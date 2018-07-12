BES: Ä°hraÃ§lar, mahkeme kararlarÄ±na raÄŸmen yapÄ±lÄ±yor

BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar OHAL KHKâ€™leriyle gerÃ§ekleÅŸen ihraÃ§larÄ±n hukuksuzluÄŸuna ve yaÅŸanan maÄŸduriyetlere dikkat Ã§ekti.

Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) OHAL KHK’si ile gerçekleÅŸen son ihraçlara iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BES Genel Merkezi’nde Genel BaÅŸkan Serpil AkpÄ±nar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada hukuksuzluklara ve maÄŸduriyetlere dikkat çekildi. AkpÄ±nar, kanser hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Yusuf FÄ±ndÄ±k’Ä±n 701 sayÄ±lÄ± KHK ile ihraç edildiÄŸine dikkat çekerek, “Ä°ktidar mezarda yatan ölüleri de ihraç etmeye baÅŸladÄ±. Ailesi FÄ±ndÄ±k’Ä±n yasÄ±nÄ± tutarken bir baÅŸka acÄ±yÄ± da bu KHK ile yaÅŸadÄ±” dedi. Daha önce yayÄ±nlanan baÅŸka bir KHK ile görevine son verilen üyelerinin kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve hayatta iken yaptÄ±ÄŸÄ± OHAL komisyon baÅŸvurusunun sonuca baÄŸlanarak görevine iade edildiÄŸi ifade eden AkpÄ±nar, “ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hukuksuz ÅŸekilde ihracÄ±na karar verenler ailesine yaÅŸatÄ±lan bu acÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± verebilecekler mi?” diye sordu.

MAHKEME Ä°ÅžE Ä°ADE ETTÄ° BU SEFERDE KHK Ä°LE GÖREVÄ°NE SON VERÄ°LDÄ°

AkpÄ±nar, KHK hukuksuzluÄŸuna bir baÅŸka örnek olarak sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± gerekçe gösterilerek hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan ve yüksek disiplin kurulu kararÄ±yla görevine son verilen BES Bursa Åžubesi yöneticilerinden Aysun Torun'un, hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme kararÄ±yla iÅŸe iade edilmesine raÄŸmen son yayÄ±mlanan KHK ile iÅŸine son verildiÄŸini ve bunun hukuksuzluÄŸun bir boyutu olduÄŸunu ifade etti. AkpÄ±nar, önceki dönem BES Erzincan Ä°l Temsilcisi Erdal Sal’Ä±n da hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturma ve davalarla ilgili, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan verilen takipsizlik kararÄ±na ve açÄ±lan davadan beraat etmesine karÅŸÄ±n hukuksuz ÅŸekilde memuriyetten ihraç edildiÄŸini belirtti. AkpÄ±nar, BES Samsun Åžube yöneticilerinden Ali Nail DüztaÅŸ’Ä±n hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturma sonucu beklenmeden önce Hakkari'ye sürgün edildiÄŸini ardÄ±ndan hukuksuz bir ÅŸekilde Samsun Adliyesi'ndeki iÅŸinden ihraç edilerek yoksullukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Antalya BES Åžube eski yöneticilerinden üyeleri TÜÄ°K çalÄ±ÅŸanÄ± Güven Türkay’Ä±n da sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± gerekçe gösterilerek iÅŸinden edildiÄŸini kaydeden AkpÄ±nar, açÄ±lan dava sonucunda ilgili mahkemenin göreve iade kararÄ±na raÄŸmen Kurumun yargÄ± kararÄ±nÄ± tanÄ±mayarak göreve baÅŸlatmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

YÖNETÄ°CÄ°LER KENDÄ°LERÄ°NÄ° MAHKEMELERÄ°N ÜZERÄ°NDE GÖRÜYOR

Son KHK’de Ä°ÅŸkur’dan ihraç edilen kamu emekçilerinin gerekçe bölümünün silinmesinin unutulduÄŸunu hatÄ±rlatan AkpÄ±nar, “YargÄ± ve kolluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n deÄŸil ihbarcÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± istihbarat bilgilerinin geçerli olduÄŸu, hukuk devletinin en sÄ±radan, en asgari ilkelerinden eser kalmadÄ±ÄŸÄ± devlet belgelerince tescillenmiÅŸ; iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve ailesiyle birlikte yoksulluÄŸa, iÅŸsizliÄŸe mahkum edilen kamu emekçilerinin ne kadar düzmece ve keyfi biçimde ihraç edildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu” dedi. Kurum yöneticilerinin kendilerini mahkemelerin üzerinde görerek kamu emekçilerinin ihraç edilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkpÄ±nar, “Kurum kanaati demek idarecinin kanÄ±tsÄ±z, belgesiz ihbarÄ±, hÄ±rsÄ± ve garezi demektir. Muhalif kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± tasfiye etmenin yoludur. Sadakatini ispata çalÄ±ÅŸan yöneticinin yargÄ±sÄ±z infazÄ±dÄ±r” dedi.

AkpÄ±nar, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüÄŸü için açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ihraç edilen yönetici ve üyelerinin suçlu deÄŸil sendikalÄ± ve örgütlü olmanÄ±n gereÄŸini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onuru olduÄŸunu vurguladÄ±. AkpÄ±nar ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hukuksuz ihraçlara itiraz sürecinde bütün hukuk mekanizmalarÄ± kasÄ±tlÄ± olarak kilitlenmiÅŸ, binlerce takipsizlik kararÄ± yok sayÄ±lmÄ±ÅŸ, bütün yetki hukuki niteliÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± olan OHAL komisyonuna bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kabul edilemez bir durumdur”. (Ankara/EVRENSEL)

701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:03

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