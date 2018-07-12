Ingmar Bergman AltyazÄ±â€™da

AltyazÄ± AylÄ±k Sinema Dergisi 185. sayÄ±sÄ±nda kapaÄŸÄ±nÄ± Ä°sveÃ§li YÃ¶netmen Ingmar Bergmanâ€™a ayÄ±rdÄ±.

AltyazÄ± AylÄ±k Sinema Dergisi 185. sayÄ±sÄ±nda Ingmar Bergman kapaÄŸÄ±yla çÄ±ktÄ±. Dergi, uzun yÄ±llara yayÄ±lan kariyeri boyunca hayata ve ölüme dair temel meselelere odaklanan, filmleriyle sinema dilini dönüÅŸtüren, sinema tarihine sayÄ±sÄ±z baÅŸyapÄ±t armaÄŸan eden yönetmenin doÄŸumunun yüzüncü yÄ±l dönümünü yirmi sayfalÄ±k kapsamlÄ± bir dosyayla kutluyor. AltyazÄ± ayrÄ±ca, yönetmenin çÄ±ÄŸÄ±r açan filmlerinden ‘Persona’nÄ±n özel olarak tasarlanmÄ±ÅŸ büyük boy posterini tüm okurlarÄ±na armaÄŸan ediyor.

PORTRE: LUCRECIA MARTEL

Günümüzün en önemli yönetmenlerinden Lucrecia Martel, yeni filmi ‘Zama’da bir sömürge memurunun beyhude bekleyiÅŸini, kendine has duyusal üslubuyla anlatÄ±yor. Martel üzerine portre yazÄ±sÄ±nda Burcu Aykar, Arjantinli yönetmenin seyircinin duyularÄ±yla ve zaman algÄ±sÄ±yla oynayan sinema diline yakÄ±ndan bakÄ±yor. Dergide ayrÄ±ca, Martel’in son filmi olan, varoluÅŸçu bir dönem filmi niteliÄŸindeki Zama üzerine Berke Göl’ün kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ± da yer alÄ±yor.

SÖYLEÅžÄ°: MEHMET GÜRELÄ°

AltyazÄ± temmuz-aÄŸustos sayÄ±sÄ±nda, prömiyerini 37. Ä°stanbul Film Festivali’nde yapan Dört KöÅŸeli Üçgen’in Yönetmeni Mehmet Güreli’yle yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir söyleÅŸiye yer veriyor. Kendisini en çok etkileyen filmlerden çocukken oynadÄ±ÄŸÄ± yönetmenlik oyununa uzanan sohbette Güreli, Salâh Birsel’in aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarladÄ±ÄŸÄ± filmin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸ sürecini AltyazÄ± okurlarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor.

UMUT TAZELEYEN FÄ°LMLER

AltyazÄ±’nÄ±n Umut Tazeleyen Filmler köÅŸesinde bu ay Yazar ve YayÄ±ncÄ± Koray Löker, Ken Loach’un 2000 yapÄ±mÄ± filmi Ekmek ve Güller’i (Bread and Roses) kaleme alÄ±yor. Övgü Gökçe, bu sayÄ±daki Bir Sinema PsikopatÄ±nÄ±n Listesi’nde ‘Bir Daha Ä°zlemem’ baÅŸlÄ±klÄ± bir film seçkisini AltyazÄ± okurlarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:08

www.evrensel.net