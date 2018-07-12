Dokuz EylÃ¼l'deki mezuniyet tÃ¶renine TMMOB Ã§aÄŸrÄ±lmadÄ±!

TMMOB, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi mezuniyet tÃ¶renine Ã§aÄŸrÄ±lmadÄ±.

Türk Mimar ve Mühendisler OdasÄ± Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin bu seneki mezuniyet törenine 'programdaki zaman kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±' gerekçe gösterilerek çaÄŸrÄ±lmamasÄ± ile yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°ktidarÄ±n, akademik alanÄ±, üniversiteleri dizayn etmeye yönelik adÄ±mlarÄ±nÄ±n her geçen gün daha ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi açÄ±klamada "Ä°ktidar, kendi hedefinde olan kesimlerle üniversitelerin, akademik kadrolarÄ±n, öÄŸrencilerin de iliÅŸkilenmemesi doÄŸrultusunda çabalarken, akademik özerkliÄŸi hiçe saymayÄ± sürdürüyor. Buna paralel olarak, rektörlerin artÄ±k üniversite bileÅŸenlerince seçilmiÅŸlerden deÄŸil, cumhurbaÅŸkanÄ±nca atanmÄ±ÅŸlardan oluÅŸur hale gelmesinin yansÄ±malarÄ±nÄ± da görmeye devam ediyoruz." denildi.

'ASIL GEREKÇE SÄ°YASÄ° TERCÄ°H'

Üniversite yönetiminin 'programdaki zaman kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±' cevabÄ±nÄ±n mantÄ±klÄ± bir açÄ±klama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi açÄ±klama ÅŸöyle sürdürüldü "Ortada “siyasi” bir tercih olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Siyasi bir tercih vardÄ±r, çünkü üniversiteler, akademik süreçler artÄ±k siyasi çÄ±kar ve beklentilerden baÄŸÄ±msÄ±z, özerk iÅŸlememektedir. Üniversiteler, tek adam rejiminin en önemli uygulama alanÄ± haline getirilmektedir. 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda hÄ±zla görüldüÄŸü üzere, tüm ülkenin kaderinin olduÄŸu gibi, üniversitelerin, akademisyenlerin kaderinin de tek adamÄ±n iki dudaÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda olduÄŸu açÄ±ktÄ±r".

'TMMOB Ä°LE YAN YANA GÖRÜNME KORKUSU'

Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin tek adam rejimi ile zÄ±t düÅŸme endiÅŸesiyle hareket ettiÄŸinin eklendiÄŸini açÄ±klamada "Ä°ktidara biat etmeyen, uzmanlÄ±k disiplinleri çerçevesinde doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸlarÄ± dile getiren TMMOB ile yan yana görünme korkusuyla bizleri öÄŸrencilerden, akademiden tecrit etmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ancak bizlerin, meslektaÅŸ adayÄ± öÄŸrencilerimizle ve akademisyenler ile baÄŸlarÄ±nÄ± hiçbir ÅŸekilde koparmayacaÄŸÄ±nÄ±, bu baÄŸlarÄ± kuvvetlendirmek için tüm gücümüzle çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸimizi, iktidarÄ±n çabalarÄ±nÄ±n nafile olduÄŸunu kamuoyunun bilmesini isteriz. TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu olarak, mezun olacak öÄŸrencilerimize, bugün yanlarÄ±nda olamayacaÄŸÄ±mÄ±z için üzgün olduÄŸumuzu, ancak tüm meslek yaÅŸamlarÄ± boyunca asla yalnÄ±z kalmayacaklarÄ±nÄ± belirtirken, kendilerini tebrik eder, meslek yaÅŸamlarÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz" denildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:01

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