yaptÄ±m, yetmez keÅŸke geceleri de yapsaydÄ±m, gidemediÄŸim yerler var."

SEÇÄ°M GECESÄ° NEREDEYDÄ°?

Muharrem Ä°nce seçim gecesi nerede olduÄŸuna ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalara dair "Türk bayraÄŸÄ± takmÄ±ÅŸÄ±m, sonuçlarÄ± Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doÄŸru olmaz, Ä°kinci tura kalÄ±rsa diÄŸer partilerden oy isteyeceÄŸiz, bir oteli ayarladÄ±k. Ben 17.00'de o otelle YSK arasÄ±nÄ± ölçmek için gittim, 6 dakika olduÄŸunu gördüm. Orda bir açÄ±klama yaptÄ±m" dedi.

Ä°SMAÄ°L KÜÇÜKKAYA MESELESÄ°: ORADA BÄ°R HATAM OLDU

Muharrem Ä°nce, seçim gecesi kamuoyuna herhangi bir açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸ, FOX TV'den Ä°smail Küçükkaya kendisine Whatsapp üzerinden ulaÅŸmÄ±ÅŸ, Ä°nce'nin verdiÄŸi 'Adam kazandÄ±' cevabÄ±nÄ± da canlÄ± yayÄ±nda okumuÅŸtu. Ä°nce olayla ilgili olarak, ''Orada bir hatam oldu, millet benden duymalÄ±ydÄ±, bir gazeteciden deÄŸil. Ben gazeteci olsaydÄ±m o mesajÄ± 'ErdoÄŸan kazandÄ± dedi' diye iletirdim, bu Ä°smail'in suçu deÄŸil, yorgunluÄŸuma versinler. Türkiye CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan kiÅŸinin o gece yorulma hakkÄ± yoktur. Yapmam gereken herÅŸeyi de yaptÄ±m'' dedi.

'YENÄ°DEN CUMHURBAÅžKANI ADAYI OLACAÄžIM'

"Bu iÅŸ burada bitmez" diyen Ä°nce, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±: ''Benim 15 milyon insana borcum var, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±m, ben bitmedi demeden bitmez, baÅŸka partiye oy verip CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bana oy verenler var."

'BEN BU MÄ°LLETÄ°N ORTALAMA DEÄžERÄ°YÄ°M'

Aday olmasÄ± için "tabanda, toplumda bir talep" olduÄŸunu savunan Ä°nce ''Ben bu milletin tam ortalama deÄŸeriyim. Ben görev almak istiyorum, bu iÅŸin baÅŸÄ±nda olmak istiyorum. Davet ederseniz ben bu 15 milyonu 30 milyon yaparÄ±m" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Muharrem Ä°nce bugÃ¼n kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapacakâ€™ iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 08:26

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