Ä°zmir Barosu Ã‡ocuk HaklarÄ± Merkezi'ne 6 ayda 580 baÅŸvuru!

YÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda Ä°zmir Barosu Ã‡ocuk HaklarÄ± Merkezi'ne destek talebiyle 580 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

Ä°zmir Barosu Çocuk HaklarÄ± Komisyonu çocuklara yönelik cinsel suçlar ile cezalandÄ±rma yöntemleri olarak idam ve hadÄ±m baÅŸta olmak üzere çocuk ihmal ve istismarÄ± ile ilgili güncel sorunlar hakkÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Baronun baÅŸkanlÄ±k odasÄ±nda yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda basÄ±na açÄ±klamada bulunan Baro Sekreteri ve Komisyon Sözcüsü Avukat Ä°lke Erol, baro bünyesinde kurulan çocuk haklarÄ± merkezine 2017 yÄ±lÄ±nda 780 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2018'in ilk aylÄ±k kÄ±smÄ±nda ise 580 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini vererek artÄ±ÅŸa dikkat çekti.

'ÅžÄ°DDETÄ° ÖNLEME ULUSAL EYLEM PLANI UYGULANMALI'

Eril ve cinsiyetçi söylemlerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Erol çocuklarÄ±n cinsel obje olarak gören deÄŸerlendirmelerin önüne geçilmesi gerektiÄŸini belirtti. Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle mecliste kurulmasÄ± önerilen çocuk hak ve ihlallerine iliÅŸkin komisyonlarÄ±n hÄ±zlÄ±ca kurulmasÄ± gerektiÄŸini de ifade eden Erol "ÇocuÄŸa Yönelik Åžiddeti Önleme Ulusal Eylem PlanÄ±'nÄ±n çÄ±kmasÄ± ve uygulanmaya baÅŸlanmasÄ±, bu alanda çalÄ±ÅŸan sivil toplum örgütleriyle ortak çalÄ±ÅŸmalar yürütülmesi ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n kamu idaresi tarafÄ±ndan desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

ÇocuÄŸa yönelik ÅŸiddetin 3-5 münferit olaydan ibaret olarak ele alÄ±nmadan bir bütün olarak ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini de ekleyen Erol idam veya hadÄ±m cezalarÄ±nÄ±n çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Erol ÅŸunlarÄ± söyledi "ÇocuÄŸa yönelen her türlü istismar için çözüm çocuÄŸa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu baÄŸlamda ÅŸiddete ÅŸiddet ile karÅŸÄ±lÄ±k vermek yerine çocuklarÄ±n korunmasÄ± odaÄŸÄ±nda bütüncül çözüm üretilmelidir". (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:44

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