SamandaÄŸ'da panel: 'Yeni rejim iÅŸleyiÅŸi, ÅŸirket-devlet iÅŸleyiÅŸidir'

SamandaÄŸâ€™da Evvel Temmuz Festivali kapsamÄ±nda Evrensel yazarlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla â€˜Yeni Rejimin Ä°nÅŸasÄ± ve Sosyal Politik YansÄ±malarÄ±â€™ paneli dÃ¼zenlendi.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Hatay

Hatay SamandaÄŸ’da Evvel Temmuz Festivali kapsamÄ±nda Evrensel gazetesi yazarlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "Yeni Rejimin Ä°nÅŸasÄ± ve Sosyal Politik YansÄ±malarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenlendi. Evrensel Gazetesinin Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu ile Evrensel Gazetesi YazarÄ± ve Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuray Sancar’Ä±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelin moderatörlüÄŸünü Semra MiraçoÄŸullarÄ± yaptÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n dikkatle takip ettiÄŸi panelde 24 Haziran seçimleri ve "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi" olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni rejimin ekonomik ve sosyal sorunlarÄ± ele alÄ±ndÄ±.

‘MÄ°LLET Ä°RADESÄ° SEÇÄ°MLERE Ä°NDÄ°RGENÄ°YOR’

Panelde ilk sözü alan Nuray Sancar, Türkiye’nin son yÄ±llarda sürekli olarak seçim sürecine sokulduÄŸunu ancak antidemokratik uygulamalar ve yasaklarla seçimlere gidildiÄŸini, emekçilerin yönetim ve denetleme mekanizmalarÄ±ndan tamamen yoksun bir ÅŸekilde ‘millet iradesi’nin seçimlere indirgendiÄŸini söyledi.

‘DÜNYADAKÄ° GELÄ°ÅžMELER TÜRKÄ°YE’YE YANSIYOR, TARÄ°HTEN DERS ÇIKARMALIYIZ’

FotoÄŸraf: Evrensel

Nuray Sancar, 24 Haziran’dan sonra toplumun çeÅŸitli kesimlerini temsil eden partilerin parlamentoda kendisine yer bulduÄŸunu ancak inÅŸa edilmek istenen yeni rejime bakÄ±lÄ±nca bunun yalnÄ±zca bir paradoks ve tek adam rejimini meÅŸru kÄ±lma giriÅŸimi olduÄŸununun görüldüÄŸünü söyledi.

24 Haziran seçimleri ve sonuçlarÄ±nÄ±n tüm dünyada ortaya çÄ±kan eÄŸilimlerle birlikte ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Sancar, ABD'de Trump gibi bir sermayedarÄ±n, Macaristan, Avusturya, Polonya’da ise Neo-Nazi hareketler ve partilerin oylarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Türkiye’de de buna benzer seçim sonuçlarÄ± olduÄŸunu ve yeni oluÅŸan kabinenin de savaÅŸ ve sermaye hükümeti olduÄŸunu ilk elden ilan ettiÄŸini söyledi. Sancar, tüm bu geliÅŸmelerin tekelci sermaye açÄ±sÄ±ndan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± baskÄ± altÄ±na almak, emekçilerin taleplerinin müzakere konusu dahi edilmediÄŸi rejimler inÅŸa etmek istediklerinin göstergesi olduÄŸunu söyledi. Sancar, iÅŸçi ve emekçilerin bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na halk demokrasisini koymak için mücadele etmesi gerektiÄŸini söyledi.

Tarihten dersler çÄ±karmak gerektiÄŸini dile getiren Sancar, 2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± Ä°talya parlamentosu ve rejiminin bugünkü Türkiye’ye benzediÄŸini ve o dönem yapÄ±lan anayasada iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesi sayesinde ‘emek anayasasÄ±’ olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

‘YENÄ° REJÄ°M Ä°ÅžLEYÄ°ÅžÄ°, ÅžÄ°RKET-DEVLET Ä°ÅžLEYÄ°ÅžÄ°DÄ°R’

Yeni rejimin ÅŸirket-devlet ÅŸeklinde iÅŸleyeceÄŸini, toplumu sindirecek bir güç olarak geldiÄŸini ve birçok da zayÄ±f noktasÄ± olduÄŸunu söyleyerek sözlerine baÅŸlayan Bülent FalakaoÄŸlu, emekçilerin mücadelesi için birçok olanaÄŸÄ±n da ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti. 9 Temmuz günü CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemini ve bakanlar kurulunun oluÅŸmasÄ± ile yeni rejimin inÅŸasÄ±nda bir sürece girildiÄŸini söyleyen FalakaoÄŸlu, bu sistemde CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n CEO, halkÄ±n ise müÅŸteri gibi ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. FalakaoÄŸlu, patronlardan oluÅŸan Bakanlar Kurulunun ÅŸirket-devlet iÅŸleyiÅŸinin bir göstergesi olduÄŸunu ve halkÄ±n da yalnÄ±zca ‘tüketici’ olarak dizayn edilmek isteneceÄŸine dikkat çekti.

Bülent FalakoÄŸlu, tüm emekçileri birleÅŸtirmek ve bugünkü icraatlerin teÅŸhirinin doÄŸru yapÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan AKP ve ErdoÄŸan’Ä±n propagandasÄ±nÄ±n ülke yönetiminde hÄ±z, güç, hizmet formüllerine yaslandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi bilinmesi gerektiÄŸini dile getirdi. ErdoÄŸan’Ä±n daha iyi bir Türkiye vaadi vermesine raÄŸmen her uygulamada ilk kuralÄ±n piyasacÄ±lÄ±k ve sermayedarlarÄ±n memnun edilmesi olduÄŸuna deÄŸinen FalakaoÄŸlu, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n arasÄ±ndaki kutuplaÅŸmayÄ± derinleÅŸtirmeyecek bir üsluba ihtiyaç olduÄŸunu söyledi.

‘EMEKÇÄ°LERE ÖRGÜTSÜZLÜK DAYATILIYOR’

Yeni rejimin emekçilere ‘Sen örgütsüz ol, maaÅŸ, ücret talep etme’ dediÄŸini söyleyen FalakaoÄŸlu, ‘Ezen memun olsun, ezilen memnun olsun’ isteÄŸinin gerçekte karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacaÄŸÄ±na dikkat çekti. Ekonomideki geliÅŸmelerin iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± doÄŸrudan etkileyeceÄŸi süreçlere gidildiÄŸinden bahseden FalakaoÄŸlu, AKP’nin milyonlarca yurttaÅŸa yapÄ±lan sosyal yardÄ±mlarÄ±, baÅŸta ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± ipotek altÄ±na almak ve bunun kesilmesi tehdidiyle ev kadÄ±nlarÄ±nÄ± esnek çalÄ±ÅŸma, ucuz iÅŸçilik için de kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Tek adam rejiminin inÅŸa süreci ilerledikçe otoritenin daha da merkezileÅŸtiÄŸini söyleyen FalakaoÄŸlu, ‘’Güç merkezileÅŸtikçe, gücün merkeze gitme hÄ±zÄ± arttÄ±ÄŸÄ± kadar yaÅŸam da zorlaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸ cinayetleri rakamlarÄ± da her yÄ±l çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artÄ±yor. Ä°ÅŸçiler içinde ki hoÅŸnutsuzluk da gün geçtikçe daha da artacak. Yeni rejim buna benzer pek çok çeliÅŸkiyi de barÄ±ndÄ±rÄ±yor" dedi.

KonuÅŸmacÄ±larÄ±n sunumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soru-cevap bölümüne geçilen panelde söz alan emekçiler, bu tür etkinliklerin sosyal medyada yer bulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak iÅŸçilerin birliÄŸini örmek için panel katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na da çok iÅŸ düÅŸtüÄŸünü söylediler.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:55

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