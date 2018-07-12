Emrah Serbes davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°zmir'de aracÄ±yla Ã¶nÃ¼ndeki otomobile Ã§arparak 3 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduÄŸu kaza sonucu annesi, babasÄ± ve kÄ±z kardeÅŸini kaybeden Ahmet Mert Özçelik'in avukatÄ± Burcu Ece Güler, açÄ±klanan cezalarÄ± yeterli bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek cezalarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± için Ä°stinaf Mahkemesine baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°zmir 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klama yapan Güler, mahkeme heyetinin 3. duruÅŸmada davayÄ± karara baÄŸlamasÄ±nÄ±n kendilerini sevindirdiÄŸini belirtti.

Güler, henüz kamuoyunun dikkatleri davanÄ±n üzerindeyken dava uzatÄ±lmadan kararÄ±n verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± önemsediklerini dile getirerek, "Trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin dosyalarda verilen cezalarÄ±n düÅŸük olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Emsallerine göre çok düÅŸük olmamakla beraber daha yüksek bir ceza olmasÄ±nÄ± bekliyorduk çünkü tek bir kazada 3 canÄ±mÄ±zÄ± yitirdik." dedi.

Emrah Serbes'ten mektup: SuÃ§luyum, cezamÄ± Ã§ekmek istiyorum

Mahkeme heyetinin davada Emrah Serbes'e ceza indirimi takdirinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Güler, "Bu bizim adÄ±mÄ±za sevindirici bir geliÅŸme olsa da daha fazla ceza almalarÄ± gerekiyordu. Kenan DoÄŸru'nun kaza sonrasÄ± eÄŸilimi yargÄ±nÄ±n yükünün artmasÄ±na neden oldu. Ona bir yÄ±llÄ±k bir ceza verildi. Üst sÄ±nÄ±r 2 yÄ±ldÄ±, buna inanÄ±yoruz. Bu yüzden hem Emrah Serbes hem de Kenan DoÄŸru'nun daha fazla ceza almasÄ± için kararÄ± istinafa taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ä°zmir-AydÄ±n Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin ölümüne neden olan ve hakkÄ±nda 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lan tutuklu sanÄ±k Emrah Serbes, 13 yÄ±l 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalÄ± otomobili kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kenan DoÄŸru ise 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Emrah Serbes: Kazadan Ã¶nce deÄŸil, sonrasÄ± alkol aldÄ±m

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 17:15

www.evrensel.net