BAEâ€™ye â€˜savaÅŸ suÃ§uâ€™ suÃ§lamasÄ±

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de 'savaÅŸ suÃ§u' iÅŸlediÄŸi iddialarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’de çeÅŸitli insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlediÄŸini ve bu ihlallerinin ‘savaÅŸ suçu’ niteliÄŸinde olabileceÄŸini savunan UluslararasÄ± Af Örgütü iddialarÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± talep etti.

UluslararasÄ± Af Örgütü (Amnesty International) BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yemen anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili aÄŸÄ±r suçlamalar yöneltti. Örgütün kriz reaksiyon merkezinden Tirana Hassan, EmirliÄŸin "Yemen'deki resmi olmayan hapishanelerinde iÅŸlenen insan hakkÄ± ihlallerinin savaÅŸ suçu olarak nitelendirilebileceÄŸini, kaçÄ±rÄ±lan esirlere iÅŸkence yapÄ±lmasÄ±nÄ±n buna örnek teÅŸkil ettiÄŸini" söyledi.

Af Örgütü BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve ABD'den iddialarla ilgili araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. BirleÅŸik Arap Emirlikleri 2015 yÄ±lÄ±ndan beri Yemen silahlÄ± kuvvetlerine eÄŸitim, silah ve para yardÄ±mÄ± yapÄ±yor. UluslararasÄ± Af Örgütü Emirliklerin Yemen hükümetinin bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda ülkenin güvenlik güçleriyle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanÄ± Rim el HaÅŸimi'nin hafta baÅŸÄ±nda Yemen Devlet BaÅŸkanÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ile görüÅŸtüÄŸü bildirildi. Yemen Ä°çiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n hapishanelerin kapatÄ±lÄ±p Yemen yargÄ±sÄ±nÄ±n denetimine verilmesini talep ettiÄŸine de haberde yer verildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 19:04

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