'Emeklilerin insanca yaÅŸam sÃ¼rmesi iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ mÃ¼cadeleye devam'

DÄ°SK Emekli Sen Adana Åžubesi kuruluÅŸunun 23. yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda emeklilerin sendikalÄ± olmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadelenin sÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.

DÄ°SK Emekli Sen Adana Åžubesi kuruluÅŸunun 23’üncü yÄ±l dönümü nedeniyle DÄ°SK Bölge TemsilciliÄŸinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi.

DÄ°SK Bölge Temsilcisi Hüseyin YaÅŸar GündoÄŸdu, Genel-Ä°ÅŸ Åžube Sekreteri Serdar Çapar, CHP Önceki Dönem Milletvekili Ä°brahim ÖzdiÅŸ ve HDP yöneticilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan DÄ°SK Emekli Sen Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Bunsuz, emeklilerin insana yaraÅŸÄ±r bir hayat sürmesinin örgütlülükle mümkün olduÄŸu bilinciyle sendikalarÄ±nÄ±n kurulduÄŸunu belirterek 23 yÄ±ldÄ±r emeklilerin sendikalÄ± olmasÄ± için mücadele verdiklerini söyledi.

EMEKLÄ°LER ÇAÄžDAÅž DÜNYA STANDARTLARININ ÇOK GERÄ°SÄ°NDE YAÅžIYOR

Milyonlarca emeklinin çaÄŸdaÅŸ dünya standartlarÄ±nÄ±n çok gerisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bunsuz, “KuÅŸkusuz tek adamÄ±n belirleyici olduÄŸu yeni yönetim ÅŸeklinde, ekonomik krizin faturasÄ± yoksul halka ödetilecektir. Bunun en önemli göstergesi sermaye örgütlerinin 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda yürütmeye reform ve vergiyi tabana yayma görevi vermeleridir” diye konuÅŸtu.

Emeklilerin sendikal haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸine dikkat çeken Bunsuz, “23 yÄ±ldÄ±r bu ülkede adalet arÄ±yoruz. Zira sendikamÄ±z kurulduÄŸu günden itibaren sistem tarafÄ±ndan emeklinin sendikasÄ± olmaz mantÄ±ÄŸÄ±yla engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. 2003 yÄ±lÄ±nda Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davanÄ±n kesinleÅŸmiÅŸ kararÄ± görmezden gelindi ve pozitif hukuk kurallarÄ± çiÄŸnenerek sendikamÄ±z hakkÄ±nda 2007’de kapatma kararÄ± verildi” dedi. Temel Hak ve Özgürlüklere iliÅŸkin milletlerarasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n tamamÄ±nda sendika kurma ve üye olma hakkÄ±nÄ±n herkese tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla emeklilerin de sendika kurabileceÄŸini ifade eden Bunsuz, AÄ°HM’de olan davayÄ± kazanacaklarÄ±na emin olduklarÄ±nÄ± belirterek mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:33

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