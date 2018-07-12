Ã‡orlu faciasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi hat iÃ§in 680 milyon avro hibe iddiasÄ±

CHP'li Murat Emir, KapÄ±kule-HalkalÄ± tren hattÄ±nÄ±n yenilenmesi iÃ§in Avrupa BirliÄŸiâ€™nin 680 milyon avroluk hibe iddilarÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine getirdi.

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, KapÄ±kule-HalkalÄ± tren hattÄ±nÄ±n yenilenmesi için Avrupa BirliÄŸi’nin 680 milyon avro hibe kaynak tahsis ettiÄŸi iddialarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Emir, “Dördüncü koridor” projesi kapsamÄ±nda Almanya’nÄ±n Dresden kentinten baÅŸlayÄ±p Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’Ä± geçerek, Ä°stanbul’a KapÄ±kule’den giriÅŸ yapÄ±p HalkalÄ±’da son bulacak tren hatlarÄ±nÄ±n yenilemesinin öngörüldüÄŸünü ve saatte 200 kilometre hÄ±za ulaÅŸacaklarÄ± altyapÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

HÄ°BE NEREYE HARCANDI

Emir, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istediÄŸi önergede, KapÄ±kule-HalkalÄ± tren hattÄ±nÄ±n yenilenmesi için 680 milyon avro hibe kaynak tahsisi iddialarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu yanÄ±tlamasÄ±nÄ± istedi. Ä°ddialarÄ±n doÄŸru olmasÄ± halinde hibenin ne zaman Türkiye’ye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve hangi aÅŸamada olduÄŸunun açÄ±klanmasÄ±nÄ± isteyen Emir, ÅŸu sorularÄ±n da yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi: “Hibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren, ilgili tren hattÄ±nda, AB’nin dördüncü koridor kalitesine ulaÅŸtÄ±racak proje ve fizibilite çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Proje, ön ihale ve ihale aÅŸamasÄ±na getirilmiÅŸ midir? EÄŸer ilgili kapsamda bir proje halen yapÄ±lmamÄ±ÅŸsa, bu zamana kadar neden beklenmiÅŸtir? YapÄ±lan hibe nereye harcanmÄ±ÅŸtÄ±r? ”

680 MÄ°LYON AVROYA RAÄžMEN Ä°HALE AÅžAMASINA BÄ°LE GELÄ°NMEMÄ°Åž

Emir, Çorlu’da yaÅŸanan tren kazasÄ±nda yetkililerin sorumluluÄŸu en alt birimlerdeki personele ve doÄŸa olaylarÄ±na yükleme anlayÄ±ÅŸÄ± içerisinde olduÄŸunu belirterek, AB’nin hattÄ±n yenilenmesi için gönderdiÄŸi 680 milyon avroluk hibeye raÄŸmen proje için bir fizibilite çalÄ±ÅŸmasÄ±, ön ihale ve ihale aÅŸamalarÄ±na bile gelinmediÄŸine dikkat çekti. Emir kazayÄ± doÄŸal afet sonucuna baÄŸlamanÄ±n yeni kazalara davetiye çÄ±karmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Emir önergede ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: “KapÄ±kule-HalkalÄ± tren hattÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ± için hibe edilen kaynak, raylarÄ±n yenilenmesi için harcansaydÄ±, bu kaza gerçekleÅŸmeyecekti. O halde bu kazadan kimler sorumludur? HayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n vebali kimin veya kimlerin üzerindendir?”. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:07

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