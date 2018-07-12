ÃœÃ§ barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyenin dosyasÄ± birleÅŸti

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± bildiriyi imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 3 akademisyenin dava dosyasÄ± birleÅŸti.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “Terör örgütü propagandasÄ±” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti.

35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ettikten sonra ihraç edilen ÖÄŸr. Gör. Cansever Güner ile Prof. Dr. Hatice Günay ÖzdoÄŸan, ÖzyeÄŸin Üniversitesi’nden Dr. Ali Serdar, Ä°stanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. AyÅŸe Serdar’Ä±n ikinci duruÅŸmalarÄ± görüldü.

Bianet’in haberine göre Güner ve Ali Serdar duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. AyÅŸe Serdar savunmasÄ±nÄ± sundu. Mahkeme heyeti, savunmasÄ± alÄ±nmayan Güner’in dosyasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki üç akademisyen dosyasÄ±nÄ± kendi mahkemesindeki diÄŸer akademisyen davalarÄ±nÄ±n dosyalarÄ±yla birleÅŸtirdi. BirleÅŸen dosyalarÄ±n görülmesine 18 Ekim’de devam edilecek. (HABER MERKEZÄ°)

11 akademisyenin dosyasÄ± birleÅŸti

7 akademisyeninin dosyasÄ± birleÅŸti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:01

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