FIFAâ€™dan yayÄ±ncÄ±lara 'gÃ¼zel kadÄ±n' uyarÄ±sÄ±; cinsiyetÃ§iliÄŸi arttÄ±rÄ±yor!

FIFA SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Dairesinden, maÃ§ yayÄ±nlarÄ±nda ekranlara yansÄ±yan kadÄ±nlarÄ±n cinsiyetÃ§iliÄŸi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya KupasÄ±’ndaki maçlarda ekranlara yansÄ±yan kadÄ±n seyircilerin reytinglere olumlu katkÄ±sÄ± olduÄŸunu düÅŸünen yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸlar, bu görüntüleri arttÄ±rdÄ±.

FIFA’nÄ±n dikkatinden kaçmayan durum üzerine FIFA Sürdürülebilir KalkÄ±nma Dairesinden çaÄŸrÄ± geldi. FIFA Sürdürülebilir KalkÄ±nma Dairesi BaÅŸkanÄ± Federiko Adukki, kadÄ±n seyircilerin ekranlarda sÄ±k sÄ±k görünmesinin cinsiyetçiliÄŸi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maç önceleri ve sonralarÄ± kadÄ±nlara fiziki tacizlerin olduÄŸunu dile getirerek ‘güzel kadÄ±nlarÄ±n’ sÄ±k sÄ±k ekrana getirilmemesini talep etti. Moskova’da maç sonrasÄ± yaÅŸanan bir olayda BrezilyalÄ± gazeteci Juliet Gonzalez Teran’Ä± taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemiÅŸti. Julia Guimaraes yine canlÄ± yayÄ±nda tacize uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle dünya çapÄ±nda protestolar baÅŸladÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:50

www.evrensel.net