Aromaâ€™da sÃ¶z tutulmadÄ±, taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma baÅŸladÄ±

Ã‡Ä±ktÄ±klarÄ± 20 gÃ¼nlÃ¼k grev sonrasÄ± geÃ§ici iÅŸÃ§ilerin kadroya alÄ±nacaÄŸÄ±na dair sÃ¶zleÅŸme imzalayan Aroma iÅŸÃ§ileri, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmayan patrona tepkili.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

17 AÄŸustos 2017 tarihinde greve çÄ±kan Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi Aroma iÅŸçileri 20 günlük grev sonrasÄ± belli kazanÄ±mlar elde ederek grevi sonlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Grev sonrasÄ±nda fabrikada geçici olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin kademeli olarak kadroya alÄ±nacaÄŸÄ± imzalanan sözleÅŸmede yer alÄ±rken, aradan geçen zamana raÄŸmen bu konuda bir ilerleme saÄŸlanmadÄ±. Üzerine pek çok bölüm taÅŸerona devredildi, iÅŸten atmalar oldu. Patron kadar, bu yaÅŸananlara ses çÄ±karmayan sendikacÄ±lara da tepkili olan iÅŸçiler, “Kendi gücümüze güvenmeliyiz” dedi.

Yaz aylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla iÅŸlerde yoÄŸunluÄŸun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir Aroma iÅŸçisi; “SözleÅŸme imzalanÄ±rken mevsimlik çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n erkenden kadroya alÄ±nmasÄ± için mesai yapmayacaÄŸÄ±z demiÅŸtik ama ÅŸu an 12 saat çalÄ±ÅŸanlar var içeride meyvenin durumuna göre. Mevsimlik olarak çalÄ±ÅŸan 35 kiÅŸi halen daha kadroya alÄ±nmadÄ±. 2018’in ocak ve ÅŸubat aylarÄ±nda 10 iÅŸçi ilk etapta kadroya alÄ±nacaktÄ± ama alÄ±nmadÄ±lar. Geri kalanlarda yÄ±l sonuna kadar kadroya geçecekti ÅŸu ana kadar ses soluk yok” dedi.

TAÅžERONLAÅžTIRMA BAÅžLADI

SendikalarÄ±n taÅŸeron sistemine karÅŸÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan iÅŸçi, grevden sonra fabrikanÄ±n her bölümünün yavaÅŸ yavaÅŸ taÅŸerona devredildiÄŸini anlattÄ±: “Ä°lk etap da ambar bölümü CEVA Lojistik adlÄ± bir firmaya verildi ve 19 arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Åžimdi ise yemekhane, güvenlik, meyve hattÄ± indirme iÅŸleri taÅŸerona verildi. YavaÅŸ yavaÅŸ tüm bölümler taÅŸerona veriliyor ama buna karÅŸÄ± bir giriÅŸim henüz yok.”

KENDÄ° GÜCÜMÜZE Ä°NANMAMIZ GEREK

Ä°ÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ±n her geçen gün kötüye gittiÄŸini söyleyen bir baÅŸka Aroma iÅŸçisi ise ÅŸunlarÄ± söyledi “Bugün kredi kartÄ± olmadan hiçbir iÅŸçi ay sonunu getiremez. Sürekli bir borç halinde ve bu borç halinde olmak hareket etmesini engelliyor. Neden bu hale geldik, nasÄ±l böyle borç içinde yüzüyoruz bunu görmeli artÄ±k çalÄ±ÅŸan herkes. Bu yükü kim yÄ±ktÄ± bizim sÄ±rtÄ±mÄ±za da hareket etmemizi engelliyor. Var olan durumumuza bile ÅŸükreder hale geldik. Åžükür ederek ve sürekli bir kurtarÄ±cÄ± bekleyerek geçti benim yaÅŸamÄ±m. Ama dönüp bakÄ±yorum yaÅŸamÄ±ma ÅŸükrettikçe daha da kötüye gitmiÅŸ yaÅŸamÄ±m, kurtarÄ±cÄ± bekledikçe daha da karmaÅŸÄ±k olmuÅŸ yaÅŸamÄ±m. ArtÄ±k kendi gücümüze inanmamÄ±z gerek. Yoksa her geçen gün bizim için daha da kötüleÅŸecek.”

Ä°ÅŸçi “Ä°ÅŸçinin sorununu iÅŸçi çözer, mesai arkadaÅŸÄ± çözer. Çünkü ne sorunlar yaÅŸÄ±yorum onu en iyi bilen yanÄ±mda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸtÄ±r. Bir öÄŸretmen, bir memur benim sorunumu tam anlamÄ±yla anlayamaz. Tamam belki yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±r, farklÄ± yol göstermeye çalÄ±ÅŸÄ±r ama sorunumu çözecek olan yanÄ± baÅŸÄ±mda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸtÄ±r. Biz birbirimize güvenmeliyiz. Bugün hepimiz iyi kötü bir vergi dilimine sokuluyoruz. Ne kazanÄ±yorsak artÄ±k onu da bir yolla kÄ±rpmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Zam aldÄ±m diye seviniyorsun ama ertesi günü aldÄ±ÄŸÄ±n zam eriyor yapÄ±lan diÄŸer zamlarla, 3 verip 5 alÄ±yorlar resmen” diye konuÅŸtu.

BUNLARIN SÄ°YASETÄ°NE GÜVEN OLMAZ

“SendikacÄ±sÄ± da siyasetçisi de seçimler öncesi hep bir vaat veriyor ama sonrasÄ±nda verilen vaatleri unutuyorlar” diyen bir baÅŸka Aroma iÅŸçisi ise ÅŸöyle devam etti: “Bunlara güven olmaz herkes kendi siyasetini yapÄ±yor resmen. Grev sonrasÄ± mevsimlik olarak çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kadroya geçecekti halen geçmedi arkadaÅŸÄ±mÄ±n dediÄŸi gibi, aynÄ± ÅŸey 24 Haziran seçimlerinde de oldu. SandÄ±klara sahip çÄ±kÄ±n dediler sahip çÄ±ktÄ±k bu sefer de kendileri ortada görünmedi. AynÄ± düzen içerisinde kÄ±sÄ±r döngü var. Kimse vatandaÅŸÄ± savunmuyor, ilgilenmiyor bana göre hepsi rantçÄ± ihaleci. Ben bu seçimde açÄ±kçasÄ± Muharrem Ä°nce’ye güvenmiÅŸtim, inanmÄ±ÅŸtÄ±m ama hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m. BunlarÄ±n siyasetine güven olmaz artÄ±k. Ä°nsanlar sabaha kadar sandÄ±ÄŸÄ±na sahip çÄ±ktÄ± ama sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za sahip çÄ±kÄ±n diyenler ortalÄ±kta görünmedi” dedi.

Düzen partilerinin burjuva siyasetini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçi, devam etti: “Bugün masaya yumruÄŸunu koyamayanlar artÄ±k benim baÅŸkanÄ±m olmaz var olan umudumu da alÄ±p götürdüler. Umudumuzu götürenlerle aynÄ± yolu yürümemeliyiz. Åžu an daha net görüyorum bunlarÄ±n hiçbiri bana hitap etmiyor daha doÄŸrusu hiçbir iÅŸçiye hitap etmiyorlar. Sadece aÄŸÄ±zlarÄ±nda var canÄ±m iÅŸçi, güzel iÅŸçi bu kadar. Et fiyatÄ±nÄ±, süt fiyatÄ±nÄ± bile belirleyemiyorlar. Onu bile resmen kapkaççÄ±lar belirliyor. Bunu ayarlayamayanlar bizim hiçbir sorunumuzu çözemezler. Patatesi, soÄŸanÄ± dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlarlar sonrada. Bugün 15 milyon oyla cumhurbaÅŸkanÄ± olunuyorsa bizim cumhurbaÅŸkanÄ± olmamamÄ±zÄ±n önünde hiçbir engel yok. Biz kendi gücümüzü görmeliyiz diye düÅŸünüyorum. Grev öncesi sÄ±fÄ±r zam dayatan patrona karÅŸÄ± greve çÄ±kÄ±nca nasÄ±l zam oranÄ±nÄ± yükseltti bunu hep birlikte yaÅŸayarak gördük. Biz üretmezsek hayatÄ± durdururuz. O zaman da her ÅŸeyi belirleyen patronlar bütün gücü elinde tutan patronlarÄ±n ne kadar güçsüz olduklarÄ±nÄ± hep birlikte görürüz. Bu seçimlerde de böyle burnundan kÄ±l aldÄ±rmayan siyasetçilerin hiç biri kalmaz ortada.”

Aroma'da anlaÅŸma saÄŸlandÄ±, grev sonlandÄ±

Aroma iÅŸÃ§ileri: Biz hep Ã¼rettik, taleplerimiz karÅŸÄ±lansÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:05

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