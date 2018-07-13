Kayserililer pahalÄ±lÄ±ÄŸa tepkili: Fakir fukarayÄ± unutur oldular

Kayseriâ€™nin Talas ilÃ§esinde yaÅŸayan yurttaÅŸlarla enflasyon, dÃ¶viz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

BarÄ±ÅŸ TÄ°MUR

Mücahit YILMAZ

Kayseri

Kayseri’nin merkez ilçelerinden Talas’Ä±n Anayurt Mahallesi’nde, vatandaÅŸlarla enflasyon, döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerine konuÅŸtuk. Pazar fiyatlarÄ±ndan yakÄ±nanlar içinde “Sistem otursun çözülecek” diyen de var, Hükümete veryansÄ±n edip “Fakir fukarayÄ± unutur oldular” diyen de.

Talas’Ä±n Anayurt Mahallesi’nde bir pazar yerindeyiz. Zeliha Aslan (45) pazardaki rakamlarÄ± ÅŸöyle yorumluyor: “Gelirimize bakÄ±nca pazar fiyatlarÄ± yüksek! EÅŸim asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor, ben ev hanÄ±mÄ±yÄ±m. Buradan istediÄŸimizi alÄ±p çÄ±kmamÄ±z imkansÄ±z hale gelmiÅŸ. Kirada oturuyoruz, iki çocuÄŸumuzu okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Domates olmuÅŸ 4 lira. Patates soÄŸana bir ÅŸey diyemiyorum bile! Asgari ücret en az 2 bin lira olmalÄ±. O zaman bile zor.”

‘ENFLASYON, SÄ°STEM DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° YÜZÜNDEN DENGESÄ°Z’

Özel sektörde muhasebeci olan Mustafa Özer (46) pazarda almak istediklerinin ancak yüzde 60’Ä±nÄ± alabilmiÅŸ. “Pazar arabasÄ±nÄ± doldurmam” diyor. Onun ekonomik gidiÅŸata dair görüÅŸleri de ÅŸöyle: “Gelirim ÅŸükür asgari ücretin üstünde ama ÅŸartlar ortada. Asgari ücretlinin nasÄ±l geçindiÄŸini anlayamÄ±yorum! Bence enflasyon, hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸinden ötürü dengesiz! Hükümete kötü desek de ne yapabiliriz ki? DÄ±ÅŸarÄ±dan çok fazla etki var. Ülkemiz yeni bir oluÅŸum aÅŸamasÄ±nda. Halk olarak bizler kenetlenebilirsek bu zor günleri zararsÄ±z atlatÄ±rÄ±z.”

‘CUMHURBAÅžKANI HEP ZENGÄ°NLERÄ° DÜÅžÜNMESÄ°N’

Bir kadÄ±n kuaförü ise pazar yerindeki fiyatlara tepki göstererek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a sesleniyor, tabii biraz korkuyla: “Pazara girmemle çÄ±kmam 50 liraya mal oldu! Patates olmuÅŸ 5 lira. Çocuklar da en çok patatesi seviyor. Ä°stediÄŸimizi yiyemiyoruz, gezemiyoruz, tatile gidemiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±na oy verdik. Ama fakir fukaraya biraz yardÄ±mcÄ± olsun, hep zenginleri düÅŸünmesin. Bundan önceki hükümetler de hep zenginleri düÅŸünüyordu. Bunlar da fakiri fukarayÄ± unutmaya baÅŸladÄ±. Daha diyeceÄŸim çok ÅŸey var da sonra beni tutuklarlar...”

‘AYLARDIR Ä°Åž BULAMIYORUM’

Ä°ÅŸsiz bir genç ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor günleri bizimle paylaÅŸÄ±yor: : “Yaz mevsimi olmasÄ±na raÄŸmen sebze meyve fiyatlarÄ±na baksanÄ±za! Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki dengesizliÄŸi düzeltsin ÅŸu hükümet, biz de rahat rahat alÄ±ÅŸveriÅŸimizi yapalÄ±m, ekonomi canlansÄ±n. TarÄ±m konusunda da çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Sen ithal aldÄ±ÄŸÄ±n ürünü enflasyon sepetine koyuyorsan zaten ekonomin bitmiÅŸtir! AylardÄ±r iÅŸ bulamÄ±yorum. Ä°nsanlar, ekonomik olarak çok zorlanÄ±yor.”

‘CEBÄ°MDEKÄ° PARAYLA ELÄ°MDEKÄ° POÅžETLERE BAKINCA...’

Üniversite mezunu 26 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±n ise röportaja baÅŸlayÄ±nca “Aç mÄ± gezeyim?” diye isyan ediyor: “Bir ÅŸuraya geldiÄŸim paraya bakÄ±yorum, bir de elimde çÄ±karken tuttuÄŸum poÅŸetlere bakÄ±yorum; karnÄ±mÄ± doyurayÄ±m, yemek yapayÄ±m diye birkaç parça ÅŸey aldÄ±m ancak o kadar! Ä°ktisat mezunuyum ama bölümüme uygun bir iÅŸ bulamÄ±yorum. Aç mÄ± gezeyim? KPSS’ye giriyorum, mülakatlara giriyorum ama sonuç yok. Åžimdi bir de yeni bir düzenleme gelmiÅŸ, devlet memurluÄŸuna baÅŸvurular cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± onayÄ±ndan geçecekmiÅŸ. Torpil zaten vardÄ±, artÄ±k hiçbir yere giremeyeceÄŸiz sanÄ±rÄ±m.”

‘DAMADI DA GEÇÄ°RDÄ°LER ZATEN BAÅžA!’

Finans uzmanÄ± bir kadÄ±n (26) da düÅŸüncelerini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Ben çok ÅŸükür dolabÄ±mÄ± dolduruyorum ama asgari ücretle geçinen birinin bunu yapabildiÄŸini sanmÄ±yorum. Enflasyon oranlarÄ±na ise hiç girmek istemiyorum. Ben finans uzmanÄ±yÄ±m o yüzden yorum yaparsam baÅŸÄ±m belaya girer. Tek diyebileceÄŸim her ÅŸey ortada. DamadÄ± da geçirdiler zaten baÅŸa!”

ESNAFIN KAZANCI YARI YARIYA DÜÅžTÜ

YÄ±llardÄ±r pazar esnafÄ± olan Mahmut DoÄŸan (50), kendisi gibi esnaflarÄ±n durumunu ise ÅŸöyle izah ediyor: “Ä°nsanlar ÅŸuradan biraz yeÅŸillik alsa 10 lira vermesi gerek. Ama yok iÅŸte, olmayÄ±nca ne yapsÄ±n insanlar? BurasÄ± ekmek kapÄ±mÄ±z ama gelirim bir sene içinde yarÄ± yarÄ±ya düÅŸmüÅŸ. Bir de aracÄ±lar var bizim kanÄ±mÄ±zÄ± sömüren. Kilosunu 1 liraya aldÄ±ÄŸÄ± havucu bana 4 liraya satÄ±yor. Üç lira gibi dehÅŸet bir kârÄ± var. Ek iÅŸlere baÅŸladÄ±m. Asgari ücretle kim geçinebilir, Allah sabÄ±r versin hepimize”

Bir baÅŸka pazarcÄ± esnafÄ± (35) ise ÅŸunlarÄ± dile getiriyor: “Her sene 4 ton 5 ton patates aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden bu sene 1 ton alabildik. Suriye’den patates ihraç edilmesi konusunu da gerçekçi bir çözüm olarak görmüyorum. Bir dönüm patatese 7 sefer traktör sokuyoruz. Giderken 200 lira yakan traktör dönerken 250 lira yakÄ±yor. Bir kutu ilaç olmuÅŸ 1500 lira. Mecbur artacak bu fiyatlar. Patatesin ani yükseliÅŸi göze battÄ± ama her ÅŸeye vuracak bu zamlar.”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:40

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