Boydak Holding'in eski yÃ¶neticilerine hapis cezasÄ±

Kayseri'deki 'FETÃ–' davasÄ±nda, Boydak Holding'in eski Ã¼st yÃ¶neticisi Memduh Boydak'a 'Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticiliÄŸi' suÃ§undan 18 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Kayseri'deki 'FETÖ' davasÄ±nda Boydak Holding'in eski yöneticileri hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Memduh Boydak'a "silahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi" suçundan 18 yÄ±l, holdingin eski yönetim kurulu baÅŸkanÄ± HacÄ± Boydak'a 11 yÄ±l 10 ay 15 gün, holdingin eski yöneticilerinden Åžükrü Boydak 10 yÄ±l, Mustafa Boydak ise 7,5 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Kayseri'de, 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan eski Boydak Holding yöneticileri hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, sanÄ±klarÄ±n holding ve ÅŸirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesine (el koyma) karar verildi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kayseri 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada tutuksuz yargÄ±lanan Mustafa, Bekir, Erol ve Ä°lyas Boydak, Murat BozdaÄŸ ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. SanÄ±klar Memduh, HacÄ± ve Åžükrü Boydak ise tutuklu bulunduklarÄ± Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

Tutuksuz sanÄ±k Halit Bayhan ise ameliyat olduÄŸu gerekçesiyle duruÅŸmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti tarafÄ±ndan son sözü sorulan sanÄ±klardan Memduh Boydak, "devlet ve millet için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi. YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r tutuklu olduÄŸunu belirten Boydak, "Terör örgütünün ne yöneticisi ne de üyesiyim. Benden teröristin 'T'si çÄ±kmaz. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

SanÄ±klardan Åžükrü Boydak, 64 yaÅŸÄ±nda ve hasta olduÄŸunu, daha önce etkin piÅŸmanlÄ±kta bulunarak bildiklerini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. "Bilmeden suç iÅŸlediÄŸim için piÅŸmanÄ±m" diyen Åžükrü Boydak, "Devletimden, milletimden ve CumhurbaÅŸkanÄ±ndan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

HacÄ± Boydak ise rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle tahliyesini istemediÄŸini kaydetti. HacÄ± Boydak, "HayÄ±rseverim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuÅŸtu.

Mustafa Boydak da uzun bir süreç yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yargÄ±lamalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sürdüÄŸünü belirtti. Dava dosyasÄ±nda kendisi aleyhine ifade veren kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Boydak, "Uzun dönemdir iÅŸ hayatÄ±na dönemiyorum. VicdanÄ±nÄ±za göre karar vermenizi istiyorum" ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

DiÄŸer sanÄ±klar da suçlamalarÄ± kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi" suçundan 18 yÄ±l, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve Ä°lyas Boydak ile Murat BozdaÄŸ'a "silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 7 yÄ±l 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu baÅŸkanÄ± HacÄ± Boydak'a aynÄ± suçtan 11 yÄ±l 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Åžükrü Boydak'a ise aynÄ± suçtan 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Heyet, sanÄ±k Halit Bayhan'Ä±n ise delil yetersizliÄŸinden beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrÄ±ca sanÄ±klar Memduh, HacÄ±, Åžükrü, Mustafa, Bekir, Ä°lyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat BozdaÄŸ'Ä±n, kayyÄ±m yetkilerinin devredildiÄŸi TMSF tarafÄ±ndan yönetilen holding ve ÅŸirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

SanÄ±klardan Memduh, HacÄ± ve Åžükrü Boydak'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 9 sanÄ±klÄ± dava, iÅŸ insanlarÄ± Hamdi KÄ±naÅŸ, Halit GazezoÄŸlu ve eski ÖSYM BaÅŸkanÄ± Ali Demir ile "il imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen SÄ±tkÄ± BaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 68 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±, mütalaasÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n Boydak Holding ve baÄŸlÄ± ÅŸirketlerinde bulunan hisselerinin ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere müsaderesi talebinde bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:20

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