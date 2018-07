Antep'in kadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼: Biz kadÄ±nlar her iÅŸi yaparÄ±z

Antep'te 1 buçuk yıldır ticari taksi şoförlüğü yapan Gülay Gönülalan, kendisini yadırgayanlara aldırmadan kararlı duruşuyla kendini kabul ettirmiş. Gönülalan, özellikle kadın müşteriler tarafından artık en çok tercih edilen şoför.

Mezopotamya Ajansından Muhamed Abdulkadir Esen'e röportaj veren 4 çocuk annesi Gülay Gönülalan, taksiciliğe başlarken en büyük desteği de yine kadınlardan aldığını söylüyor. İşe ilk başladığı günlerde erkeklerin şaşkın ve yadırgayan bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam eden Gönülalan, “Kadınız diye toplumdan mı soyutlanacağız?” diye soruyor.

'ERKEKLER KADINLARIN GÜCÜNDEN ÇEKİNİYOR'

Gülay Gönülalan (Fotoğraf: MA)

Adliye taksi durağında çalışan Gülay Gönülalan, bir dostunun tavsiyesiyle işe başladığını söylüyor ve devam ediyor: Erkekler kadınların gücünden çekiniyor. Ama benim erkek meslektaşlarım bana çalışma sürecimde çok destek verdi. ‘İyi ki başladın, iyi ki varsın’ diyenler de oldu. Ama ben biliyorum ki bu meslekle uğraşmayan erkekler içten içe şaşırıyor. Kadınlar, ‘Evde oturalım, dışarı çıkmayalım’ algısını ortadan kaldırmalı. Erkeklerle her alanda dişe diş mücadele etmeliyiz. Elimde olsa TIR'a da, otobüse de, dolmuşa da çıkarım. Sadece ben değil tüm kadınlar her işi yapabilir. İçlerinde azim olduktan sonra gerisi kolay. İmkanları dahilinde olan her işin peşinden koşsunlar. Kendilerine güvensinler. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 13:05

www.evrensel.net