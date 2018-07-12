Ä°srail ilk 6 ayda 3 bin 533 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s ile Gazzeâ€™de 651â€™i Ã§ocuk olmak Ã¼zere 3 bin 533 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Filistin Esirler Cemiyeti, Vicdan Esir Destek ve Ä°nsan HaklarÄ± Kurumu, Esir Ä°ÅŸleri Heyeti ile Mizan Ä°nsan HaklarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak açÄ±klamada, Ä°srail güçlerinin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan 30 Haziran’a kadar iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu Kudüs ile Gazze’de 651’i çocuk, 63’ü kadÄ±n ve 4’ü gazeteci olmak üzere 3 bin 533 Filistinliyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Ä°srail güçlerinin sadece haziran ayÄ±nda 449 Filistinliyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:50

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