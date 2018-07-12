Muharrem Ä°nce: Yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±m

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce 24 Haziran sonrasÄ± ilk defa canlÄ± yayÄ±nda konuÅŸuyor.

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce , 24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan ilk defa televizyonda açÄ±klamalarÄ±nda bulunuyor.

Ä°nce, Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Didem Arslan YÄ±lmaz’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor.

Cumhuriyet’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°nce 'nin açÄ±klamalarÄ±ndan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

* "Anketlerde benim ismim önce çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için aday oldum. Birinci tura çatÄ± adayla girmek matematiÄŸe aykÄ±rÄ±.

DESTEK AÇIKLAMASI

* “SayÄ±n Genel BaÅŸkanla ilgili en ufak bir ÅŸikayetim yok.AradÄ± beni sordu. Çok ciddi emek harcadÄ±lar, ter döktüler. Örgüt çok çalÄ±ÅŸtÄ±, bir iki can sÄ±kÄ±cÄ± olay oldu. Yeterince maddi destek aldÄ±m. BaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n hepsi harcandÄ±.”

‘BEN BÄ°TTÄ° DEMEDEN BU Ä°Åž BÄ°TMEZ’

*"Ben bitti demeden bu iÅŸ bitmez. HazÄ±rlÄ±k süreci var. Önümüzdeki seçime hazÄ±rlÄ±klarla girmeliyiz.“

'APOLET TARTIÅžMASINI FAZLA UZATTIM’

*" HatalarÄ±mÄ±z neler biliyorum. Apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± fazla uzattÄ±m. Daha fazla miting yapmalÄ±ydÄ±m. Enerjimin hepsini harcamamÄ±ÅŸÄ±m. Bir 20 gün daha zamanÄ±m olsaydÄ± farklÄ± olabilirdi.“

17.00'DE NEDEN YSK'YE GÄ°TTÄ°?

* "O gün karayolu ile oyumu kullandÄ±ktan sonra geldim. Biz bu seçim ikinci tura kalÄ±r dedik. Ben parti rozetimi çÄ±kardÄ±m, genel merkezden izlemem doÄŸru olmaz dedim. KonuÅŸma yapmam gerekecekti. Ä°kinci turda diÄŸer partilerden oy isteyecektim. Otelin bir katÄ±nÄ± kiraladÄ±k. Sadece ailem ve bize yardÄ±mcÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n gireceÄŸi bir kattÄ±.

17.00'da otel ile YSK arasÄ±ndaki mesafeyi ölçmek için gittim. 7 dakika sürüyordu. YSK'de bulunan arkadaÅŸÄ±mÄ±z alÄ±nan kararlarda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°nsanlarÄ± neden çaÄŸÄ±rayÄ±m?

YSK'nÄ±n TV'lere, partilere verdiÄŸi bilgiler var, partiden gelen bilgiler var. Partiden gelen bilgileri Engin Altay takip ediyordu, onun göreviydi. O sÄ±rada "Muharrem Ä°nce kaçÄ±rÄ±ldÄ±" denildi, beni kimse tehdit etmedi. Biraz mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± zorlayalÄ±m. Ben bu milelte bir söz verdim, asla yalan söylemeyeceÄŸim. YaÅŸar Tüzün geldi, "Abuk sabuk iddialar var, konuÅŸma mÄ± yapsan" dedi. Altay, "YSK, sonuçlarÄ±nÄ± bekleyelim" dedi. O sÄ±rada daha kimse açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medyada bu dedikodularÄ±n olduÄŸunu bilsem açÄ±klama yapardÄ±m. Altay'Ä± dinledim. Aday olan kiÅŸi arkadaÅŸlarÄ±nÄ± dinlemeli."

'Ä°SMAÄ°L KÜÇÜKKKAYA AÇIKLAMASI'

*"Orada bir hatam oldu, gazeteci arkadaÅŸÄ±ma mesaj attm. Hata Ä°smail'in deÄŸil, benim. YSK'da bir oyun olmadÄ±."

*"54 yaÅŸÄ±nda bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±, ailesinin, 9 aylÄ±k gelininin, partili arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda böyle bir ÅŸey olur mu? ÇÄ±kamayacak vaziyette olabilir miyim? Ben nasÄ±l bir durumdaydÄ±m anlatayÄ±m, önümde kaÄŸÄ±tlar, televizyonlar, sÄ±fÄ±r bir telefon elimde, televizyon kanallarÄ± açÄ±k...EmeÄŸimize hakaret ediyorlar."

* "Gece ikiyi geçiyordu oradan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda. YSK daha açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ± daha. YaÅŸar Tüzün beni uyardÄ± ama ben dinlemedim. Hiçbir yarÄ±ÅŸ bitmez. Durumun iç açÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Bu yarÄ±ÅŸ adil bir yarÄ±ÅŸ deÄŸildi. Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir'de miting yaptÄ±k TRT 1 dakika vermedi. Seçime girdik mi evet. Sonucu kabullenmek zorundayÄ±z. Demek ki yeniden hazÄ±rlanmak lazÄ±m. Beni en fazla umutlandÄ±ran ÅŸey 41 yÄ±lda yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± 50 günde yaptÄ±k."

*"25 Haziran'da ErdoÄŸan'Ä± aradÄ±m, kutladÄ±m. Bizim mahalleden neden kutladÄ±n diyen insanlar oldu. 26 milyon insan ErdoÄŸan'a vermiÅŸ. Ben onlarÄ± ikna etmek istiyorum. O insanlar birini seçmiÅŸse ben o kiÅŸi kutlarÄ±m. ErdoÄŸan'a üzüldüÄŸüm bir ÅŸeyi söyledim. "Bunu doÄŸru bulmuyorum" dedim, O da "FarkÄ±nda deÄŸilim" dedi."

*Allah izin verirse yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±m.

* "DemirtaÅŸ ziyaretinin arkasÄ±ndayÄ±m. Siyasete ilke anlamÄ±nda bakarÄ±m. Düzgün siyaset stratejisi kurduÄŸumuzu düÅŸünüyorum. Din ve ana dilde eÄŸitim meselesini konuÅŸtuk. BarÄ±ÅŸ dili tutturduÄŸumuzu düÅŸünüyorum."

‘CHP 'NÄ°N TÜZÜÄžÜ TEK ADAM TÜZÜÄžÜ DEÄžÄ°L MÄ°?’

* “Dipdalga oldu. 50 günde bu kadar oldu. Zafer hazÄ±rlÄ±ktÄ±r. CHP 'nin tüzüÄŸü tek adam tüzüÄŸü deÄŸil mi? Tüzük deÄŸiÅŸmeli.”

‘YENÄ° PARTÄ° AÇIKLAMASI’

*Benim aÄŸzÄ±mdan çÄ±kanlarÄ± dikkate alÄ±n. Yeni parti kurmayacaÄŸÄ±m. Benim aÄŸzÄ±mdan böyle bir ÅŸey duydunuz mu? Benim böyle bir derdim yok. Ä°BB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± reddederim. Ä°stiyorsa Engin Altay aday olabilir.

*Ben CHP 'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yÄ±m. Yeniden hazÄ±rlanmak lazÄ±m, morali bozmamak lazÄ±m. 4 MayÄ±s'ta yola çÄ±ktÄ±ktan sonra ivme yukarÄ± çÄ±ktÄ±k. Meydanlarla baÄŸ kurduk, gelecek dedik, gençler mesajÄ± aldÄ±. O kadar inanÄ±yorum ki buna, bu baÅŸarÄ±lmayacak deÄŸil. 100 gün olsa iyi hazÄ±rlanÄ±lmÄ±ÅŸ, sandÄ±klar iyice hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, anketlerle hatalarÄ± düzelterek yapÄ±labileceÄŸine inanÄ±yorum. 18 yaÅŸ altÄ± gençlerin yoÄŸun ilgisi vardÄ±.

*Türkiye'de bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi var. Siyasi partilerin ne iddiasÄ± vardÄ±r, ülkeyi yönetme. Bir siyasi genel baÅŸkanÄ±nÄ±n doÄŸal olarak ne olmasÄ± gerekir, cumhurbaÅŸkanÄ± olmalÄ±. Ben cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu istiyorum.

Yepyeni söylemlerde bulunalÄ±m, gençler devrede olsun. SandÄ±ktan belediye baÅŸkanÄ±, vekil belirlensin.

GENEL BAÅžKAN ADAYI OLACAK MI?

*Örgüt bence toplayacak imza ama ben toplamayacaÄŸÄ±m. Milletle inatlaÅŸÄ±lmaz. ÖncülüÄŸünü yapmayacaÄŸÄ±m. Gel önümüzden yürü derlerse ben buradayÄ±m.

Ä°MZA SÖZÜ ALDI MI DELEGELERDEN?

*Tabanda bir kaynama olduÄŸunu görüyorum. Ä°leriki günlerde olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum arkadaÅŸlarÄ±n.

‘CHP 'DE LÄ°YAKAT YOK’

* CHP'de liyakat yok. Bu çarkÄ± kÄ±rmalÄ±yÄ±z. Kaderleri nasÄ±l belirleniyor, bilmiyorlar. Pamuk ipliÄŸine baÄŸladÄ±lar. Bunlar olmazsa parti 20'nin altÄ±na düÅŸer. Ben bu düzenden memnun deÄŸilim. Örgütü iÅŸin içine katmalÄ±yÄ±z. 1200 kiÅŸi kaderimizi belirleyecek.

Ä°NCE BAÄžIMSIZ ADAY OLACAK MI?

* Onu bilemem. Ben bu yarÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmam. Åžimdilik bunu söyleyebilirim.

* Gülen iddiasÄ±nÄ±n hala arkasÄ±ndayÄ±m. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 23:36

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