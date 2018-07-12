Kamerunâ€™da sivil infazÄ± iddiasÄ±

Kamerun askerlerinin, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu gerekÃ§esiyle sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

Kamerun askerlerinin, Boko Haram örgütü mensubu olduklarÄ± gerekçesiyle sivilleri infaz ettiÄŸi iddia edildi.

Kamerun’da internette paylaÅŸÄ±lan ve ülkenin kuzeyinde çekildiÄŸi iddia edilen bir videoda, askeri üniformalÄ± ve silahlÄ± iki kiÅŸinin bir anne ve çocuklarÄ±nÄ± Boko Haram mensubu olduklarÄ± gerekçesiyle infaz ettiÄŸi görülüyor.

Yerel basÄ±nda çÄ±kan haberlerde, Hükümet Sözcüsü ve Ä°letiÅŸim BakanÄ± Ä°sa Bakary, söz konusu kiÅŸilerin ordu mensubu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, videonun orduyu karalamak için servis edildiÄŸini ileri sürdü.

Videodaki kiÅŸilerin silah ve giysilerinin söz konusu bölgede görev yapan askerlere ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bakary, CumhurbaÅŸkanÄ± Paul Biya’nÄ±n emriyle konuyla ilgili soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ordu Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± General Didier Badjeck de söz konusu videodaki kiÅŸilerin ordu mensubu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve görüntülerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Dakar/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:38

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