MÃ¼cahit GÃ¶ker konseri yarÄ±n HancÄ±â€™da

Ä°lk albÃ¼mÃ¼ olan Dara HÃªnÃ®â€™yi mÃ¼zikseverlerle buluÅŸturan MÃ¼cahit GÃ¶ker, yarÄ±n Taksimâ€™deki HancÄ±â€™da konser verecek.

Zazaca müzik yapan Mücahit Göker, yarÄ±n Ä°stanbul Taksim’deki HancÄ±’da konser verecek. 22.00’de baÅŸlayacak konserinde Göker, albümünde yer alan ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirecek.

26 yÄ±l öÄŸretmenlik yaptÄ±ktan sonra müzik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veren Göker, ilk albümü olan Dara Hênî’yi (Genç) müzikseverlerle buluÅŸturdu. 8 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸan albümün düzenlemesini Serdar Keskin yaparken, Göker albümünde kendisinin yazdÄ±ÄŸÄ± beÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Konserle ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Göker ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Günümüze kadar iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarla kendini gösteren insanlÄ±k mücadele tarihi; sanÄ±rÄ±m coÄŸrafyamÄ±zda yeni bir evresini yaÅŸamakta. Olumsuza, umutsuzluÄŸa ibrenin döndüÄŸü günümüzde yaÅŸamÄ±n bir çok alanÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k hali görülmekte. Bu durum kültürel sanatsal etkinliklere de oldukça yansÄ±yor. ZorluklarÄ± aÅŸmanÄ±n en önemli yollarÄ±ndan biri de umutsuzluÄŸa düÅŸmeden sanatsal üretimi sürdürerek bunu paylaÅŸabilmenin yollarÄ±nÄ± aramak olmalÄ±. Neredeyse nefes almanÄ±n zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda ortak duygularÄ±, umutlarÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ± çoÄŸaltarak sürdürebilme yollarÄ±ndan biridir müzik.. SanÄ±rÄ±m buna gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyacaÄŸÄ±z.” (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:14

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