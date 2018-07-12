Alevi dedesi isteyen Eren Erdem'e 'imam Ã§aÄŸÄ±rÄ±n' yanÄ±tÄ±

Tutuklanan Eski Milletvekili Eren Erdemâ€™in 'Alevi dedesi Ã§aÄŸÄ±rma' talebine cezaevi yÃ¶netimi 'Ä°mam istiyorsanÄ±z Ã§aÄŸÄ±rabilirsiniz' dedi.

Seçimin ardÄ±ndan tutuklanan Eski Milletvekili Eren Erdem’e, inanç ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Erdem’in AvukatÄ± Onur Cingil, “Eren Erdem’in inançlarÄ± gereÄŸi cezaevine Alevi Dedesi çaÄŸÄ±rmak istemesi yasal hakkÄ±dÄ±r. Ancak cezaevi yönetimi bize sözlü olarak "Ä°mam istiyorsanÄ±z çaÄŸÄ±rabilirsiniz ancak dede olmaz" dedi.

Cingil ArtÄ±gerçek’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendilerine yapÄ±lacak olan açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan yasal bir süreç baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± ifade etti. Cingil, cezaevi yönetiminin mevzuattaki "Din görevlisi çaÄŸÄ±rÄ±labilir" ifadesini yalnÄ±zca Sunni mezhebinin din adamÄ± olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, çifte standart uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Öte yandan Alevi Dernekleri Federasyonu bugün Ankara Adliyesi’ne konuya iliÅŸkin suç duyurusunda bulunacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:09

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