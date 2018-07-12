Roboski'den YaÅŸar GÃ¼ler tepkisi: YargÄ±lanacaÄŸÄ±na Ã¶dÃ¼llendirildi

Roboskili aileler: Ä°hmaller zincirinin en baÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler yargÄ±lanÄ±p cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekirken, terfi ediliyor. Ã–dÃ¼llendiriliyor.

ÅžÄ±rnak'ta Roboskili aileler adalet arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 341’inci haftasÄ±nda, katliama neden olan hava harekatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k eden Orgeneral YaÅŸar Güler’in Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na atanmasÄ±na tepki gösterdi.



ÅžÄ±rnak’Ä±n Uludere ilçesine baÄŸlÄ± Roboski köyünde, savaÅŸ uçaklarÄ± bombardÄ±manÄ± sonucu 34 yakÄ±nÄ±nÄ± kaybeden aileler, adalet arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 341’inci haftasÄ±nda kaybettikleri yakÄ±nlarÄ±nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda bir araya geldi. Kaybettikleri yakÄ±nlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan aileler adÄ±na Veli Encu açÄ±klama yaptÄ±.

SOMA KARARINA TEPKÄ°

Manisa’nÄ±n Soma ilçesinde 13 MayÄ±s 2014 tarihinde, 301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden faciasÄ±na iliÅŸkin açÄ±lan davada çÄ±kan karara tepki gösteren Encu, “Roboski KatliamÄ±’nÄ±n faillerini aklayan ve koruyan yargÄ±, Soma KatliamÄ± DavasÄ±'nda sanÄ±klara verdiÄŸi ödül gibi ‘cezalar’la hem ailelerin hem de toplumun vicdanÄ±nÄ± yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. KararÄ± protesto ediyoruz” dedi.

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde, 24 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tren faciasÄ±nÄ± da deÄŸinen Encu, ihmallerden dolayÄ± insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸi bir günün olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

‘YARGILANIP CEZALANDIRILMASI GEREKÄ°RKEN, TERFÄ° EDÄ°LÄ°YORLAR’

YaÅŸanan katliamlar sonrasÄ± sorumlularÄ±n istifa etmediklerini ve yargÄ±lanmadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Encu, ÅŸöyle devam etti: “TekirdaÄŸ’da yaÅŸanan tren faciasÄ±nda olduÄŸu gibi hala istifa yok. Ä°hmaller zincirinin en baÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler yargÄ±lanÄ±p cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekirken, terfi ediliyor. Ödüllendiriliyor. Roboski KatliamÄ±’nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günün akÅŸamÄ±, bombardÄ±mandan 2 saat önce Genelkurmay Ä°zleme Merkezi'nde Heron görüntülerini izleyip ve hava harekatÄ±na karar veren Orgeneral YaÅŸar Güler ÅŸimdi Genelkurmay BaÅŸkanÄ±.”



Encu son olarak, cezasÄ±zlÄ±k politikalarÄ± son bulana kadar mücadelelerini yükselteceklerini dile getirdi. (ÅžÄ±rnak/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 19:08

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