AÄ°HM: â€˜DolaylÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸiâ€™ aÅŸÄ±rÄ± geniÅŸ yorumlanÄ±yor

AÄ°HM, â€˜DolaylÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸiâ€™ suÃ§lamasÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± geniÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±na dair karar aldÄ±. Bu birÃ§ok dava iÃ§in emsal teÅŸkil ediyor.

AÄ°HM, kanundaki “Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m eden kiÅŸi, örgüt üyesi olarak cezalandÄ±rÄ±lÄ±r” hükmünün hukukiliÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±, aÅŸÄ±rÄ± geniÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±na hükmetti. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), kapatÄ±lan Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) Batman Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Abdulcelil Ä°mret’in baÅŸvurusunu karara baÄŸladÄ±.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre AÄ°HM, Ä°mret’in cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7 maddesiyle ilgili “Öngörülemez olduÄŸu ve aÅŸÄ±rÄ± geniÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±” tespitinde bulundu. Bu madde, “Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m eden kiÅŸi, örgüt üyesi olarak cezalandÄ±rÄ±lÄ±r” hükmünü içeriyor. Türkiye Ä°mret’e, 7 bin 500 avro manevi tazminat ile 2 bin 424 avro mahkeme masrafÄ± ödeyecek.

‘BU KARAR, HER DAVA Ä°ÇÄ°N TARTIÅžMA YARATIR’

Ä°mret’in AvukatÄ± Erkan Åženses yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bu kararÄ±n ÅŸöyle bir sonucu var; TCK 220/7 hükmünün ya YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu gibi bir üst merci kararÄ±yla veya yasal deÄŸiÅŸiklikle çerçevesi net çizilmeli. Aksi durumda bu hükmün uygulandÄ±ÄŸÄ± her davada öngörülemezlik hususu tartÄ±ÅŸÄ±lacak” dedi.

Ä°MRET NEYLE SUÇLANDI, NE KARAR VERÄ°LDÄ°?

Abdulcelil Ä°mret hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 10 defa örgüt propagandasÄ± yapmak suçundan dava açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen duruÅŸmada savcÄ±, Ä°mret’in ‘silahlÄ± örgüte yardÄ±m’ suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± görüÅŸünde bulunmuÅŸtu. Mahkeme de bu görüÅŸ doÄŸrultusunda Ä°mret’e silahlÄ± örgüte yardÄ±m suçundan 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Karar YargÄ±tayca onaylandÄ±ktan sonra 3. yargÄ± paketiyle cezada indirim yapma hakkÄ± getirildi, mahkeme de cezada 1/6 oranÄ±nda indirim yaparak 5 yÄ±l 2 ay 15 gün hapis cezasÄ± verdi. KararÄ±n YargÄ±tay tarafÄ±ndan onanmasÄ± üzerine Abdulcelil Ä°mret 7 Eylül 2010 tarihinde avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.

BÄ°R ÇOK DAVADA AYNI SUÇLAMA

Cumhuriyet gazetesi davasÄ±nda da sanÄ±klara yöneltilen suçlamalardan biri, TCK’nin 220/7 maddesi, uyarÄ±nca “Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m eden kiÅŸi, örgüt üyesi olarak cezalandÄ±rÄ±lÄ±r” hükmüydü. AynÄ± ÅŸekilde Büyükada davasÄ±nda da hak savunucularÄ±na bu suçlama yöneltiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:49

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