Antep'in kadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼: Biz kadÄ±nlar her iÅŸi yaparÄ±z

Antep'te 1 buçuk yÄ±ldÄ±r ticari taksi ÅŸoförlüÄŸü yapan Gülay Gönülalan, kendisini yadÄ±rgayanlara aldÄ±rmadan kararlÄ± duruÅŸuyla kendini kabul ettirmiÅŸ. Gönülalan, özellikle kadÄ±n müÅŸteriler tarafÄ±ndan artÄ±k en çok tercih edilen ÅŸoför.

Mezopotamya AjansÄ±ndan Muhamed Abdulkadir Esen'e röportaj veren 4 çocuk annesi Gülay Gönülalan, taksiciliÄŸe baÅŸlarken en büyük desteÄŸi de yine kadÄ±nlardan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°ÅŸe ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günlerde erkeklerin ÅŸaÅŸkÄ±n ve yadÄ±rgayan bakÄ±ÅŸlarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yoluna devam eden Gönülalan, “KadÄ±nÄ±z diye toplumdan mÄ± soyutlanacaÄŸÄ±z?” diye soruyor.

'ERKEKLER KADINLARIN GÜCÜNDEN ÇEKÄ°NÄ°YOR'

Gülay Gönülalan (FotoÄŸraf: MA)

Adliye taksi duraÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan Gülay Gönülalan, bir dostunun tavsiyesiyle iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve devam ediyor: Erkekler kadÄ±nlarÄ±n gücünden çekiniyor. Ama benim erkek meslektaÅŸlarÄ±m bana çalÄ±ÅŸma sürecimde çok destek verdi. ‘Ä°yi ki baÅŸladÄ±n, iyi ki varsÄ±n’ diyenler de oldu. Ama ben biliyorum ki bu meslekle uÄŸraÅŸmayan erkekler içten içe ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. KadÄ±nlar, ‘Evde oturalÄ±m, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayalÄ±m’ algÄ±sÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmalÄ±. Erkeklerle her alanda diÅŸe diÅŸ mücadele etmeliyiz. Elimde olsa TIR'a da, otobüse de, dolmuÅŸa da çÄ±karÄ±m. Sadece ben deÄŸil tüm kadÄ±nlar her iÅŸi yapabilir. Ä°çlerinde azim olduktan sonra gerisi kolay. Ä°mkanlarÄ± dahilinde olan her iÅŸin peÅŸinden koÅŸsunlar. Kendilerine güvensinler. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 13:05

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