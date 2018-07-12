    • Barilla grevi 8. gÃ¼nÃ¼nde: Grev birlik iÃ§erisinde sÃ¼rÃ¼yor

    Boluâ€™da bulunan Barilla Makarna FabrikasÄ±â€™nda greve Ã§Ä±kan iÅŸÃ§iler grevlerini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

    12 Temmuz 2018 20:51

    Bolu’da kurulu Barilla Makarna FabrikasÄ±’nda toplu sözleÅŸme sürecinde yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle greve çÄ±kan Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin mücadelesi devam ediyor. Tek GÄ±da

    Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Kocaeli Åžube Sekreteri Seçkin PekÅŸen greve iliÅŸkin Evrensel’e açÄ±klamalarda bulundu. Grevin birlik ve beraberlik içerisinde sürdüÄŸünü ifade eden PekÅŸen, talepleri karÅŸÄ±lanÄ±ncaya kadar mücadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸini dile getirdi. (Bolu/EVRENSEL)

    Barilla iÅŸÃ§ileri greve Ã§Ä±ktÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 21:00
    www.evrensel.net