NATO zirvesi Trump kriziyle baÅŸladÄ±, Trump kriziyle bitti

BrÃ¼ksel'deki NATO zirvesi sonrasÄ± konuÅŸan Trump, NATO Ã¼lkelerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rma kararÄ±nÄ±n 'BÃ¼yÃ¼k bir zafer' olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD Lideri Donald Trump’Ä±n baÅŸta Almanya olmak üzere Avrupa BirliÄŸi ülkelerine yönelik suçlamalarÄ±yla baÅŸlayan Brüksel’deki NATO Zirvesi yine Trump kriziyle sona erdi.

ABD Lideri, 2024’te gerçekleÅŸmesi hedeflenen “NATO üyelerinin savunmaya ayÄ±rdÄ±klarÄ± bütçenin artÄ±rÄ±lmasÄ±” kararÄ±nÄ±n “hemen” yerine getirilmesini dayatÄ±nca oturumda “kriz” çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, acil toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sonuçta bu kararÄ±n kabul edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Zirve sonrasÄ± konuÅŸan Trump, kararÄ±n “Büyük bir zafer” olduÄŸunu söyledi. Ancak Fransa Lideri Macron, Trump’Ä± yalanladÄ±, hedef tarihin hâlâ 2024 olduÄŸunu söyledi.

NATO kararÄ±na göre, her savunmaya ayrÄ±lan bütçelerin her üye ülkenin GSYH’nÄ±n yüzde 2’sine yükseltilmesi hedefleniyordu.

TRUMP: DAHA GÜÇLÜ BÄ°R NATO VAR

Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesi sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, “Ä°ki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var” dedi.

Üye ülkelerin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± “kabul ettiÄŸini” söyleyen Trump, NATO’nun bu konuda “Büyük bir ilerleme sarf ettiÄŸini” belirtti. ABD dÄ±ÅŸÄ±nda NATO ülkelerinin savunma bütçesine 33 milyar dolar harcamayÄ± kabul ettiÄŸini söyleyen Trump, ABD’nin NATO ile iliÅŸkilerinin “çok güçlü” olduÄŸunu ve böyle devam edeceÄŸini ifade etti.

Trump, “ABD Senatosunun onayÄ± olmadan NATO’dan çÄ±kma ihtimali” hakkÄ±ndaki soruya “SanÄ±rÄ±m bunu yapabilirim ama buna gerek yok” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

‘GÖÇ KARARIM NEDENÄ°YLE SEVÄ°LÄ°YORUM’

Avrupa BirliÄŸi’nin göç konusunda çok dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini savunan Trump, “Göç Avrupa’yÄ± kontrolü altÄ±na alÄ±yor” dedi. Seçimi, göç meselesindeki güçlü duruÅŸuyla kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, Ä°ngilizlerin de kendisini bu yüzden çok sevdiÄŸini iddia etti.

Trump, “Irak’ta peÅŸmergeyi desteklemeye devam edecek misiniz” sorusuna ise “Kürtler harika insanlar” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Ä°ran’Ä±n ABD’ye artÄ±k çok daha saygÄ±lÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, belli bir aÅŸamada Tahran’Ä±n kendisini arayÄ±p anlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ancak ÅŸu an “Büyük bir acÄ± hissettiklerini” belirtti. Trump son olarak hedefinin “Tüm dünyada barÄ±ÅŸ” olduÄŸunu öne sürdü.

MACRON’DAN YALANLAMA

Ancak Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron farklÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±, “GSYÄ°H’nÄ±n yüzde 2’sini savunmaya harcamayÄ± 2024’te gerçekleÅŸtireceÄŸiz” dedi. ABD BaÅŸkanÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Macron, “Trump asla NATO’dan çÄ±kmakla tehdit etmedi, ne özel görüÅŸmelerde ne herkese açÄ±k görüÅŸmelerde bir an bile böyle bir tehditte bulundu” dedi.

Trump’Ä±n diÄŸer liderlere GSYÄ°H’nÄ±n yüzde 2’sini savunma harcamalarÄ±na ayÄ±rma hedefini 2024’te deÄŸil de hemen gerçekleÅŸtirme talebini kabul ettirdiÄŸi açÄ±klamasÄ±nÄ± yalanlayan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± “Dün çok ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir zirve sonuç bildirisi yayÄ±mladÄ±k. 2024’te yüzde 2 hedefini teyit ediyor. Hepsi bu” dedi.

Trump’Ä±n zirve öncesinde ve sÄ±rasÄ±nda baÅŸta Almanya olmak üzere NATO müttefiklerini eleÅŸtiren tweetleri ve açÄ±klamalarÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Macron, zirvede görüÅŸmelerin ölçülü ve saygÄ±lÄ± ortamda gerçekleÅŸtiÄŸini savundu.

KRÄ°Z YAÅžANDI

Reuters'in haberine göre zirvenin sonunda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n üye ülkelerin savunma bütçesini acilen artÄ±rmasÄ± konusundaki Ä±srarÄ± sebebiyle kriz yaÅŸandÄ±. Reuters, Trump'Ä±n Ä±srarÄ±yla bazÄ± ülkelerin acil toplantÄ± düzenlediÄŸini bildirdi.

NATO'dan iki kaynak, Trump'Ä±n, savunma harcamalarÄ±nÄ± az bulduÄŸu müttefiklerine yönelik sert eleÅŸtirilerine raÄŸmen, NATO'dan çÄ±kma tehdidinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Trump'Ä±n toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'e adÄ±yla seslenerek "Angela bu konuda bir ÅŸeyler yapman lazÄ±m" dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

NATO Zirvesi sonuÃ§ bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±: Ã–nlemleri artÄ±racaÄŸÄ±z

NATO Zirvesiâ€™nde gerilim bekleniyor

BrÃ¼kselâ€™de binlerce kiÅŸi NATOâ€™ya hayÄ±r dedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 15:58

www.evrensel.net