Hakan GÃ¼lseven: Medya tarihinde bir ilki yaÅŸÄ±yoruz, hapse gireceÄŸim

Gazeteci Hakan GÃ¼lseven Yurt gazetesi sahibi durdu Ã–zpolat'Ä±n cezalarÄ± Ã¶demediÄŸi iÃ§in hapse gireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Gazeteci Hakan Gülseven, Yurt gazetesinin sahibi CHP'li Durdu Özpolat'Ä±n, kendisinin Sorumlu YazÄ±iÅŸleri Müdürü olduÄŸu dönemde gazeteye verilen cezalarÄ± ödemediÄŸi için hapse girmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Gülseven yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±kalamda Yurt gazetesinin sahibi olan eski CHP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Durdu Özpolat’Ä±n kendisinin gazetenin Sorumlu YazÄ±iÅŸleri Müdürü olduÄŸu dönemde verilen cezalarÄ± ödememesi nedeniyle 12 yÄ±l hapis tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti.

Gülseven’in “kamuoyuna açÄ±klama” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

“Günlük yayÄ±nlanan Yurt Gazetesi’nin sorumlu yazÄ±iÅŸleri müdürlüÄŸünü yürüttüÄŸüm dönemde gazetede yayÄ±nlanan haberlerden bazÄ±larÄ±na açÄ±lmÄ±ÅŸ ve sonuçlanmÄ±ÅŸ davalar nedeniyle aÄŸÄ±r para cezalarÄ±nÄ±n muhatabÄ±yÄ±m. Gazete patronu Durdu Özbolat ödemesi gereken bu para cezalarÄ±nÄ± ödemediÄŸi için, o dönemdeki sorumlu müdür olarak yaklaÅŸÄ±k 12 senelik hapis cezasÄ± ile yüz yüze kalmÄ±ÅŸ bulunuyorum.

Bu durum, Türkiye’deki demokrasinin vahim halini özetlediÄŸi gibi, kendisini “BaÄŸÄ±msÄ±z, Muhalif, HalkçÄ±” diye tanÄ±mlayan Yurt Gazetesi’nin ve onun patronunun halini de ortaya koyuyor. Türkiye medya tarihinde bir ilki yaÅŸÄ±yoruz: Gazetenin aldÄ±ÄŸÄ± cezalar, iÅŸi sadece gazeteyi yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda temsil etmek olan sorumlu müdürün sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lÄ±yor. Bugüne kadar en pespaye yayÄ±nlarÄ±n patronlarÄ± bile böyle bir yola tenezzül etmemiÅŸ, bu cezalarÄ±n ödenmesini bir ÅŸeref ve haysiyet sorunu olarak görmüÅŸtür. Yurt Gazetesi’nin ve patronu Durdu Özbolat’Ä±n böyle bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz.

Öte yandan, Durdu Özbolat sadece bir gazete patronu deÄŸildir. CHP’den milletvekilliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu idaresindeki CHP Parti Meclisi’nde yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Ve son olarak, CHP’nin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸu son CHP Kongresi’nde bu ÅŸahsÄ± kendi listesinden Parti Meclisi’ne aday göstermiÅŸtir. Türkiye’yi yönetme iddiasÄ±nda olan ve “hak, hukuk, adalet” lafzÄ±nÄ± ÅŸiar haline getiren CHP yönetiminin ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adayÄ±nÄ±n, en üst parti organlarÄ±ndan birinde yer verilen / aday gösterilen bu ÅŸahsa kefil olduklarÄ±, bu kefaletten kaynaklÄ± sorumluluklarÄ± bulunduÄŸu pekala söylenebilir. CHP’den hâlâ siyasi ikbal beklentisinde olan bu ÅŸahsa iliÅŸkin olarak CHP’nin alacaÄŸÄ± tutum, CHP’nin niteliÄŸi hakkÄ±nda da bir fikir verecektir.

Durdu Özbolat’la ilgili sorun sadece ÅŸahsÄ±mla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Yurt Gazetesi’nde çalÄ±ÅŸan –aralarÄ±nda benim de bulunduÄŸum- pek çok gazetecinin emeÄŸi gasp edilmiÅŸ, maaÅŸlarÄ± ve yasal haklarÄ± ödenmemiÅŸtir. DahasÄ±, gazete hakkÄ±nda açÄ±lan davalarÄ± takip eden avukatlara Durdu Özbolat tarafÄ±ndan davalardan el çektirilmiÅŸ, davalar takip edilmemiÅŸ, mahkeme harçlarÄ± bile benim ve diÄŸer davalÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n üzerine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Hal böyleyken, yine Yurt Gazetesi’nde, yazdÄ±ÄŸÄ±m bir köÅŸe yazÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla açÄ±lan bir dava, takip edilmediÄŸi için cezayla sonuçlandÄ±. Gazete patronu para cezasÄ±nÄ± -alacaklarÄ±ma mahsuben bile- ödemediÄŸi için geçen ay hapse atÄ±ldÄ±m. ÖÄŸrencilik yÄ±llarÄ±mda ODTÜ’de birlikte mücadele yürüttüÄŸüm arkadaÅŸlarÄ±m dayanÄ±ÅŸma göstererek 7 bin liralÄ±k bu cezayÄ± aralarÄ±nda toplayÄ±p yatÄ±rdÄ±klarÄ± için serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m.

Åžimdi yüz yüze olduÄŸum ve sadece gazetenin sorumlu yazÄ±iÅŸleri müdürü olduÄŸum için üzerime yüklenen yaklaÅŸÄ±k 90 bin liralÄ±k ceza ise eÅŸ-dost tarafÄ±ndan ödenemeyecek kadar fazladÄ±r. Hapse girmem gerekecek. Zor günler gördük, bu zorluÄŸu da aÅŸarÄ±z. Lakin vurgulamak isterim ki, bunun utancÄ±, mevcut ceberut düzenin olduÄŸu kadar, düzenle iÅŸbirliÄŸi halinde hapse girmeme yol açan CHP’li sermayedar Durdu Özbolat’Ä±n üzerindedir.

CHP aynÄ± utanca ortak olmak istemiyorsa, bu ÅŸahÄ±sla olan iliÅŸkisini deÄŸerlendirmelidir. Yine aynÄ± biçimde, burada adÄ±nÄ± söz konusu ÅŸahÄ±sla yan yana anmaktan hicap duyacaÄŸÄ±m ve bu ÅŸahsÄ±n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kimi sol kurum ve kitle örgütlerini Durdu Özbolat’la iliÅŸiklerine son vermeye ve bunu ilan etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum.

Son olarak, tüm duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±, Yurt Gazetesi’ni ve internet sitesini boykot etmeye davet ediyorum.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Gazeteci Hakan GÃ¼lseven tahliye oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:54

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