Almanya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Afgan mÃ¼lteci intihar etti

Almanya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Kabil'de intihar etmesi nedeniyle Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer'in istifasÄ± isteniyor.

Almanya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen 23 yaÅŸÄ±ndaki Afgan mülteci Kabil'de intihar etti. Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hakkÄ±ndaki ifadeleri ve Afgan mültecinin Kabil'deki intiharÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer'e istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Seehofer'in dün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Afganistan'a 69 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gönderildiÄŸini belirterek, "Tam da benim 69. doÄŸum günümde Afganistan'a 69 kiÅŸi geri gönderildi. Bunu ben sipariÅŸ etmedim. Bu (sayÄ±) normalin üzerinde." ifadelerini kullanmasÄ± ülkede eleÅŸtirilere sebep oldu.

Sol Parti Milletvekili Jan Korte, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ölümünden Seehofer'in de büyük ölçüde sorumlu olduÄŸunu belirterek, "Seehofer’in gitmesinin zamanÄ± geldi." dedi.

YeÅŸiller Partisi Federal Meclis Grubu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Anton Hofreiter de Seehofer'in görevinin hakkÄ±nÄ± veremediÄŸini ve bu görev için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Partinin diÄŸer EÅŸ BaÅŸkanÄ± Katrin Göring Eckardt de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± konusunda ÅŸaka yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°nsan hayatÄ±na iliÅŸkin kararlar kötü ellerde" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer, hükümet ortaÄŸÄ± Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafÄ±ndan da eleÅŸtiriliyor.

SPD Gençlik TeÅŸkilatÄ± (Jusos) Genel BaÅŸkanÄ± Kevin Künert, "AcÄ±nacak durumdaki Seehofer'in karakter olarak makamÄ±nÄ± dolduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

SPD Milletvekili Thomas Oppermann da insanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerinin ciddi bir konu olduÄŸunu ifade ederek, "Bu konuya iliÅŸkin ÅŸaka yapÄ±lmaz." yorumunda bulundu.

Seehofer, geçen ay mülteciler konusunda Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ ve bu konu koalisyon krizine yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Taraflar yoÄŸun görüÅŸmeler sonucunda uzlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 13:10

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