Barilla grevi 8. gÃ¼nÃ¼nde: Grev birlik iÃ§erisinde sÃ¼rÃ¼yor

Bolu’da kurulu Barilla Makarna FabrikasÄ±’nda toplu sözleÅŸme sürecinde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle greve çÄ±kan Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin mücadelesi devam ediyor. Tek GÄ±da

Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Kocaeli Åžube Sekreteri Seçkin PekÅŸen greve iliÅŸkin Evrensel’e açÄ±klamalarda bulundu. Grevin birlik ve beraberlik içerisinde sürdüÄŸünü ifade eden PekÅŸen, talepleri karÅŸÄ±lanÄ±ncaya kadar mücadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸini dile getirdi. (Bolu/EVRENSEL)

Barilla iÅŸÃ§ileri greve Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:00

www.evrensel.net