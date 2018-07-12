ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerin avukatÄ±: GÃ¶zdaÄŸÄ± tutuklamasÄ±dÄ±r

ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± â€˜Tayyipler Alemiâ€™ pankartÄ± nedeniyle tutuklanan Ã¶ÄŸrencilerin AvukatÄ± Faruk Ã‡ayÄ±r, 'Bu tutuklama gÃ¶zdaÄŸÄ±dÄ±r' dedi.

Orta DoÄŸu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taÅŸÄ±nan ‘Tayyipler Alemi’ yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± için ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” iddiasÄ±yla tutuklanan 4 öÄŸrencinin avukatÄ± Faruk ÇayÄ±r, “Bu tutuklama, ODTÜ üzerindeki baskÄ±larÄ± arttÄ±rabilmek amacÄ±yla yapÄ±lan gözdaÄŸÄ±dÄ±r” dedi.

Ä°nternational Press Agency (IPA) konuÅŸan ÖÄŸrencilerin AvukatÄ± Faruk ÇayÄ±r, öÄŸrencilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± pankarta iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Daha önce Ankara Asliye Mahkemesi ve EskiÅŸehir’deki Asliye Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ olan bir tazminat davasÄ±nÄ±n reddine dair bir karar var. Bu kararda açÄ±k olarak hakaret kastÄ± içermediÄŸi ve kiÅŸilik hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸi açÄ±k olarak belirtiliyor. Bu karar YargÄ±tay incelemesinden de geçerek, onanarak kesinleÅŸmiÅŸ bir karar. Yani karikatürün hakaret içermediÄŸi yargÄ± kararÄ± ile sabit. Emsal kararla sabit. Bu kararÄ± da savcÄ±lÄ±ÄŸa sunduk. Ama savcÄ±lÄ±k bu kararÄ± gerek baskÄ± gerekse kendi yorumundan dolayÄ± dikkate almadÄ±."

‘KARAR SÄ°YASÄ°’

ÇayÄ±r, bu hukuki gerekçeye raÄŸmen öÄŸrencilerin tutuklanmasÄ±nÄ±n nedenini ÅŸu sözlerle açÄ±kladÄ±:

“Ana akÄ±m medyada öÄŸrencilere yönelik ciddi bir baskÄ± oluÅŸtu. Medyaya baskÄ±yÄ± da iktidar yapÄ±yor. Siyasi saikle verilmiÅŸ bir karar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda 4 öÄŸrenci tutuklandÄ±. Böyle abes bir nedenden dolayÄ± öÄŸrencilerin tutuklanmalarÄ± Türkiye’de yargÄ±nÄ±n, hukukun içler acÄ±sÄ± durumunu bir kez daha ortaya koydu.”

ÇayÄ±r, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

“Bu tutuklama, özellikle ODTÜ üzerindeki baskÄ±larÄ± da arttÄ±rabilmek amacÄ±yla yapÄ±lan bir gözdaÄŸÄ± tutuklamasÄ±dÄ±r. Ciddi anlamda hukukçu, hakim ve savcÄ±lara denk gelirsek bu itirazlarÄ±mÄ±z da kabul edilecektir. UmarÄ±m düzgün bir hakime denk geliriz. O vasÄ±tayla ancak öÄŸrenciler çÄ±kabilir. Siyasi nedenle verilmiÅŸ bir karar olduÄŸu için bizim de çok fazla hukuki anlamda yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey kalmadÄ±.” (Ä°stanbul/MA)

ODTÃœ mezunlarÄ± geleceklerinden kaygÄ±lÄ±

ODTÃœ'de polisin engellediÄŸi aÃ§Ä±klama, fakÃ¼ltelerde eÅŸ zamanlÄ± okundu

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:31

www.evrensel.net