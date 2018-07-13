Dr. Sabri Ã–ncÃ¼: Ekonominin geleceÄŸinde kuÅŸkular var

Toplumsal AraÅŸtÄ±rma ve Ã–zgÃ¼n DÃ¼ÅŸÃ¼n Merkezi BaÅŸ Ekonomisti Dr. Sabri Ã–ncÃ¼ ile TL'nin dolar karÅŸÄ±sÄ±ndaki deÄŸer kaybÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yeni kabineyi açÄ±klamasÄ±yla beraber Türk lirasÄ±nÄ±n dolar karÅŸÄ±sÄ±nda ‘önlenemez’ düÅŸüÅŸü artarak devam ediyor. 24 Haziran genel seçimleri öncesi iktidar cenahÄ±, dolar ve avrodaki yükseliÅŸin temel sebebinin ‘genel seçimler’ olduÄŸunu, ‘suni’ bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunsa da ErdoÄŸan’Ä±n “Dolar da faiz de düÅŸecek” açÄ±klamasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan önceki gece dolar 4.97 seviyesini görerek yeni bir rekor kÄ±rdÄ±.

ArtÄ±ÅŸÄ±n sebebi ne, artÄ±ÅŸ önlenebilir mi? Toplumsal AraÅŸtÄ±rma ve Özgün DüÅŸün Merkezi BaÅŸ Ekonomisti Dr. Sabri Öncü’ye göre bugünlerde ekonomide gördüÄŸümüz temel hareketlerde itici etken ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± Berat Albayrak’Ä±n bakanlÄ±ÄŸÄ±. Enflasyon, cari açÄ±k, TL’deki deÄŸer kaybÄ± artarken Merkez BankasÄ± ne yapabilir? Öncü’ye göre Merkez BankasÄ± faizleri artÄ±rsa da düÅŸürse de ekonomi kötüye gidecek. Faiz artÄ±ÅŸÄ± üretimi daraltÄ±cÄ± etki gösterecek, dolar bir süre sonra TL karÅŸÄ±sÄ±nda tekrar yükseliÅŸe geçecek. Faizdeki düÅŸüÅŸ ise TL’deki deÄŸer kaybÄ±nÄ± hemen tetikleyecek.

Dolardaki artÄ±ÅŸ Berat Albayrak-Mehmet ÅžimÅŸek deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlanÄ±yor. “Sermaye Mehmet ÅžimÅŸek’e güveniyordu, Albayrak’a güvenmiyor” deniliyor. Buna katÄ±lÄ±yor musunuz?

Tek baÅŸÄ±na açÄ±klayÄ±cÄ± deÄŸil ama ÅŸu an gözlediÄŸimiz hareketlerde temel itici etken o. YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n -yani Türkiye içerisinde portföy yatÄ±rÄ±mÄ± olanlarÄ±n- beklentisi onlara daha dostça davranabilecek bir yönetim beklentisiydi. Merkez BankasÄ±nÄ±n onlarÄ±n istediklerini yerine getirmek üzere faizleri artÄ±rabilecek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Bunlar olmayÄ±nca zaten kuÅŸku duyduklarÄ±, ekonomisinin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamakta olduklarÄ±nÄ± düÅŸündüklerini ülkemizin ellerinde tuttuklarÄ± finansal varlÄ±klarÄ±nÄ± satmaya baÅŸladÄ±lar. Güven eksikliÄŸi nedeniyle, ‘Bunlar bizim isteklerimizi yerine getirmezler’ korkusuyla. Ama tabii ki saÄŸlam bir ekonomi olsaydÄ± memlekette, böyle korkulara da gerek kalmazdÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ± baÅŸka yerlerden geliyor. YalnÄ±zca hükümetin beklentileri karÅŸÄ±lamamasÄ± deÄŸil. Onun da uzun bir öyküsü var. Ekonominin çarpÄ±klÄ±ÄŸÄ±, hükümetin kredi pompalayarak tüketim üzerinden ekonomiyi büyütmesi, yatÄ±rÄ±m eksikliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla artan iÅŸsizlik gibi nedenler var.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TL’nin deÄŸer kaybÄ±na iliÅŸkin “Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±z elbette ne gerekiyorsa yapacaktÄ±r. Burada birçok enstrümanlarÄ±mÄ±z var. Önümüzdeki süreçte inanÄ±yorum ki faizin de düÅŸtüÄŸünü göreceÄŸiz” dedi. Dün de Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n açÄ±klamalarÄ± oldu, “Bütçe disiplini, tek haneli enflasyon, yapÄ±sal reformlar hedefimiz. Merkez BankasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lamaz, yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ekonomimize ilgisinin daha da artacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz” dedi. BunlarÄ± söylemek kurda düÅŸüÅŸ yaratÄ±r mÄ±?

Ä°steyen istediÄŸini söyleyebilir, deÄŸil mi? Söylenenlerin inandÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± icap eder. Birkaç gün beklersek piyasa Berat Albayrak’Ä±n söylediklerine inandÄ± mÄ± inanmadÄ± mÄ± görürüz. Bir yanda da SayÄ±n ErdoÄŸan çÄ±kÄ±p “Faiz düÅŸüreceÄŸiz” derse, o inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± baltalamÄ±ÅŸ olur. PiyasanÄ±n düÅŸündüÄŸü Türkiye’de büyük bir ekonomik Ä±sÄ±nma olduÄŸuydu. Büyük kredi garantileriyle devlet destekli bankalar 2017’de krediye yüklendiler, para arzÄ± arttÄ±, ekonomi büyüdü, enflasyon bundan oldu açÄ±klamalarÄ±, inancÄ± var Türkiye’nin kreditörlerinde. “Faizleri düÅŸüreceÄŸiz” demek Albayrak’Ä±n söylediklerinin inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyen ÅŸeyler. Hele de bunu ülke baÅŸkanÄ± söylüyorsa. Herkesi atama yetkisi de baÅŸkandayken ‘Merkez bankasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z’ demek ne kadar inandÄ±rÄ±cÄ± oluyor, ondan da emin deÄŸilim. Albayrak’Ä±n açÄ±klamalarÄ±na inanÄ±ldÄ± mÄ±, birkaç gün içinde göreceÄŸiz. EÄŸer inanmadÄ±larsa dolar artÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürecektir.

Önümüzdeki aylar içinde ekonomideki gidiÅŸat böyle sürerse Berat Albayrak’Ä±n mevcut görevinden alÄ±nmasÄ±nÄ± bekliyor musunuz?

Naci AÄŸbal ve Mehmet ÅžimÅŸek, ekonomi yönetiminde kalsalardÄ± piyasalarÄ±n hoÅŸnut kalacaÄŸÄ± isimlerdi. Bu iki eski bakan da finans sermayenin güven duyduÄŸu arkadaÅŸlar. Buna karÅŸÄ±n Berat Albayrak’Ä±n finans sermayenin gözünde benzer bir konumu yok. Kreditörler dediÄŸimiz kimdir? Büyük bankalar, yatÄ±rÄ±m bankalarÄ±, büyük kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, yani Türkiye’nin menkul kÄ±ymetlerini satÄ±n alanlar ya da kredi verenler… Reza Zarrab’Ä±n ABD’de süren davasÄ±nda Berat Albayrak’la ilgili bir iddiasÄ± vardÄ± onu güç duruma sokan. Bu biliniyor. BaÅŸkanÄ±n damadÄ± olmasÄ± da insanlarÄ±n gözünde ayrÄ± bir sÄ±kÄ±ntÄ±. Birbirlerinden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸiller. BakanlÄ±ktan alÄ±nÄ±r mÄ±, alÄ±nmaz mÄ± o konuda bir beklentim yok. BazÄ±larÄ±nÄ±n gözünde Albayrak ErdoÄŸan’Ä±n veliahtÄ±. Böyle olunca kreditörlerin kuÅŸkularÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.

‘KRÄ°Z, KRÄ°ZÄ° TETÄ°KLEYEBÄ°LÄ°R’

Sosyal medya hesabÄ±nÄ±zda “Kur krizi, ödemeler dengesi krizi ve bankacÄ±lÄ±k krizi olabilir” diyorsunuz.

Kur krizi diÄŸerlerini tetikleme potansiyeli olan bir kriz. Kur krizleri bir ülkenin parasÄ±nda döviz piyasalarÄ±nda spekülasyona neden olan ani oynaklÄ±klardÄ±r. Türkiye’nin -özellikle finans dÄ±ÅŸÄ± özel sektörünün- yabancÄ± para cinsinden olan borçlarÄ±nÄ±n ödenmesini zorlaÅŸtÄ±rÄ±r. Ä°lginç bir ÅŸekilde bu yabancÄ± para cinsinden olan borçlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± yurt içinde bulunan bankalara ödenmesi gereken borçlar. Lakin dolarda yaÅŸanmakta olan artÄ±ÅŸla birlikte yabancÄ± para cinsinden borçlarÄ± alan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gelirleri Türk lirasÄ± olduÄŸu için o borçlarÄ± ödeyememe riskleri giderek yükseliyor. Hem dÄ±ÅŸarÄ±dan aldÄ±klarÄ± kredileri, hem içeriden aldÄ±klarÄ± yabancÄ± para kredileri… Ä°lki ödemeler dengesi krizine götürür. Çok büyük bir cari açÄ±k var. Bu açÄ±ÄŸÄ±n bir ÅŸekilde fonlanÄ±yor olmasÄ± gerekir. Bunu fonlayabilmek için de dÄ±ÅŸarÄ±dan yeni kredi bulmak icap eder. Åžirketler borçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale gelirse ya da ödeyemeyeceklerine dair inanç kreditörler arasÄ±nda yayÄ±lÄ±rsa bunlarÄ±n borçlarÄ±nÄ± çevrilemeyecektir. Bu durumda cari açÄ±ÄŸÄ± fonlamamÄ±z giderek güçleÅŸecektir. Son açÄ±klanan rakamlardan gördük, neredeyse cari açÄ±ÄŸÄ±n yüzde altmÄ±ÅŸ yedisi net/hata-noksan denilen parayla fonlanmÄ±ÅŸ. Ä°çeriden 300 milyon dolar para çÄ±kmÄ±ÅŸ son dönemde. DÄ±ÅŸarÄ±dan net/hata-noksan dÄ±ÅŸÄ±nda para gelmiyor. Merkez BankasÄ±ndaki rezervlerden bu açÄ±ÄŸÄ± kapatmÄ±ÅŸÄ±z. Veresiye yiyen bir ülkeyiz, bir gün tÄ±payÄ± çektiler mi sözünü ettiÄŸim ödemeler dengesi krizi çÄ±kar. Ä°kincisi sorun da yabancÄ± para borçlarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n içerideki banklara olmasÄ±. Onlar ödenemez olduklarÄ±nda bizim bankalar sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸerler. Böylelikle bir bankacÄ±lÄ±k krizi söz konusu olur. Åžu anda gerçekleÅŸtiÄŸini gördüÄŸümüz büyük bir devalüasyondur. Tehlikeli bir durum. Kur yükseliÅŸinin engellenmesi icap eder. Kreditörlerin beklentileri karÅŸÄ±lanmaÄŸÄ± sürece de dolarÄ±n yükseliÅŸi sürecektir.

Ben Merkez BankasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olmak istemezdim böyle bir durumda. Çünkü ne yapsam memlekete zarar verecek. Kreditörler ÅŸu anda Türkiye’den faizlerin yükseltilmesini bekliyorlar. Yükseltmezsek dolar artÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürecektir. Ekonomi daha da gümbürtüye gidecektir. Zaten Merkez BankasÄ± olarak politika faizlerini artÄ±rmasanÄ±z bile piyasalar piyasa faizlerini artÄ±yor. Merkez BankasÄ± politika faizini yükseltirse de yine ekonomiyi kötü vuracak. Üretken ÅŸirketlerin alabilecekleri kredilerin faizi artacak. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üretimine büyük ek masraflar getirir. Merkez BankasÄ±nÄ±n faizleri artÄ±rmasÄ± üretimi daraltÄ±cÄ± olacak. DolayÄ±sÄ±yla ekonomi daralacak, ekonominin durumu daha da kötüye gidecek. Bu yine dolarÄ± yükseltir. “Bu ekonomi iyi durumda deÄŸil, paramÄ±zÄ± geri alamayacaÄŸÄ±z” diye düÅŸünerek kreditörler ellerindeki varlÄ±klarÄ± yine satmaya baÅŸlayacaklar. Faizlerin yükselmesi bir süre sonra, faizlerin düÅŸürülmesi bugün dolarÄ±n yükselmesine neden olacak. Merkez BankasÄ±nÄ±n kullanacaÄŸÄ± araçlar ne ki? Zorunlu karÅŸÄ±lÄ±k oranlarÄ± ve politika faiziyle oynuyor TCMB. Türkiye’de yaÅŸanmakta olan enflasyonun temel nedeni üretim artmazken talebin artÄ±ÅŸÄ±ndan deÄŸil. Para arzÄ± artÄ±p, insanlarÄ±n eline daha çok para geçtiÄŸi için olmuyor yalnÄ±zca. O da var ama asÄ±l hikaye bozuk ekonomik yapÄ± nedeniyle, yani üretimin dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan ara mallar, ham madde ve enerjiye baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ± nedeniyle, sözünü ettiÄŸim üretim girdilerinin kur artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklÄ± fiyatlarÄ±nÄ±n armasÄ±ndan gelen bir enflasyon. Bu enflasyon parasal araçlarla indirilemez. Özetle, bugün merkez bankasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan arkadaÅŸlara kolaylÄ±klar diliyorum. Ä°ÅŸleri çok zor.

Ekonomist SÃ¶nmez: AcÄ± reÃ§ete kapÄ±da

ErdoÄŸan 'dÃ¼ÅŸecek, eminim' demiÅŸti, dolar 4,97'yi gÃ¶rdÃ¼

Derince'de paralarÄ± verilmeyen iki inÅŸaat iÅŸÃ§isi kule vince Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:57

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