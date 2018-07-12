Yazar FÄ±rat Ceweriâ€™ye Ã¶dÃ¼l

Ä°sveÃ§ Akademisi, 2018 yÄ±lÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Ä°sveÃ§ edebiyatÄ±nÄ±n eserlerini KÃ¼rtÃ§eye kazandÄ±ran Yazar FÄ±rat Ceweriâ€™ye veriyor.

Nobel Edebiyat Ödülleri’ni veren Ä°sveç Akademisi, Ä°sveç edebiyatÄ±nÄ±n eserlerini Kürtçeye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için 2018 yÄ±lÄ± ödülünü Yazar FÄ±rat Ceweri’ye vermeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bugüne kadar FÄ±rat Ceweri; Astrid Lindgren’in “Emil” ve Gunilla Bergström’ün Alfons dizilerileri, Ä°sveç EdebiyatÄ± Antolojisi, Hjalmar Söderberg’in Doktor Glas romanÄ±nÄ±, Åžair Gunnar Ekelöf’ün Emgion Prensi Ä°çin Divan, Edith Södergran’Ä±n “Olmayan Ülke” ve Pär Lagerkvist’in Barabbas kitaplarÄ±nÄ± Kürtçeye kazandÄ±rdÄ±. Ceweri’ye ayrÄ±ca dünya edebiyatÄ±nÄ±n önemli isimlerinden Dostoyoveski, A. Çehov, J. Stenbeck, S. Beckett ve J. P. Sarte’Ä±n eserlerini Kürtçeye çevirdi.

‘NOBEL’E EMÄ°NÄ°M’

Ceweri, dünyada 40 civarÄ±nda Ä°sveç eserini baÅŸka dillere çeviren yazar ve çevirmenler olmasÄ±na raÄŸmen ödülün kendisine verilmesini “Belki de Ä°sveç Akademisi baskÄ± altÄ±nda olan, hâlâ eÄŸitim dili olmayan Kürtçeye çevirdiÄŸim için beni ödüle layÄ±k görmüÅŸtür. Önümüzdeki yÄ±llarda, bu yasaklÄ± dille evrenselliÄŸe açÄ±lan bir edebiyat yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için de bu dilin edebiyatÄ± Nobel’le ödüllendirileceÄŸinden eminim” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

Ceweri: TÃ¼rkiyeâ€™de hala KÃ¼rtÃ§e yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapmak zor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 20:02

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