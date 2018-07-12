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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:59
FotoÄŸraflar: MA
Jin Newsâ€™in DiyarbakÄ±r bÃ¼rosuna polis baskÄ±nÄ±
12 Temmuz 2018 14:54
Jin Newsâ€™in DiyarbakÄ±r BaÄŸlarâ€™da bulunan bÃ¼rosuna gece yarÄ±sÄ± polis baskÄ±nÄ± dÃ¼zenlendi.
Jin News’in DiyarbakÄ±r BaÄŸlar semtinde bulunan bürosuna polis tarafÄ±ndan baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. Gece saat 00.00’da büroya gelerek zili çalan polisler, içeride kimsenin bulunmamasÄ± üzerine ayrÄ±ldÄ±.
Jin News’ten yapÄ±lan açÄ±klamada, “Büromuz sabaha karÅŸÄ± saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda ise polisler tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. KapÄ±yÄ± kÄ±rarak içeri giren polisler, bütün odalarÄ± aradÄ±. Büroda bulunan bilgisayarlara polis tarafÄ±ndan el konulurken baskÄ±nÄ±n gerekçesi ise öÄŸrenilemedi” denildi.
Ajans avukatlarÄ±, konuyla ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuru ve suç duyurusunda bulunacak. (DiyarbakÄ±r/MA)
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