Cihangir'de deniz manzaralÄ± Ã§Ã¶p ev; 8 ton Ã§Ã¶p Ã§Ä±ktÄ±

BeyoÄŸlu Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri, Cihangir'de bulunan bir evden 8 ton Ã§Ã¶p Ã§Ä±kardÄ±.

BeyoÄŸlu'da bir apartmanÄ±n 6. katÄ±nda deniz manzaralÄ± evden 8 ton çöp çÄ±ktÄ±.

Cihangir Mahallesi PürtelaÅŸ Sokak'taki bir apartmanÄ±n 6. katÄ±ndaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine BeyoÄŸlu Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸüne ihbar geldi. Polis ekipleri ile eve gelen belediye ekipleri kapÄ±yÄ± çilingir yardÄ±mÄ±yla açarak içeriye girdi. Eve girildiÄŸinde kapÄ±lara kadar taÅŸan çöp yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 8 ton çöp bulunduÄŸu belirtilen evden çÄ±karÄ±lan çöpler kamyonlara taÅŸÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Zeki Günal/DHA

Cihangir Mahalle MuhtarÄ± Sündüs Uluman, "Ben burada 20 yÄ±llÄ±k mahalle muhtarÄ±yÄ±m. Burada yaÅŸayan kadÄ±nÄ± da 20 yÄ±ldÄ±r tanÄ±rÄ±m. Bankadaki parasÄ±nÄ± batÄ±rdÄ±ktan sonra kafayÄ± yedi. KadÄ±n çok zengin, gayrimenkul zenginiydi. Son zamanlarda sokakta bulduÄŸu tüm eÅŸyalarÄ± eve taÅŸÄ±maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ÇocuÄŸunu bile eve almÄ±yordu. Evde ölmüÅŸ 2 ay sonra fark edildi. Alt kat satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± eve bakmaya gelen bir alÄ±cÄ±nÄ±n kötü kokuyu fark etmesi üzerine eve girildi ölmüÅŸtü" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Zeki Günal/DHA

Bu arada evin sahibi Meliha Öner'in 4 ay önce hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi. Çöp evde hayatÄ±nÄ± kaybeden Öner'in cenazesi çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra kÄ±zÄ±na bilgi verildiÄŸi ancak kÄ±zÄ±nÄ±n evi kilitleyerek ilgilenmediÄŸi belirtildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 12:24

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