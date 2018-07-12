Egeâ€™de â€˜BarÄ±ÅŸ BuluÅŸmasÄ±â€™

Defne-Dafni TÃ¼rk Yunan DerneÄŸi ve Leros- Artemis Dans Okulu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen BarÄ±ÅŸ BuluÅŸmasÄ±, 13-15 Temmuz'da Leros AdasÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸecek.

Ege’nin iki yakasÄ±nÄ± bir araya getirecek olan BarÄ±ÅŸ BuluÅŸmasÄ± 13-15 Temmuz tarihleri arasÄ±nda Leros AdasÄ±’nda gerçekleÅŸtirilecek. Leros-Kalimnos-Aspalias MetropolitliÄŸi, Leros Belediyesi, Defne-Dafni Türk Yunan DerneÄŸi, Leros- Artemis Dans Okulu tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa düzenlenen BarÄ±ÅŸ BuluÅŸmasÄ±’nda sergi, dans gösterileri, Rebetika dinletisi ve belgesel gösterimi yer alacak.

BarÄ±ÅŸ BuluÅŸmasÄ± 13 Temmuz Cuma günü, saat 20.00’de Platanos MeydanÄ±’nda Kanada Dans DerneÄŸi Kyklos-Halk danslarÄ± gösterisiyle baÅŸlayacak. 14 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Alinda Metropolitlik binasÄ±nda “Ä°mroz-KarÅŸÄ± Bellek” fotoÄŸraf sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilecek. AçÄ±lÄ±ÅŸta Kalimnos-Leros-Astipalias Metropoliti Paisios, Bölge Valisi Hacimarkos, Belediye BaÅŸkanÄ± Kolias ve Defne DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±. (E) Büyükelçi YalÄ±m Eralp birer konuÅŸma yapacak.

STELÄ°OS BERBERÄ°S’TEN MÄ°NÄ° BÄ°R DÄ°NLETÄ°

15 Temmuz Pazar Günü ise Platanos MeydanÄ±’nda Eniz RÄ±za SakÄ±zlÄ±’nÄ±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Yanyana belgeselinin Ä°mroz bölümünden bir gösterim yapÄ±lacak. AyrÄ±ca Stelios Berberis, Artemis Dans Okulu müzisyenleri ve Kanada Kyklos-Halk DanslarÄ± TopluluÄŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla rebetika dinletisi ve danslarÄ± sunulacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:14

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