KaÄŸÄ±thane Belediyesi eÅŸcinsel iÅŸÃ§ileri iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±

KaÄŸÄ±thane Belediyesi, Ã§Ã¶p toplama iÅŸi yapan 3 iÅŸÃ§iyi eÅŸcinsel iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±.

AKP'li KaÄŸÄ±thane Belediyesi, eÅŸcinsel iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ± gerekçesiyle çöp toplama iÅŸi yapan 3 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±. Belediye yönetimi yürütülen soruÅŸturma sonrasÄ±nda, ÅŸoförler Ä°.D, A. A. ve R. S’nin iÅŸine tazminatsÄ±z olarak son verilirken, iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen M. Åž’nin “MaÄŸdur olduÄŸu için” iÅŸine devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Hürriyet’in haberine göre fesih bildiriminde iÅŸten çÄ±karmaya gerekçe olarak “Ahlak ve iyi niyet kurallarÄ±na uymayan haller” maddesi gösterildi. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan A. A. ve R. S, geçen ay iÅŸe iade davasÄ± açtÄ±. Dava dilekçesinde, iÅŸten çÄ±karmanÄ±n haksÄ±z gerekçeye dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BELEDÄ°YE: TAVÄ°Z VERMEMÄ°Z MÜMKÜN DEÄžÄ°L

Konuya dair KaÄŸÄ±thane Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Söz konusu olay, bölgemiz dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸmiÅŸ. AynÄ± zamanda mesai saatleri içinde de gerçekleÅŸen bir olay deÄŸil. GerçekleÅŸtiÄŸi söylenen bu uygunsuz olayda ismi geçenler, belediye temizlik hizmetlerinde taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸan isimlerdir. Olay, tarafÄ±mÄ±zdan öÄŸrenildiÄŸinde, vakit kaybetmeksizin yapÄ±lan bir iç soruÅŸturma ile hemen ilgili kiÅŸiler iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Böylesi bir olaya hiçbir koÅŸulda taviz vermemiz mümkün deÄŸildir” denildi.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N AVUKATLARI: YARGIYA TAÅžINDI

DavacÄ± kamyon ÅŸoförlerinden A. A. ve R. S’nin avukatlarÄ± Mehmet Benan Ülgen ve Mine Begüm IÅŸÄ±k ise, yargÄ±lamasÄ± devam eden konu ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± açÄ±klama yapamayacaklarÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:12

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