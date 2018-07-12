FÄ±rat AnlÄ±â€™nÄ±n â€˜yakalama kararÄ±â€™ kaldÄ±rÄ±lmadÄ±

KayyÄ±m atanan DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EÅŸ BaÅŸkanÄ± FÄ±rat AnlÄ±â€™nÄ±n hakkÄ±ndaki 'yakalama emri' kaldÄ±rÄ±lmadÄ±.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Dicle ilçesindeki KurÅŸunlu köyünde, 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Åžex Saîd MezarlÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve su için sondaj kuyusu açtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda kayyÄ±m atanan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesinin (DBB) EÅŸ BaÅŸkanÄ± FÄ±rat AnlÄ±’nÄ±n da bulunduÄŸu 50 kiÅŸi hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edildi. DuruÅŸmaya baÅŸka bir davada tutuklu olan Mehmet SÄ±dÄ±k Kalkan, Ä°brahim Zeren, Mehmet Salih Çelebi, Zülfiye KiÅŸmir ile tutuksuz yargÄ±lanan bazÄ± sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

FÄ±rat AnlÄ±’nÄ±n AvukatÄ± Cihan AydÄ±n ise, müvekkili hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±nÄ±n yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dair daha önce mahkemede beyanda bulunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klar hakkÄ±nda verilen adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki talebi reddetti. Mahkeme, sanÄ±klar Aygün TaÅŸkÄ±n, Fevziye Arukan ve FÄ±rat AnlÄ± hakkÄ±nda çÄ±kartÄ±lan yakalama emirlerinin infazÄ±nÄ±n beklenmesine karar vererek, eksikliklerin tamamlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± aralÄ±k ayÄ±na erteledi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:10

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