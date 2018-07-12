â€˜Deniz Bozdemir derhal koÅŸulsuz ÅŸekilde iÅŸine dÃ¶nmeliâ€™

Ä°stanbul emek ve meslek Ã¶rgÃ¼tlerinden kadÄ±nlar, Tez-Koop-Ä°ÅŸ KadÄ±n Dergisi yazarÄ± Deniz Bozdemirâ€™in iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°stanbul emek ve meslek örgütlerinden kadÄ±nlar, Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda uluslararasÄ± iliÅŸkiler uzmanÄ± ve kadÄ±n dergisi yazarÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Deniz Bozdemir’in iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. YapÄ±lan açÄ±klamada, “Bozdemir’in derhal koÅŸulsuz iÅŸine geri dönmesi ve sendikanÄ±n kadÄ±n düÅŸmanÄ±, emek düÅŸmanÄ± politikalarÄ±na son vermesi” talepleri dile getirildi.

Deniz Bozdemir’in öncesinde aÄŸÄ±r bir mobbing sürecine tabi tutulduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “Deniz’e uygulanan mobbing tam da baÅŸka bir kadÄ±n çalÄ±ÅŸana uygulanan mobbinge Deniz’in itiraz etmesi ve erkek egemen sendika yönetimine karÅŸÄ± kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± örmesiyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Üyelerinin büyük kÄ±smÄ± kadÄ±n olan bir sendikanÄ±n, tüzüÄŸünü hiçe sayarak mobbing, iÅŸten atma gibi emek düÅŸmanÄ±, kadÄ±n düÅŸmanÄ± uygulamalarda bulunmasÄ±nÄ±n “kabul edilemez” olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, sürecin takipçisi olunacaÄŸÄ± bildirildi.

Deniz Bozdemir, 12 Haziran’da iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YayÄ±n hayatÄ±na yeni baÅŸlayan Tez Koop-Ä°ÅŸ KadÄ±n Dergisi Editörü Necla Akgökçe de Bozdemir’in iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki olarak istifa etmiÅŸti. AyrÄ±ca derginin yazar kadrosunda bulunan Serpil ÇakÄ±r, Melda Yaman Öztürk, Vahide Bilir, AslÄ± Alpar ve Müdrike Åženkof de desteklerini çekti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:54

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