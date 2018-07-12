BayrampaÅŸa'daki otobÃ¼s yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Vatan Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'nda O3 BayrampaÅŸa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan Ä°ETT otobüsünde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Sürücü kapÄ±larÄ± açarak yolcularÄ± tahliye etti. Alev alev yanan otobüsü itfaiye ekipleri sürdürdü.

YangÄ±n, saat 18.15 sÄ±ralarÄ±nda Vatan Caddesi kavÅŸaÄŸÄ± O3 BayrampaÅŸa istikametinde ve ilerleyen içerisinde yolcu olan Mecidiyeköy-BaÅŸakÅŸehir arasÄ± çalÄ±ÅŸan 146M nolu Ä°ETT otobüsünde çÄ±ktÄ±. Otobüs seyir halindeyken motor kÄ±smÄ±nda dumanlar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sürücü, kapÄ±larÄ± açarak yolcularÄ± tahliye etti. ArdÄ±ndan otobüs alev aldÄ±. Alevlerin otobüsü sarmasÄ±yla patlamalar yaÅŸandÄ±. Durumun bildirilmesi üzerine Fatih, BeyoÄŸlu, BayrampaÅŸa'dan çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol trafiÄŸe kapattÄ±. Ä°tfaiye ekipleri, köpüklü su ile yangÄ±na müdahale etti. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahalesi sÄ±rasÄ±nda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. DHA kamerasÄ± patlama sÄ±rasÄ±nda kayÄ±ttaydÄ±. Ekiplerin, yarÄ±m saat süren müdahalesiyle yangÄ±n söndürüldü. Ekiplerin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken otobüs, kullanÄ±lamaz hale geldi.

O sÄ±rada otobüste olan bir yolcu, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"Bir anda millet arkadan baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Duman vardÄ± arabanÄ±n içinde . Çok az bir duman ve koku vardÄ±. ÇÄ±ktÄ±k dÄ±ÅŸarÄ±, alev sardÄ± her tarafÄ±nÄ±. Åžoför döndü, arkaya baktÄ± ve 'ne oluyor' dedi. Herkes 'duman var, araç yanÄ±yor' dedi. Bir anda frene bastÄ±, durdu ve kapÄ±larÄ± açtÄ±. Allah'tan kapÄ±lar açÄ±ldÄ± yani. Bir anda aracÄ±n yarÄ±sÄ±na kadar alev sardÄ±. BaÅŸakÅŸehir otobüsüydü, 40 yolcu vardÄ±. Ben Mecidiyeköy'den binmiÅŸtim." (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 19:52

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