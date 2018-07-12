Zuhal Olcay'a 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ±

Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, SanatÃ§Ä± Zuhal Olcay'a 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten verilen cezayÄ± 11 ay 20 gÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, SanatçÄ± Zuhal Olcay'a "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verdi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nÄ±n haberine göre, sahne aldÄ±ÄŸÄ± bir mekanda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” ettiÄŸi iddia edilerek 10 ay hapse çarptÄ±rÄ±lan sanatçÄ± Zuhal Olcay'Ä±n cezasÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stinaf mahkemesi 11 ay 20 gün hapsine hükmetti.

"Suçu alenen iÅŸlediÄŸi" gerekçesiyle Olcay'Ä±n cezasÄ± artarken mahkeme cezada erteleme kararÄ± verdi.

'FEVREN YAPILMIÅž BÄ°R HAREKET'

Suçun alenen iÅŸlendiÄŸini öne süren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± karara itiraz etti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yeniden yargÄ±lama yaptÄ±. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na tutuksuz sanÄ±k Zuhal Olcay ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± katÄ±ldÄ±. Hakaret kastÄ±yla hareket etmediÄŸini ifade eden Olcay, "Fevren yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir harekettir. Verilen kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, beraat kararÄ± verilmesini isterim. Aksi kanaatteyseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini isterim" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± ise, " OlayÄ±n meydana geldiÄŸi yer, aleniyet unsurunun oluÅŸtuÄŸu bir yerdir" diyerek üst sÄ±nÄ±rdan ceza verilmesini istedi.

DuruÅŸmada savcÄ±, olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi ortam nedeniyle sahnede ve kamuya açÄ±k bir alanda eylemin gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirterek cezada artÄ±rÄ±ma gidilmesini gerektiÄŸini ifade etti. Yerel mahkeme kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±larak "CumhurbaÅŸkanÄ±na alenen hakaret" suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

ARTIRILAN CEZA ERTELENDÄ°

Mahkeme heyeti, yerel mahkemece "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan verilen 10 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Suçun aleni bir yerde iÅŸlendiÄŸini kaydeden mahkeme Zuhal Olcay'Ä±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme cezayÄ± Olcay'Ä±n olaydan sonra duyduÄŸu piÅŸmanlÄ±k nedeniyle 1 yÄ±l 6 ay süreyle erteledi.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçÄ± Zuhal Olcay'a "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verdi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Zuhal Olcay'a 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten 10 ay hapis cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:21

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