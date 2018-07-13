AygÃ¼n AlÃ¼minyum iÅŸÃ§ileri: GÃ¶rÃ¼ÅŸme olumsuz sonuÃ§lanÄ±rsa direniÅŸ sÃ¼recek

TÃ¼rk Metalâ€™de Ã¶rgÃ¼tlenen AygÃ¼n AlÃ¼minyum iÅŸÃ§ileri, mÃ¼cadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek patronu aldÄ±klarÄ± yetkiye saygÄ± duymaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

TekirdaÄŸ

Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Türk Metal SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 11 Aygün Alüminyum iÅŸçisinin fabrika önündeki direniÅŸi, 13. gününde patronun görüÅŸme talebi üzerine sona erdi. GörüÅŸmenin pazartesi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi ve sendikacÄ±lar, görüÅŸmeden olumlu sonuç çÄ±kmazsa direniÅŸe devam edecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

ÇoÄŸunluk tespitini fabrika giriÅŸine asan Fabrika Müdürü Tamer Akpolat, iÅŸçilere sürecin bitmediÄŸini, itiraz haklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyerek iÅŸçilerin kararÄ±na ve anayasal haklarÄ±na saygÄ± göstermeyeceklerini ilan etmiÅŸti. Ä°ÅŸçiler ise bu tutuma, “Buraya sendika girecek, yüzümüze nasÄ±l bakacaklar” sözleriyle tepki gösteriyor.

KOMÄ°K ZAMLAR ÖFKE BÄ°RÄ°KTÄ°RDÄ°

YÄ±llardÄ±r düÅŸük ücret aldÄ±klarÄ±nÄ± ve komik zamlara büyük tepki biriktiÄŸini söyleyen atÄ±lan iÅŸçiler, “Fabrika yönetimi hiçbir sözünü tutmadÄ±ÄŸÄ± için sendikalaÅŸmaktan baÅŸka bize yol bÄ±rakmadÄ±lar” diye konuÅŸtu. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden Ä°smet Cona, “BeÅŸ yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 1650 lira kuru ücret alÄ±yorum. BaÅŸka hiçbir sosyal hak yok. Her sene devletin verdiÄŸi zam dÄ±ÅŸÄ±nda hiç zam yapÄ±lmÄ±yor” diyerek fabrika yönetimine tepki gösterdi. Her sene zam ayÄ± geldiÄŸinde söz vermelerine raÄŸmen verilen sözlerin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Cona ÅŸöyle konuÅŸtu: “Hep verilen sözlerin altÄ±nda zam yaptÄ±lar. En son bana 250 lira zam yapacaÄŸÄ±z demelerine raÄŸmen 150 lira yaptÄ±lar. DiÄŸer arkadaÅŸlara bunu da yapmadÄ±lar. Yönetime sorduÄŸumuzda ‘Siz çok fazla mesai yapÄ±yorsunuz. Onun için bu zam uygun göründü’ diyorlar.” Asgari ücret ile geçinemediÄŸi için fazla mesai yapmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Cona, “Sanki fazla mesai parasÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n hayrÄ±na veriyor. Ben fazladan çalÄ±ÅŸÄ±yorum, onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±yorum. VerdiÄŸin para neye yetiyor ki. AyÄ±n sonunu getiremiyoruz. Ya Ä°stanbul’a ÅŸantiyeye gidersin ya da istifa dediler. Ä°kisini de kabul etmeyince iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Mücadele ederek kazanacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLA

“YÄ±llardÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±lar devam ediyordu. Zamlar zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±yor. YapÄ±lan zamlar komik düzeyde kalÄ±yor” diyen Kemal Çiftsürer de fabrikada yaÅŸanan sorunlarÄ± ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Ä°ÅŸ elbisesi verilmiyor. Kendi paranla al diyorlar. Mecbur içimizde alan oluyor. Biz bir yÄ±l öncede sendikalaÅŸmak için uÄŸraÅŸtÄ±k. Ama birliÄŸimizi yeterince saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±k. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. Beni fazla mesaiye bÄ±rakmayarak cezalandÄ±rmak istediler. Bu sürede borçlarÄ±m artmÄ±ÅŸtÄ±. ÇocuÄŸum hastalandÄ±ÄŸÄ±nda fabrikadan para istedim. BÄ±rakÄ±n para vermeyi odadan kovdular. En son zamlar 7 ay geç açÄ±klayÄ±p 50-100 lira gibi komik zamlar yaptÄ±lar. Bu bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu. Bütün arkadaÅŸlar iki gün içinde sendikaya üye olduk. Hepimizi Ä°stanbul’a ÅŸantiyeye göndermek istediler ama biz kabul etmeyince iÅŸten çÄ±kardÄ±lar. ÇÄ±karmadan önce tazminatÄ±nÄ±n üzerinde para vereceÄŸiz, çekip git diye rüÅŸvet teklifini de kabul etmeyince tazminat yatÄ±rmadan çÄ±kardÄ±lar.”

‘TÜRK-KÜRT, ALEVÄ° SÜNNÄ° AYRIMINI KIÅžKIRTIYORLAR’

Aygün Alüminyum’da örgütlenme sürecini anlatan Türk Metal Çerkezköy Åžube TeÅŸkilatlanma Sekreteri Murat KÄ±rÄ±l, “Ramazan BayramÄ±’ndan hemen sonra iÅŸçi arkadaÅŸlar Çerkezköy Åžubemize geldiler. Biz de hemen teÅŸkilatlanmaya baÅŸladÄ±k ve iki gün içinde çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayacak kadar iÅŸçi arkadaÅŸlar sendikamÄ±za üye oldu. Temmuz ayÄ±nÄ±n beÅŸinde ise yetki tespiti için ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yaptÄ±k. BaÅŸvurumuz 9 Temmuz’da olumlu oldu ancak fabrika yönetimi üyeliklerin olduÄŸunu duyunca 3 Temmuz’dan bugüne (11 Temmuz) kadar 11 iÅŸçi arkadaÅŸÄ± iÅŸten attÄ±. Bu süreçte fabrika yöneticilerinin iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±sÄ± da artmaya baÅŸladÄ±. BazÄ± iÅŸçilerden e-devlet ÅŸifresi istendi, üye olan veya olmayan iÅŸçilere mobbing uygulanmaya baÅŸlandÄ±. Ä°ÅŸçilerin bölüm iÅŸyerleri deÄŸiÅŸtirilmek istendi. Üyelerimize ya sendikadan istifa edip aynÄ± görevine devam edersin, ya tazminatÄ±nÄ± alÄ±p iÅŸten ayrÄ±lÄ±rsÄ±n, ya da üyelikten istifa etmezsen hepinizi tazminatsÄ±z iÅŸten atarÄ±z diyerek baskÄ± uyguladÄ±lar. Ä°ÅŸçileri baÅŸka bölümlere ve Ä°stanbul’daki ÅŸantiyeye göndermek istiyorlar. Ä°ki kadÄ±n iÅŸçiyi fabrika dÄ±ÅŸÄ±nda olan mermer atölyesine gönderdiler. Kabul etmeyenleri iÅŸten atÄ±yorlar. Ä°çeride birliÄŸi bozmak için iÅŸçileri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, saÄŸcÄ±-solcu birbirine kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Yetki tespitinin gelmesinden sonra olumlu bir yaklaÅŸÄ±m bekliyorduk. Fakat içeride baskÄ± ve mobbing devam ediyor. KapÄ± önünde direnen arkadaÅŸlarÄ± jandarmaya ÅŸikayet ettiler. Biz sendikacÄ±lar olarak dört kez jandarmaya ifade verdik. Biz sendika olarak bütün iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± alÄ±nmasÄ± için arkalarÄ±ndayÄ±z. Hep beraber mücadeleye devam edeceÄŸiz.”

AygÃ¼n AlÃ¼minyum iÅŸÃ§isiÂ mÃ¼cadelede kararlÄ±

AygÃ¼n AlÃ¼minyum iÅŸÃ§isinin zam isyanÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:15

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