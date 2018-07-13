HukukÃ§ular OHAL Komisyonu'nu takip edemiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸeffaf deÄŸil

OHAL Komisyonunun ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 'Kabul veya ret kararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l verildiÄŸini gÃ¶remiyoruz' diyor.

Birkan BULUT

Ankara

Türkiye, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden bu yana iki yÄ±ldÄ±r OHAL ile yönetiliyor. OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK’ler ile toplam yüz bini aÅŸkÄ±n kiÅŸinin ihraç edildiÄŸi, açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gazete, televizyon, derneklerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± OHAL rejiminde ülke KHK’ler ile yönetilir hale geldi. Bir gecede iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen on binlerce kamu görevlisinden OHAL Komisyonuna baÅŸvurmalarÄ± istendi. Ancak hangi kriterlerle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tam olarak bilinmeyen OHAL Komisyonu, çoÄŸu kiÅŸiyi göreve iade etmedi. Komisyonun ÅŸeffaf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gazetemize anlatan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Kararlar sadece baÅŸvurulan kiÅŸilere gönderiliyor. Kabul veya ret kararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l verildiÄŸini göremiyoruz” dedi. ve komisyonun ÅŸeffaf çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

OHAL KOMÄ°SYONU ÅžEFFAF ÇALIÅžMIYOR

OHAL’in yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±, ortaya çÄ±kan maÄŸduriyetlerini konuÅŸtuÄŸumuz Prof. Dr. Yaman Akdeniz, OHAL Komisyonu ile ilgili KHK’nin oluÅŸturulmasÄ± ve baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n uzun sürdüÄŸünü söyledi. Öte yandan daha geçtiÄŸimiz günlerde 18 bin kiÅŸinin ihraç edildiÄŸini kaydeden Akdeniz, hukukçular olarak OHAL Komisyonunun performansÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan deÄŸerlendirme ÅŸansÄ± bulamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Çünkü komisyonun ÅŸeffaf bir biçimde çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akdeniz, “Kararlar sadece baÅŸvurulan kiÅŸilere gönderiliyor. Kabul veya ret kararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l verildiÄŸini göremiyoruz” dedi.

SON Ä°HRAÇ EDÄ°LENÄ°N ÖNÜNDE EN AZ 10 YIL VAR

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BaÅŸvurusu reddedilenlerin önünde idari yargÄ±, istinaf, DanÄ±ÅŸtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) gibi uzun bir yargÄ± yolu olduÄŸunu anlatan Akdeniz, en son ihraç edilen kiÅŸinin AÄ°HM’ye kadar önünde en az 10 yÄ±l olduÄŸunu söyledi. Bunun AYM ve AÄ°HM’ye anlatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak ikisinin de OHAL Komisyonunu etkili bir hukuk yolu olarak gördüÄŸünü belirten Akdeniz, “Ben bunu doÄŸru bulmuyorum. Bu süreçte insanlar ihraç edilmiÅŸ kalÄ±yor. Benzer süreçlerin meydana geldiÄŸi DoÄŸu Avrupa ülkelerinde bu gibi iÅŸlemlerin daha kÄ±sa sürede bitirdiler. Biz de bu tip deÄŸerlendirme yok. Piyango çekilir gibi herkes Resmi Gazete karÅŸÄ±sÄ±nda bekliyor. Neden ihraç edildiÄŸinizi bilmiyorsunuz ve bilmeden OHAL Komisyonuna baÅŸvuruyorsunuz. Terör örgütleri ile iltisakÄ±nÄ±z var mÄ± yok mu bilmiyorsunuz. BaÄŸlantÄ±nÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamanÄ±z lazÄ±m ve karÅŸÄ±nÄ±za konulan delil de yok. Ä°hraç edildiÄŸiniz kurumdan bunu talep edebilir. Oysa normal ÅŸartlarda bir yargÄ±lama olduÄŸunda iddianame karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor” dedi.

AYM’NÄ°N TUTUMUNU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNMÜYORUM

AyrÄ±ca AYM’nin OHAL KHK’lerini deÄŸerlendirmeyerek ertelemiÅŸ olduÄŸunu belirten Akdeniz, “OHAL Komisyonuna baÅŸvuran kiÅŸinin baÅŸvurusu reddedilecek, aleyhinde karar kesinleÅŸince baÅŸvuru yapabilecek. Ancak ben AYM’nin tutumunun önümüzdeki süreçte farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum” dedi. AÄ°HM’nin de Türkiye’deki tüm iç hukuk yollarÄ±nÄ±n tüketilmesini savunduÄŸunu ifade eden Akdeniz ÅŸöyle dedi: “Soru Türkiye’de etkili bir iç hukuk var mÄ± yok mu? AÄ°HM gazetecilerin kararÄ±nda da bir ÅŸey yapmadÄ± ve AYM karar vermeden karar vermeyeceÄŸini söyledi. Oysa Türkiye’de etkili iç hukuk yolu olmadÄ±ÄŸÄ± için baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OHAL’DEN SONRA OHAL KHK’LERÄ° NE OLACAK?

OHAL 8. sefer uzatÄ±lmazsa OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK’lerÄ±n akÄ±betini sorduÄŸumuz Akdeniz, “Normal ÅŸartlarda OHAL kararnameleri geçici olmasÄ± gerekirken, Türkiye 2 yÄ±ldÄ±r OHAL KHK’lerÄ± ile yönetilir hale geldi. KÄ±ÅŸ lastiÄŸi kullanÄ±mÄ±na kadar birçok konuda KHK’ler yayÄ±mlandÄ±. Sonra bunlar toplu listelerle Meclisten geçirildi. BunlarÄ±n çoÄŸu kalÄ±cÄ± nitelikte oldu. AslÄ±nda bu da sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaratacak. Türkiye’de OHAL bitiyor deniyor fakat artÄ±k rejim deÄŸiÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ± kararnameler yayÄ±mlamaya baÅŸladÄ± ve ülke KHK’lerla yönetilir hale geldi. Yani hâlâ olaÄŸanüstü bir halde yönetiliyoruz. O kadar çok KHK çÄ±ktÄ± ve deÄŸiÅŸti ki detaylÄ± takip de mümkün deÄŸil.”

YENÄ° SÄ°STEMÄ°N Ä°DDÄ°ASINI GÖRECEÄžÄ°Z

KaÄŸÄ±t üstünde de olsa bir Anayasa olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, kararnamelerin Anayasa’ya uymasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Akdeniz, ÅŸöyle konuÅŸtu: “DolayÄ±sÄ±yla Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸu düÅŸünülen hükümlerin muhalefet partileri tarafÄ±ndan AYM’ye götürülmesi mümkün. Ne kadar sonuç alÄ±nÄ±r göreceÄŸiz. Yeni sistemin demokratik olup olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± önümüzdeki aylarda göreceÄŸiz. Birçok ÅŸey hazmedilmesi mümkün olmadan deÄŸiÅŸtiriliyor. Bu rejim deÄŸiÅŸtikten sonra temel hak ve özgürlüklere saygÄ±lÄ± bir sistem Türkiye’de olacak mÄ±? Ben böyle düÅŸünmüyorum.

KOMÄ°SYON DAHA 5’TE BÄ°RÄ°NE KARAR VERDÄ°

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, OHAL’in ilan edilmesiden yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra kuruldu. 23 Ocak 2017 tarihinde kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan komisyon, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ise 22 MayÄ±s 2017 tarihinde baÅŸladÄ±. Komisyon KHK’lerde adÄ± geçen ve baÅŸta ihraç edilenler olmak üzere kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± incelemeyi sürdürüyor. Ä°hraç edilenlerin isimleri Resmi Gazete’de yayÄ±mlanÄ±rken, komisyon kararÄ± ile iÅŸlerine iade edilenlerin yalnÄ±zca kendilerine bilgi veriliyor. OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu geçtiÄŸimiz Haziran ayÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre; kurumlardan intikal eden personel dosyalarÄ±, mahkeme dosyalarÄ± ve eski baÅŸvurularla birlikte toplam 400 bin evrakÄ±n tasnif, kayÄ±t ve arÅŸivleme iÅŸlemi tamamlandÄ±. OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK’lar ile 107 bin 175’i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111 bin 895 tedbir iÅŸlemi gerçekleÅŸti.

Ä°ÅžE Ä°ADE RAKAMLARI TRAJÄ°KOMÄ°K

100 bini aÅŸkÄ±n ihraç edilenen kiÅŸinin baÅŸvurusunu incelemeye devam eden komisyonun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± karar ve iÅŸe iade verileri, kamuoyunun beklentilerini suya düÅŸürdü. Son açÄ±klanan verilere göre 108 bin 905 baÅŸvurudan komisyon tarafÄ±ndan verilen toplam karar sayÄ±sÄ± 21 bin 500 olarak açÄ±klandÄ±. DolayÄ±sÄ±yla 87 bin 405 kiÅŸinin baÅŸvurusuna hala yanÄ±t verilmedi. 22 AralÄ±k 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine baÅŸlayan komisyonun, 22 Haziran 2018’de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere göre; baÅŸvurusu bulunan kiÅŸilerden KHK ile iade olanlara iliÅŸkin verilen 2 bin ön inceleme kararÄ±, baÅŸvuru dosyalarÄ± üzerinden verilen 1300’ü kabul, 18 bin 200’ü ret olmak üzere 19 bin 500 inceleme kararÄ± bulunuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:32

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