Wimbledon'Ä±n ilk finalisti Angelique Kerber oldu

Wimbledon'Ä±n 10'uncu gÃ¼nÃ¼nde tek bayanlarda Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu maÄŸlup ederek finale yÃ¼kseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasÄ± Wimbledon'da tek kadÄ±nlarÄ±n 11 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Angelique Kerber, 12 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadÄ±nlar yarÄ± final mücadelesinde, Wimbledon'da ilk defa son 4'e kalan LetonyalÄ± Jelena Ostapenko ile 2016 finalisti Alman Angelique Kerber karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Ä°lk sette oyuna hükmeden Ostapenko, puan kazandÄ±ran vuruÅŸlarda 18-6 üstünlük kurmasÄ±na karÅŸÄ±n 19 basit hata yapÄ±nca 7 ve 9. oyunlarda servis kÄ±ran Kerber, 6-3'lük skorla 1-0 öne geçti.

Görüntü 2. sette de deÄŸiÅŸmedi. Savunma aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ± benimseyen Kerber, basit hatalara devam etmesinin yanÄ±nda servis performansÄ± da düÅŸen Ostapenko'ya karÅŸÄ± seti 6-3, maçÄ± da 2-0 kazandÄ±.

Kerber böylece kariyerinin 4. grand slam finaline çÄ±ktÄ±. Alman tenisçi, cumartesi günü oynanacak finalde 25 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Serena Williams ile 13 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Julia Görges arasÄ±ndaki maçÄ±n galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

KERBER: HARÄ°KA HÄ°SSEDÄ°YORUM

Ä°ki tenisçinin de baÅŸa baÅŸ mücadele verdiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma 1 saat 8 dakika sürdü. KarÅŸÄ±laÅŸma sonunda konuÅŸan Alman tenisçi Kerber, "Merkez kortta oynamak muhteÅŸemdi. Ostapenko'nun vuruÅŸlarÄ± her zaman çok sert, bugün de sert ve zordu ama kazandÄ±m. Final oynayacaÄŸÄ±m için çok mutluyum. Bu harika bir duygu" dedi. (AA-DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:38

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