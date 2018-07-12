Ekonomist SÃ¶nmez: AcÄ± reÃ§ete kapÄ±da

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin ekonomiye etkisini deÄŸerlendiren Ekonomist Mustafa SÃ¶nmez, 'Para giriÅŸi olmazsa IMFâ€™nin kapÄ±sÄ±na gidilir' dedi.

Ekonomist Mustafa Sönmez, yeni sistemin yabancÄ± sermayeye güven vermediÄŸini ve dolarÄ± ateÅŸlediÄŸini söyledi.

MA’ya açÄ±klama yapan Sönmez, “Merkez BankasÄ±nÄ± daha fazla kontrolleri altÄ±na almak ve yönetim üzerinde kontrol hissettirmek istiyorlar. KHK ile bunu yapmak istediler ama bu ne iÅŸe yarayacak? Bu ihtiyaçlarÄ± olan batÄ±daki dÄ±ÅŸ kaynak sahipleri, MB’nin baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan hoÅŸnut deÄŸiller. ErdoÄŸan, Londra’ya gidip, bunu ima ettiÄŸinde dolar fiyatlarÄ± artmÄ±ÅŸtÄ±. YabancÄ± kaynaklar ‘baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k’ istiyor. Sizin de yabancÄ± kaynaÄŸa ihtiyaç varken böyle politikalar doÄŸru deÄŸil. Hazine ve maliyenin baÅŸÄ±na damadÄ± getirmek yine dÄ±ÅŸ para sahiplerinin hoÅŸnut olduklarÄ± bir ÅŸey gibi görünmüyor” dedi.

Sönmez, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi güven vermiyor hem de ekonominin en kÄ±rÄ±lgan olduÄŸu zamanda. Son olarak yÄ±llÄ±k 58 milyar dolara ulaÅŸan bir cari açÄ±k olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Bu da milli gelirin yüzde 6.5-7 oranÄ±nda. Böyle bir durumda olan dünyada sadece Arjantin var o da IMF’ye gitti. Türkiye’de ikinci Arjantin olarak gözleniyor. Bunun tekzip edecek herhangi bir olumlu geliÅŸme de yok. Enflasyon yüzde 20’ye doÄŸru seyrediyor, bütçe açÄ±ÄŸÄ± devasa boyutlarda. YatÄ±rÄ±mcÄ± ve tüketici için güven ortamÄ± yok. Bunlarla, yeni rejimin baÅŸ etmesi kolay görünmüyor. Türkiye’de borç çevrilemeyecek düzeyde. Çünkü dÄ±ÅŸarÄ±dan yeni kredi açÄ±lmÄ±yor, para giriÅŸi yok. MayÄ±s ayÄ± cari ödemeler dengesi para girmediÄŸi tam tersine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Yeni para girmezse borç dönmez. O zaman da döviz arzÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± için fiyatlar durmadan artÄ±yor. Bununla da baÅŸ edemezsin. Para bulmak için IMF’nin kapÄ±sÄ±nÄ± çalmak zorundasÄ±n. Åžimdiye kadar bildik yollarla, sÄ±cak para ve doÄŸrudan yatÄ±rÄ±m biçiminde yeni para giriÅŸi olmazsa IMF’nin kapÄ±sÄ±na gidilir. IMF de kredi verir ama ‘enflasyonu düÅŸür, kamu açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapat’ der, bunun için de ‘Kemer sÄ±k, zam yap, vergileri artÄ±r’ der, acÄ± reçeteleri uygular.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:15

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