Leyla GÃ¼venâ€™in tahliye edilmemesine tepki: 14 gÃ¼nde ne deÄŸiÅŸti?

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP HakkÃ¢ri Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e dair verilen karar birÃ§ok yÃ¶nÃ¼yle tartÄ±ÅŸma konusu...

Avukat Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, milletvekili seçilen müvekkili DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven hakkÄ±nda tahliye edilmesi yönünde oy kullanan mahkeme üyelerinin 14 gün sonra bu kez tutuklama yönünde oy kullanmasÄ±na tepki gösterdi. Baydemir, “14 gün içerisinde hangi gerekçeyle, aleyhte delille karar verdiler. Dosyaya aleyhte deÄŸil, lehte delil girmiÅŸ. O da Hakkâri Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan verilen mazbatadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla lehe durumlar artmÄ±ÅŸ, hangi gerekçeyle tutukluluÄŸa devam verdiklerini açÄ±klamak zorundalar” dedi.

HakkÄ±nda 25 yÄ±ldan 46.5 yÄ±la kadar hapis talebiyle açÄ±lan davada DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’e dair verilen karar birçok yönüyle tartÄ±ÅŸma konusu. Güven’in AvukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, müvekkili hakkÄ±nda 29 Haziran’da verilen tahliye kararÄ±na savcÄ±nÄ±n itiraz etmesi üzerine bir üst mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± tutuklama kararÄ±nÄ±n hukuka uygunluÄŸu ile mahkeme heyetinin önceki gün görülen duruÅŸmadaki tutumunu Mezopotamya AjansÄ±na deÄŸerlendirdi.

‘SÄ°YASÄ° BÄ°R MÜDAHALE OLDUÄžU ORTADA’

Av. YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, Güven’in avukatlarÄ± olarak öncelikle kendileri için hukuki sürecin bitmediÄŸini belirtti. Yerel mahkemelerin hukuka uygun kararlar verip, bu hukuk vahÅŸeti ve kÄ±yÄ±mÄ±na son vermesini beklediklerini söyleyen Av. YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, “Çünkü ortada Leyla Güven’in tahliye edilmemesi için bir müdahale var, herkes bunun farkÄ±nda. 14 gün önce verilen tahliye kararÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lma süreci belli. Apar topar verilen bu kararÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi bir müdahale sonucunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±k ve net bir ÅŸekilde ortada” dedi.

‘KÄ°ÅžÄ°YE GÖRE YARGILAMA YAPILAMAZ’

Leyla Güven’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± mahkemenin daha önce verdiÄŸi tahliye kararÄ±na sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± isteyen YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu davalar politik olduÄŸu için süreç de politik iÅŸliyor. Hukuki davalar, hukuki olarak gerçekleÅŸmiyor. Bu çok net. KiÅŸiye göre yargÄ±lama yapÄ±lamaz ve yorum asla kabul edilemez. Bu hukuksuzluk yaÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na göre, biz avukatlarÄ± olarak buna karÅŸÄ± bireysel baÅŸvuru mekanizmalarÄ±na baÅŸvuracaÄŸÄ±z. EÅŸ zamanlÄ± bir biçimde CMK 141’e göre tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±z, AYM’ye de bireysel baÅŸvuruda bulanacaÄŸÄ±z. Bizler her türlü hukuki mekanizmaya baÅŸvuracaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca tutukluluÄŸun devam kararÄ±na karÅŸÄ± itiraz hakkÄ±mÄ±zÄ± da kullanacaÄŸÄ±z. Umuyor ve diliyorum ki bu hukuk tutulmasÄ± haline son verilip, gerçekten müvekkilin yasama faaliyetlerine dönmesi saÄŸlanÄ±r.”

‘AÇIKLAMAK ZORUNDALAR’

Av. YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, 29 Haziran’da Güven hakkÄ±nda verdiÄŸi kararda tahliye edilmesi yönünde oy kullanan mahkeme üyesi 2 hakimin, 14 gün sonra bu kez tutuklama yönünde oy kullanmasÄ±na da tepki gösterdi. Baydemir, “Ben tutukluluÄŸun devamÄ± yönünde oy kullanmasÄ±nÄ± ‘adil yargÄ±lanma ilkesi’ ve ‘kiÅŸi özgürlüÄŸü’ haklarÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesi olarak deÄŸerlendiririm. Çünkü milletvekili seçildiÄŸi halde tahliye edilmedi. Ortada bir fotoÄŸraf var, bunun hiçbir flu bir yanÄ± yoktur, son derece nettir. 14 gün içerisinde hangi gerekçeyle, aleyhte delille karar verdiler. Dosyaya aleyhte deÄŸil, lehte delil girmiÅŸ. O da Hakkâri Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan verilen mazbatadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla lehe durumlar artmÄ±ÅŸ, hangi gerekçesiyle tutukluluk devam verdiklerini açÄ±klamak zorundalar” dedi.

‘KARAR TARÄ°HE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK’

HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸ Sözcüsü ve HDP MuÅŸ Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Berdan Öztürk Güven’in tahliye edilmemesini MA’dan Özgür Paksoy’a deÄŸerlendirdi.

HDK EÅŸ Sözcüsü ve HDP MuÅŸ Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, mahkemenin Güven hakkÄ±nda verdiÄŸi tutukluluk halinin devamÄ± kararÄ±na tepki gösterdi. DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin Güven hakkÄ±nda daha önce verdiÄŸi kararÄ± inkar ettiÄŸini ifade eden KoçyiÄŸit, kararÄ±n tarihe kara bir leke olarak geçtiÄŸini söyledi. Güven’in milletvekili seçilmesiyle birlikte yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ± yönünde karar verilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen KoçyiÄŸit, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Uzun süredir ülkede hukuk, iktidarÄ±n oyuncaÄŸÄ± haline dönüÅŸtü. Hukuk iktidarÄ±n toplumu terbiye etme aracÄ± haline dönüÅŸtü. BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir yargÄ±dan söz etmek mümkün deÄŸil. Karar ne vicdana ne ahlaka uygun deÄŸil.”

‘MAHKEMELER TÄ°YATROYA DÖNDÜ’

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Berdan Öztürk de, mahkemenin Güven hakkÄ±nda verdiÄŸi kararÄ±n siyasi baskÄ± sonucu olduÄŸunu ifade etti. Öztürk, ÅŸöyle devam etti: “Türkiye’de hukuk ve adalet kalmadÄ±. Mahkemelerin verdiÄŸi kararlar siyasidir. Leyla Güven de herhangi bir talepte bulunmadÄ± ve hukuki bir karar verilmesini istedi.” Güven’in Anayasa’ya göre tahliye edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Öztürk, “Mahkemeler tiyatroya döndü. 1990’lÄ± yÄ±llarda bile Anayasa’ya riayet ediliyordu. Ancak bugün Anayasa’ya riayet edilmiyor. SÄ±rtlarÄ±nÄ± Saray’a dayamÄ±ÅŸlar” ifadelerini kullandÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Güven’in 24 Haziran’da HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili olarak seçilmesi ardÄ±ndan avukatlarÄ±nÄ±n baÅŸvurusu üzerine dosyayÄ± inceleyen DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi “mevcut deliller ve tutukluluk süresini” göz önünde bulundurarak 29 Haziran’da tahliye kararÄ± vermiÅŸ ancak savcÄ± tarafÄ±ndan karara itiraz edilmiÅŸti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren DiyarbakÄ±r 10’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Güven’in tahliye edilmeden yeniden tutuklanmasÄ±na dönük karar vermiÅŸti. DiyarbakÄ±r 9’un AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, önceki gün görülen 2’nci duruÅŸmada ise daha önce tahliye kararÄ± vermesine raÄŸmen Güven’in tutukluluk halinin devamÄ± yönünde karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 18:02

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