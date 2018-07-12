â€˜Adalet NÃ¶beti yargÄ±lanamaz, alkÄ±ÅŸlanÄ±râ€™

Adalet NÃ¶beti'ne katÄ±lan avukatlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 12 Ekimâ€™e ertelendi. Avukat Kemal AytaÃ§, 'Adalet NÃ¶beti yargÄ±lanamaz, alkÄ±ÅŸlanÄ±r' dedi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

HaksÄ±z ve hukuksuz tutuklamalara karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan Adalet Nöbeti’nin 6 Nisan 2017 tarihli ilk buluÅŸmasÄ±ndaki polis müdahalesi sonucu gözaltÄ±na alÄ±nan ve “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 9 avukat hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan hakim, iddianamede müÅŸteki olarak yer alan polislerin suçun maÄŸduru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek müÅŸteki olarak gösterilen 3 polisin tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla dinlenmesi için duruÅŸmaya çaÄŸrÄ±lmasÄ±na karar verdi. DuruÅŸma 12 Ekim'e erteledi.

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin haksÄ±z tutuklamasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Adalet Nöbeti’nin ilk buluÅŸmasÄ±nda polis, sert ÅŸekilde müdahale etmiÅŸti. Polis müdahalesi sonucu Av. Gökmen YeÅŸil’in burnu, Av. Erkan Sabri Ünüvar’Ä±n bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Av. Kemal Aytaç, Av. Diren YeÅŸil, Av. Hatice Nur Gök, Av. Ä°smail AnÄ±l BaÅŸoÄŸlu, Av. KÄ±vanç KayaoÄŸlu, Av.Özge Serdar, Av. Sevinç SarÄ±kaya ise gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis tarafÄ±ndan darp edilip gözaltÄ±na alÄ±nan 9 avukat hakkÄ±nda “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada sanÄ±klar Av. Kemal Aytaç, Av. Gökmen YeÅŸil, Av. KÄ±vanç KayaoÄŸlu, Av. Özge Serdar, Av. Hatice Nur GökoÄŸlu ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu, Mersin Barosu BaÅŸkanÄ± Bilgin YeÅŸilboÄŸaz ve Adana Barosu BaÅŸkanÄ± Veli Küçük'ün aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da avukat duruÅŸmayÄ± izledi. YargÄ±lanan avukatlarÄ± savunmak üzere 400 avukat dosyaya yetki belgesi verdi. Gazeteciler ErtuÄŸrul MavioÄŸlu ve Murat Sabuncu da yargÄ±lanan avukatlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla duruÅŸmayÄ± izleyen isimler arasÄ±ndaydÄ±.

‘BÄ°R UTANCI TESPÄ°T EDÄ°P ÇIKALIM’

DuruÅŸmada ilk olarak Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanÄ± Avukat Mehmet DurakaoÄŸlu söz aldÄ± ve yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±lmadan sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. DurakoÄŸlu, “Polis terminolojisiyle konuÅŸacak olursam, avukatlarÄ±n ‘süpürülerek’ adliyeden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yargÄ±lamasÄ±nÄ± yapmayalÄ±m diyorum. Bir utancÄ± tespit edip çÄ±kalÄ±m buradan.” dedi. Avukat Cem Alptekin de Adalet Nöbeti’nin 67 haftadÄ±r devam ettiÄŸine dikkat çekerek, “Sadece ilk nöbette polis müdahalesi olduÄŸu için olay olmuÅŸtur. Daha sonra polis müdahalesi olmadÄ±ÄŸÄ± için olay da olmamÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi.

'SUÇ Ä°ÅžLEMEDÄ°K'

SanÄ±klardan Avukat Kemal Aytaç, Adalet Nöbeti’nin her yerdeki haksÄ±zlÄ±klarÄ± ele alan bir iÅŸ olduÄŸunu beyan etti. Aytaç, “Avukat olmamÄ±z tek tek müvekkillerimizle ya da kendimizle ilgili deÄŸildir toplumsaldÄ±r ve haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±yÄ±z” dedi. 6 avukatÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan sonra karakola giderek emniyet amiriyle görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aytaç, amirin “Seni de alÄ±rÄ±m” diye tehdit etmesinin akabinde kendisinin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ayraç, “Nöbetin ikinci haftasÄ±nda polis geldi ‘ne yapÄ±yorsunuz’ diye sordu. Geçen hafta ne yapÄ±yorsak onu yapÄ±yoruz dedim ve polis önceki hafta için özür diledi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ ve yapÄ±lan ortada çünkü. Biz suç iÅŸlemedik. Adalet nöbeti yargÄ±lanamaz, alkÄ±ÅŸlanÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘AKINTIYA KARÅžI ÇAKIL TAÅžLARIYIZ’

Polis müdahalesi sonucunda burnu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde hakkÄ±nda dava açÄ±lan Avukat Gökmen YeÅŸil, “Soma’nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±ndan geliyorum. 301 insanÄ±mÄ±z katledildi. Kaza deÄŸildi. Sermeyenin yüksek kar hÄ±rsÄ± için katledildiler ve taksirle öldürmeden ödül gibi cezalar aldÄ±lar. Konumuzla ilgisi ÅŸu, adalet nöbetçileri ve baro baÅŸkanlarÄ± olmasaydÄ± halkÄ±mÄ±za, emekçilere yönelik saldÄ±rÄ±lar daha pervasÄ±z, daha sÄ±nÄ±rsÄ±z olacaktÄ±. Hesap soran, itiraz eden, suçlarÄ±nÄ± yüzüne vuran kimse olmayacaktÄ±. Toplumun insanca yaÅŸayabilmesi için adalet nöbetine ihtiyaç var. Biz itiraz etmeye devam edeceÄŸiz. AkÄ±ntÄ±ya karÅŸÄ± çakÄ±l taÅŸlarÄ±yÄ±z” dedi. YeÅŸil nöbetin yalnÄ±zca avukatlardan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle devam etti: “Hakimlerimiz, savcÄ±larÄ±mÄ±z daha örgütlü olsaydÄ± bugün hiçbir yargÄ±ç ve adliye binasÄ± baskÄ± ve kuÅŸatma altÄ±nda olmayacaktÄ±. Bugün OHAL altÄ±nda baskÄ± altÄ±ndayÄ±z. Eylemlerimiz, yargÄ±lamalarÄ±mÄ±z düÄŸün, bayram gibi. Buna vesile oluyorsunuz teÅŸekkür ederiz.”

‘DEMOKRATÄ°K VE BARIÅžÇIL BÄ°R EYLEMDÄ°’

SanÄ±k avukatlardan KÄ±vanç KayaoÄŸlu nöbetin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gün Berkin Elvan davasÄ±nÄ±n da ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü belirterek, “GözaltÄ± otobüsünde beklerken iki polisin ‘Biz Berkin Elvan davasÄ±na gelenlere bilenmiÅŸtik ama kÄ±smet bunlaraymÄ±ÅŸ’ dediÄŸini duydum” dedi. YargÄ±lanan avukatlardan Özge Serdar, polisin büyük bir öfke ve kinle müdahale ettiÄŸini ifade etti. Avukat Hatice Nur Gök ise savunmasÄ±nda, bir kadÄ±n polisin kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KadÄ±n polisin tokat attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çekilen fotoÄŸrafÄ±n dosyada kendisine ait tek fotoÄŸraf olduÄŸunu kaydeden Gök, “Bu davanÄ±n müÅŸtekisi olmam gerekirdi. Demokratik barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylemdi. Müdahaleye gerek yoktu” dedi.

‘NÖBETÄ°N SUÇ OLARAK GÖRÜLDÜÄžÜ TOPLUM ÇÜRÜMÜÅžTÜR’

SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ±n beyanlarÄ±na geçildi. Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanÄ± Avukat Mehmet DurakoÄŸlu, “Bu dava meslektaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan kabul edilebilir deÄŸil. Bunun polis tarafÄ±ndan yetkisiz, kanunsuz bir biçimde süpürülmesi bir utanç. Bunun yargÄ±lamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ± gerekir. Biz haksÄ±zlÄ±klarÄ±n olduÄŸu yerde dururuz. Avukatlar kendi iÅŸ yerlerinde sadece ayakta durarak ifade etmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar.” dedi.

DurakoÄŸlu'nun ardÄ±ndan avukat AkÄ±n Atalay söz aldÄ±. Atalay davanÄ±n Türkiye'de adaletsizliÄŸin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyeyi gösteren ayÄ±plÄ± ve kusurlu bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu kaydetti. Nöbet tutan avukatlarÄ±n adaletsizlik ve yargÄ±nÄ±n çöküÅŸü karÅŸÄ±sÄ±nda toplumu uyarma çabasÄ± içinde olduÄŸunu savunan Atalay, "Avukatlar adalet daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± gerekirken adaletsizliÄŸin hüküm sürdüÄŸü bir mekanda adalet için nöbet tutuyorlar. Burada yargÄ±lananlar adalet sadece kendileri için deÄŸil insanlÄ±k deÄŸerleri adÄ±na herkes için talep ediyorlar. Türkiye'de yargÄ±lama deyince suçu kanÄ±tlama çabasÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu zihniyet ve bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek zorundayÄ±z. Ä°lk nöbetten bu güne dek kesintiye uÄŸramadan düzenli bir ÅŸekilde tutulan nöbetin suç olarak görüldüÄŸü bir toplum çürümüÅŸ ve kokuÅŸmuÅŸ bir toplumdur. Türkiye bu muameleye layÄ±k olmamalÄ±dÄ±r. Buna karÅŸÄ± çÄ±kmak hukukun deÄŸil insan olmanÄ±n da gereÄŸidir" dedi.

‘POLÄ°S TUTANAÄžI GERÇEÄžÄ° YANSITMIYOR’

Mersin Barosu BaÅŸkanÄ± Bilgin YeÅŸilboÄŸaz, Adalet Nöbeti’nin adalet çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sesi olduÄŸunu söyledi. YeÅŸilboÄŸaz, “Kendi suçlarÄ±nÄ± örtbas etmek için yargÄ±lama yapÄ±lÄ±yor. Bu dava muhalif seslere saldÄ±rÄ±dÄ±r. Bu yargÄ±lama polisin saldÄ±rÄ±sÄ±na meÅŸruiyet kazandÄ±rmaktÄ±r” dedi. Adana Barosu BaÅŸkanÄ± Veli Küçük ise derhal beraat kararÄ± verilmesinin ÅŸartlarÄ± oluÅŸtuÄŸunu söyledi. Avukat Canan ArÄ±n, bu davanÄ±n açÄ±lmasÄ± ve kabul edilmesinin polis saldÄ±rÄ±sÄ±na prim verme anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, “YarÄ±n aynÄ± ÅŸey hakimlere de yapÄ±lÄ±r. Toplumun her kesimine yöneliktir” dedi.

Polis tutanaÄŸÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Avukat Bülent Utku da, derhal beraat kararÄ± verilmesi gerektiÄŸini söyledi.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan hakim, iddianamede müÅŸteki olarak yer alan polislerin suçun maÄŸduru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve müÅŸteki olarak gösterilen 3 polisin tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla dinlenmesi için duruÅŸmaya çaÄŸrÄ±lmasÄ±na karar verdi. DuruÅŸma 12 Ekim'e erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:05

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