Misi, yÄ±lÄ±n kÃ¶yÃ¼ seÃ§ildi

YaÅŸayan Åžehirler Platformu'nun verdiÄŸi 'YÄ±lÄ±n KÃ¶yÃ¼ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ Bursaâ€™nÄ±n NilÃ¼fer ilÃ§esinin Misi kÃ¶yÃ¼ kazandÄ±.

YüzyÄ±llara direnerek ayakta kalan özgün mimari özelliklere sahip evleri ve doÄŸal güzellikleriyle dikkat çeken Bursa’nÄ±n Nilüfer ilçesinin Misi köyüne (GümüÅŸtepe) bir ödül de YaÅŸayan Åžehirler Platformundan geldi. Åžehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamÄ±nda Misi, YÄ±lÄ±n Köyü Ödülü’nü almaya hak kazandÄ±.

Åžehirlerin geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmak, Türkiye’deki baÅŸarÄ±lÄ±, toplumsal fayda odaklÄ±, tamamlanmÄ±ÅŸ projeler, uygulamalar ile uygulayÄ±cÄ±larÄ± desteklemek ve bütün ülkeye örnek göstermek amacÄ±yla düzenlenen “Åžehir Ödülleri Türkiye 2018” kapsamÄ±nda 3 ana kategoride ödül verildi. Bu üç kategoriden biri olan Umut IÅŸÄ±ÄŸÄ± TemalÄ± PaydaÅŸ Ödülleri kategorisinde jüri, Misi’yi yÄ±lÄ±n köyü seçti.

FotoÄŸraf: Nilüfer Belediyesi

BURSA’NIN Ä°LK KAMP VE KARAVAN TESÄ°SÄ°

Sanat köyü olma yolunda ilerleyen Misi’de yÄ±kÄ±lmaya yüz tutmuÅŸ tescilli sivil mimarlÄ±k eserlerini restore eden Nilüfer Belediyesi, bölgeye, çocuk kütüphanesi, ipek evi, koza evi, sanat evi, Mysia FotoÄŸraf Müzesi ve edebiyat müzesini kazandÄ±rdÄ±. Yine Misi’nin eÅŸsiz doÄŸasÄ±nÄ± kültür ve doÄŸa turizmine kazandÄ±rmak amacÄ±yla Nilüfer ÇayÄ± kenarÄ±nda kurulan Bursa’nÄ±n ilk kamp ve karavan tesisi doÄŸaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Misi’de düzenlenen geleneksel “Misi Yerel Lezzetler ÅženliÄŸi”, “Sanat ÇalÄ±ÅŸtayÄ±” ve Ä°peÄŸin YolculuÄŸu Festivali de yörenin sürdürülebilir kültürel ve sanatsal etkinleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Misi Köyü FotoÄŸraf Müzesi. FotoÄŸraf: Nilüfer Belediyesi

TÖREN 19 TEMMUZ’DA

Ödülü 19 Temmuz’da Ä°zmir’de düzenlenecek törende Nilüfer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey alacak. Törende ödül alacak isimler, büyük farkÄ±ndalÄ±k yaratacak bir etkinliÄŸe de katÄ±lacaklar. Konuklar tören öncesinde KemeraltÄ±’yÄ± fotoÄŸraflayarak, kentin tarihi bölgesini kendi bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±yla fotoÄŸraf karesine yansÄ±tacak.

Misi Köyü Edebiyat Müzesi. FotoÄŸraf: Nilüfer Belediyesi

Misi Köyü Edebiyat Müzesi. FotoÄŸraf: Nilüfer Belediyesi

(Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:10

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