Derince'de paralarÄ± verilmeyen iki inÅŸaat iÅŸÃ§isi kule vince Ã§Ä±ktÄ±

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± katlÄ± otopark inÅŸaatÄ±ndan paralarÄ±nÄ± alamayan 2 iÅŸçi, inÅŸaat alanÄ±nda bulunan kule vince çÄ±ktÄ±. Ellerinde benzin dolu bidon olan ve kendilerini yakacaklarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler ikna edilerek aÅŸaÄŸÄ± indirildi.

Olay saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda, Derince SÄ±rrÄ±paÅŸa Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki katlÄ± otopark inÅŸaatÄ±nda meydana geldi. Ä°nÅŸaattaki iÅŸlerinden bir süre önce ayrÄ±ldÄ±klarÄ± öÄŸrenilen 2 iÅŸçi, inÅŸaat alanÄ± içerisindeki kule vincin merdivenine tÄ±rmandÄ±. Ellerinde benzin bidonu olan ismi iÅŸçiler, paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için kendilerini yakacaklarÄ±nÄ± söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Polisler, vincin merdiveninde bekleyen 2 iÅŸçiyi ikna ederek bulunduklarÄ± yerden aÅŸaÄŸÄ± indirdi. Ä°ÅŸçiler ifadeleri alÄ±nmak üzere karakola götürüldü.

FotoÄŸraf: Selda Hatun Tan/DHA

(DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:28

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